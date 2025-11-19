stuut.info

Manifestation féministe contre les violences basées sur le genre

23 novembre - 12h30 - Place Jean Jacobs

Manifestation féministe contre les violences basées sur le genre

Économie / Anticapitalisme Féminismes / Antipatriarcat Contrôle social / Répression Classisme / Lutte des classes Droits sociaux / Services publics Commune Colère

Bloc Commune colère

Bruxelles | sur https://stuut.info

Pourquoi « les féministes en colère contre l’Arizona » ?
Le gouvernement Arizona nous attaque toutes et tous ; mais ce sont les femmes qui sont en première ligne de tir.
Nous refusons un gouvernement qui :

  • rend l’accès au travail et à l’autonomie financière encore plus difficile pour les femmes,
  • s’attaque aux pensions et aux protections sociales,
  • détruit les services publics essentiels pour sortir des violences,
  • considère les corps comme des variables d’ajustement budgétaire.
    En détruisant nos droits sociaux, le gouvernement Arizona renforce toutes les violences.

📍 Comment nous trouver ?
Nous serons à gauche de la scène dès 12h30.
Repérez-nous avec notre banderole « Féministes en colère contre l’Arizona »
On se retrouve, on se parle, on s’organise…
Et on part ensemble dans la manifestation à 14h.
💜 Toutes et tous bienvenu.es : les violences faites aux femmes et violence de genre ça concerne tout le monde !

Voir en ligne : Facebook

Agenda

Manifestation féministe contre les violences basées sur le genre

 dimanche 23 novembre 2025  12h30 - 17h00 iCal
 dimanche 23 novembre 2025
12h30 - 17h00 iCal
 Place Jean Jacobs,

 

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

25 novembre - 07h00 - ULB, Hôpital Saint-Pierre, CPAS de Saint-Gilles, Ecoles

Grève des services publics : Soutien aux piquets de grève et assemblée générale

Le 25/11, les services publics entrent en grève nationale contre les mesures antisociales du gouvernement Arizona. Ces attaques contre les services publics touchent tout le monde : santé, enseignement, sécurité sociale, aide sociale, formations... Ce sont nos droits fondamentaux que l’Arizona s’acharne à démanteler, nos conquis sociaux qu’ils détruisent. 🔹Rejoins donc Commune Colère ce mardi 25 novembre pour soutenir la mobilisation et rejoindre les travailleur-euses en lutte ! Nous serons présents sur tous les piquets suivants, et nous t’invitons à nous y rejoindre : ULB Hôpital Saint-Pierre CPAS de Saint-Gilles Écoles 🔹Assemblée générale ouverte A la Tour des pension à 10H Nous partirons des piquets de grève pour rejoindre le rassemblement syndical à la Tour des pensions et s’organiser ensemble 👀 💥 🚲 Pense à prendre ton vélo ou de bonnes chaussures de marche ! Toutes les informations et mises à jour seront communiquées sur ce lien (heure, adresses exactes, etc) : 🔗https://fb.me/e/3TpgeFssD
Bruxelles Bruxelles | Économie / Anticapitalisme |

23 novembre - 22h00 - Rue Charroi 24

Soutien aux piquet de grève des cheminots !

🚂🔥 Premiers rendez-vous de Commune Colère pour les 3 jours de grève ! 🚂🔥 Soutenons les cheminots pour la grève des transports du 24/11 ! Et on commence avec deux rendez-vous : 🔹Dimanche 23/11 à 22h Rue Charroi 24 à 1190 Forest 🔗 https://fb.me/e/3RgSbrcd9 Soutenons les cheminots pour la grève des transports du 24/11 : Dimanche 23/11 à 22h Rue Charroi 24 à 1190 Forest Parce que ce que prépare le gouvernement Arizona pour le rail belge est une catastrophe annoncée : 675 millions d’économies, fin progressive du statut, recrutements précaires, risque de libéralisation totale dès 2032… Quand le rail est attaqué, ce n’est pas “juste les cheminots” : 👉 ce sont des trains supprimés, 👉 des lignes rurales abandonnées, 👉 des prix qui explosent, 👉 un climat sacrifié, 👉 et des milliers de travailleurs mis sous pression. 🔹Lundi 24/11 à 8h Rue de France 85 à 1060 Saint-Gilles 🔗 https://fb.me/e/5q76sIa0x Parce que ce que prépare le gouvernement Arizona pour le rail belge est une catastrophe annoncée : 675 millions d’économies, fin progressive du statut, recrutements précaires, risque de libéralisation totale dès 2032… Quand le rail est attaqué, ce n’est pas “juste les cheminot·e·s” : 👉 ce sont des trains supprimés, 👉 des lignes rurales abandonnées, 👉 des prix qui explosent, 👉 un climat sacrifié, 👉 et des milliers de travailleur·euses mis sous pression. C’est pour ça que Commune Colère sera aux côtés des grévistes dès le début du mouvement. Les cheminot·e·s ont besoin de notre soutien, et nous avons besoin d’elleux pour faire dérailler le train des réformes de l’Arizona !💥 Que tu sois plutôt du soir ou du matin, rejoins-nous !
Bruxelles Bruxelles | Écologie |
Économie / Anticapitalisme

Moment de rencontre avec la CLAP le 19 novembre

Nous organisons un moment de rencontre convivial autour de l’avancement du projet de la CLAP, ce mercredi 19 novembre à partir de 18h30, au Steki (rue G. Defnet 4-6, à St-Gilles). L’objectif de cette rencontre est de présenter et d’échanger sur l’état d’avancement de nos recherches en vue de transposer en Belgique les modèles du Mietshäuser Syndikat (Allemagne) et du CLIP (France). Nous avons prévu deux moments pour cette rencontre : un moment plus formel entre 18h30 et 19h30 où nous présenterons notre travail, en particulier pour celles et et ceux qui ne nous connaissent pas encore ; et un moment plus convivial de papote à partir de 19h30 avec boissons, pizzas et une auberge espagnole (pensez à amener quelque chose). À mercredi.
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Économie / Anticapitalisme
PLUS D'ARTICLES - Féminismes / Antipatriarcat
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Classisme / Lutte des classes
PLUS D'ARTICLES - Droits sociaux / Services publics

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info