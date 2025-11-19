Manifestation féministe contre les violences basées sur le genre

Pourquoi « les féministes en colère contre l’Arizona » ?
Le gouvernement Arizona nous attaque toutes et tous ; mais ce sont les femmes qui sont en première ligne de tir.
Nous refusons un gouvernement qui :
- rend l’accès au travail et à l’autonomie financière encore plus difficile pour les femmes,
- s’attaque aux pensions et aux protections sociales,
- détruit les services publics essentiels pour sortir des violences,
- considère les corps comme des variables d’ajustement budgétaire.
En détruisant nos droits sociaux, le gouvernement Arizona renforce toutes les violences.
📍 Comment nous trouver ?
Nous serons à gauche de la scène dès 12h30.
Repérez-nous avec notre banderole « Féministes en colère contre l’Arizona »
On se retrouve, on se parle, on s’organise…
Et on part ensemble dans la manifestation à 14h.
💜 Toutes et tous bienvenu.es : les violences faites aux femmes et violence de genre ça concerne tout le monde !
