Nous prenons la rue pour le Soudan ! ✊🏾
Le silence n’est pas une option alors que les meurtres systématiques se poursuivent chaque jour à El-Fasher. Le peuple soudanais compte sur vous pour être sa voix, pour montrer sa souffrance au monde entier et pour appeler à la fin des atrocités.
Rejoignez-nous le 11 novembre et soutenez les revendications du peuple soudanais :
1️⃣ Mettre fin au génocide et à la guerre contre-révolutionnaire.
2️⃣ Tenir les Émirats arabes unis responsables de leur rôle.
3️⃣ Mettre fin à la complicité de l’UE et imposer un embargo total sur les armes.
Manifestation pour le Soudan – 11/11
📍 Devant l’ambassade des Émirats arabes unis - Av. Franklin Roosevelt 86
⏰ 16h00 – 17h30
Vous êtes également les bienvenus ce samedi 8 novembre à 16h30 à Al Rakuba (32 Rue des Palais, Bruxelles) pour aider à peindre des banderoles et préparer du matériel d’action !
Se taire c’est se ranger du côté du pouvoir.
Agir c’est rejoindre la lutte pour la liberté, la paix et la justice.
Mobilisez-vous. Organisez-vous. Résistez.
✊🏾 Libérez le peuple. Libérez le pays. Nous exigeons un Soudan libre ! ✊🏾
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info