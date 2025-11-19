Manifestation féministe contre les violences basées sur le genre

23 novembre - 22h00 - Rue Charroi 24

Soutien aux piquet de grève des cheminots !

🚂🔥 Premiers rendez-vous de Commune Colère pour les 3 jours de grève ! 🚂🔥 Soutenons les cheminots pour la grève des transports du 24/11 ! Et on commence avec deux rendez-vous : 🔹Dimanche 23/11 à 22h Rue Charroi 24 à 1190 Forest 🔗 https://fb.me/e/3RgSbrcd9 Soutenons les cheminots pour la grève des transports du 24/11 : Dimanche 23/11 à 22h Rue Charroi 24 à 1190 Forest Parce que ce que prépare le gouvernement Arizona pour le rail belge est une catastrophe annoncée : 675 millions d'économies, fin progressive du statut, recrutements précaires, risque de libéralisation totale dès 2032… Quand le rail est attaqué, ce n'est pas "juste les cheminots" : 👉 ce sont des trains supprimés, 👉 des lignes rurales abandonnées, 👉 des prix qui explosent, 👉 un climat sacrifié, 👉 et des milliers de travailleurs mis sous pression. 🔹Lundi 24/11 à 8h Rue de France 85 à 1060 Saint-Gilles 🔗 https://fb.me/e/5q76sIa0x C'est pour ça que Commune Colère sera aux côtés des grévistes dès le début du mouvement. Les cheminot·e·s ont besoin de notre soutien, et nous avons besoin d'elleux pour faire dérailler le train des réformes de l'Arizona !💥 Que tu sois plutôt du soir ou du matin, rejoins-nous !