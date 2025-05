Manifestation nationale : Grève du Non-Marchand

Le 22 mai, les travailleur·euses du non-marchand sont en grève.

Et nous serons dans la rue, en bloc, pour dire haut et fort : la vie n’est pas une marchandise !

Pour la première fois, les militant.e.s de Commune Colère de toute la Belgique se regroupent pour former un seul bloc national ! Commune Colère Bruxelles sera donc rejoint par Commune Colère de Liège, Charleroi, Namur et Mons.

Un front commun contre la destruction sociale orchestrée par le gouvernement Arizona !

🎯 Pourquoi on sera là ?

Parce que ce gouvernement prétend qu’il n’a “plus les moyens” de financer les secteurs essentiels…

… tout en offrant des milliards aux grandes entreprises et en organisant la traque aux malades, aux chômeur·euses, aux précaires, aux migrant.e.s. et aux sans papier.

C’est un choix politique. Et nous disons non à cette logique.

NON aux politiques antisociales et antiécologiques !

NON à l’austérité, à la flexibilité, à la répression sociale !

OUI à une société du soin, de la solidarité, du commun !