Marche nocturne : A qui la nuit ? A nous la nuit !

15 novembre - 19h00 - Rassemblement au rond-point à l’entrée Nord du Bois de la Cambre

Marche nocturne : A qui la nuit ? A nous la nuit !

Féminismes / Antipatriarcat Queer / LGBTQIA+ Urbanisme / Transports

Reapproprions-nous l’espace publique et luttons ensemble contre les violences de genre

Bruxelles

[FR]

**A qui la nuit ? A nous la nuit.**
Incendiarie et Urbanistas Brussels avec Collectif 8 maars, Cercle féministe de l’ULB, Les Sousentendues et Dyke* March Brussels (avec le support du Collectif Ruelles) appellent toutes les personnes révoltées par les violences de genre à se rassembler et marcher ensemble.

Nous prenons la rue, nous prenons la nuit. ✊💜

⚠️ Marche Autorisée
💸 gratuit

📅 **Samedi 15 novembre**
📍 **Rassemblement dès 19h au rond-point à l’entrée Nord du Bois de la Cambre (535, Av. Louise, 1000, Bxl)**
🕒 Discours FR, EN, IT - 19h10–19h30, interpretation LSFB incertaine à ce jour.
🚶‍♀️ Départ de la marche à 19h30 — fin vers 21h

🎊 **After Party au Crazy Circle (22h–3h)**

Rejoignez-nous. Ensemble, faisons de la nuit un espace sûr, libre et solidaire. 🌙✨

[EN]

**Whose night ? Our night.**
Incendiarie and Urbanistas Brussels with Collectif 8 maars, Cercle féministe de l’ULB, Les Sousentendues and Dyke* March Brussels (with support from Collectif Ruelles) invite everyone to rise up against gender-based violence to take the streets and reclaim the night.
We walk, we shout, we refuse silence. ✊💜

⚠️ This march is authorised
💸 free

📅 **Saturday, November 15**
📍 **Gathering from 7PM roundabout at the north entrance to Bois de la Cambre (535, Av. Louise, 1000, Bxl)**
🕒 Speeches FR, EN, IT 7:10–7:30PM, LSFB interpretation incertain.
🚶‍♀️ March 7:30–9PM (approx.)

🎊 **After Party @ Crazy Circle (10PM3AM)**

Join us. Together, we make the night ours — safe, fierce, and free. 🌙🔥

Marche nocturne : A qui la nuit ? A nous la nuit !

 samedi 15 novembre 2025  19h00 - 23h30 iCal
 samedi 15 novembre 2025
19h00 - 23h30 iCal
 Rassemblement au rond-point à l’entrée Nord du Bois de la Cambre,

 

535, Av. Louise, 1000, Bxl

Racisme : Une femme enceinte belgo-marocaine abandonnée à l'hôpital et arrêtée en pleine fausse couche à Bruxelles

Analyse d’un traitement symptomatique du racisme structurel dans les services de soins et de santé La nuit du 13 octobre, une femme non blanche qui était enceinte s’est vue refuser les soins dans un hôpital, transférer vers un commissariat et arrêter, humiliée et insultée, tout cela car ses symptômes n’ont pas été pris au sérieux par le personnel hospitalier. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 2025, une femme s’est présentée aux urgences de l’hôpital UZ Jette, vers 5h30 du matin, avec de douleurs intenses et saignant abondamment. Selon son avocate, Me Selma Benkhelifa, le médecin de garde lui aurait demandé si elle parlait néerlandais. Après avoir répondu qu’elle ne parlait que français, elle aurait reçu une simple prise de tension et un antidouleur, avant d’être redirigée vers la sortie sans examen approfondi. Ce alors, qu’elle saignait, alors qu’elle souffrait, alors qu’elle faisait une fausse couche. La patiente insiste pour être examinée par un autre médecin. Le praticien appelle alors la sécurité, puis la police, affirmant qu’elle n’est pas enceinte et qu’elle s’est déjà présentée dans d’autres hôpitaux. Des allégations contestées par l’avocate. Les policiers expulsent alors la femme de l’hôpital. Elle se retrouve allongée au sol, en pleine hémorragie. Une passante tente de lui porter secours. Les policiers reviennent et procèdent à son arrestation administrative. Emmenée au commissariat de Molenbeek, la femme est placée en cellule malgré son état de santé. Elle a été enfermée dans une cellule alors qu’elle continue de saigner. D’après le récit rapporté par son avocate, elle aurait été insultée à plusieurs reprises par des policiers. « Ferme ta gueule, sale chienne« , lui ont lancé des agents de police. Quand elle montre qu’elle saigne toujours, une policière répond avec mépris : « Ferme ta gueule, je ne suis pas médecin. » quand elle commence à saigner sur une chaise, on lui demande de nettoyer elle-même avec son manteau. Après le changement d’équipe, une policière prend conscience de la gravité de la situation et alerte les secours. La femme est alors transportée en ambulance à l’hôpital Ste-Anne St-Remi, où elle reçoit enfin des soins et le rapport médical confirme qu’elle a fait une fausse couche. Le « syndrome méditerranéen » Cette tragédie n’est pas un accident. Elle est le produit d’un système raciste, qui place systématiquement les personnes non blanches comme des suspects, même lorsqu’elles ne demandent qu’avoir accès à des soins vitaux. Me Selma Benkhelifa, l’avocate de la victime, pointe du doigt le « syndrome méditerranéen », un concept selon lequel les patient.es d’origine méditerranéenne ou racisé.es exagéreraient leur douleur, seraient trop expressifs, trop émotifs, pas assez stoïques. Une étude publiée dans l’European Journal of Emergency, auprès du personnel médical urgentiste en Belgique, en France, en Suisse et à Monaco révèle qu’il vaut mieux être un homme qu’une femme, et une personne...
Bruxelles

20 novembre - 18h00 - Fédération des maisons médicales

Répétition de la chorale militante

Tous les 3e jeudi du mois, à partir de 18h on répète des chants qu’on a choisit (parfois on modifie les paroles) en vue d’aller les chanter dans les rues à 2 ou 3 voix. Pour clôturer la répétition, on papote autour d’un bon bol de soupe et de tartines. Au répertoire : Bella Ciao, l’hymne des femmes, Bread and Roses, A la gloire des femmes en deuil,... Au plaisir de vous rencontrer. Envie de nous rejoindre ? Les prochaines répétitions ont lieu tous les 3e jeudis du mois. Prochains rdv : 20 novembre et 18 décembre… avec un moment d’organisation pratique et politique autour des actions et luttes en cours. Accueil à 18h et clôture autour d’un bol de soupe et de pain vers 21h. Ouvert à toutes ! Dans les locaux de la Fédération : boulevard du Midi 25 bte 5 – 4e étage, 1000 Bruxelles - entrée rue de Bodeghem. Ascenseur possible, n’hésitez pas à nous solliciter si besoin. 💌 Pour confirmer votre participation, c’est auprès de Emeline (emeline.goris@fmm.be).
Féminismes / Antipatriarcat
Racismes / Colonialismes

A mes pairs barbares,

A manger les enrobages de non-monogamie éthique et autres sur les sites de rencontre et dans les interactions quotidiennes avec des ami.es, enrobages, pour partie libérateurs des suaves saveurs de l’horizontalité et libération des genres mais, pour partie, et je gage plus grande, motif d’un maintien dans un état dominé des corps de femmes, la digestion impossible de mon estomac ancestral ne pouvait que déboucher sur la gerbe phrastique que j’expose ici. La voici agencée au mieux. En clair, petites observations analytiques en prose sur les (affichages de) nouvelles façons de relationner : situationship, non-monogamie, etc. A mes pairs barbares, Notre domination (entre autres) : celle-là dont nous escomptons soutirer les bénéfices affectifs et sexuels propres à garantir l’épanouissement de l’Homme Accompli Universel Mais, de bonne grâce chers barbares, Gardons-nous de lorgner en Benoit l’avant-garde self-qualifié allié des Lucien, Eugerrand, et cie. Qui par le miracle de la rencontre d’une écoute religieuse de podcasts (tout à fait excellents du reste), de lectures classiques du féminisme à la recherche furieuse de la combinatoire propre à désamorcer dans l’acte de séduction les lignes de défense féministes et ça n’est pas systématique, s’entend, merci. - Manifestent rien que l’homologie d’un état soit disant dépassé : du réchauffé de mauvais goût après transport par avion et.ou ferry Car dans l’explicitation pontificale de nouvelles façons de relationner Dans les prédicats d’éthique éthiquettés d’où tiquent les tics d’un cantique adressée par leur queues Dans la fausse mise à l’équivalence des places par l’énoncé fallacieux du même au même qui, Passé au tamis d’une ingénierie de la novlangue, Innerve par la presse et les publications bourgeoises de la droite chaussée gauchement, Là, juste à cet endroit, Loge le murmure du sauvage à qui tend l’oreille aux statistiques sérieuses et à l’hétérophénoménologie Une franche rigolade immédiatement suivie d’une déprime généralisée et, dira le masculin barbare égoïstement, la rage. Car dans la libre contractualisation des partis, antichambre du désormais lieu sacré du couple fier héritier du sacré mariage d’antan Dans cet espace-temps indéterminé d’une géographie sociale franchement bien située D’où la textualité des choses est suspendue dans la clause a-situationnelle d’interdiction aux codicilles à rendre fou tout ethnométhodologiste S’y retrouvent ni plus ni moins que les mêmes schèmes dénoncés dans ce qui semble de mauvais goût pour le civilisé masculin Coloniser et maintenir l’emprise sur les corps féminins, alors sous les essences d’espèce de distribution des rôles de genre, Désormais dans le silence abominable du grondement des pulsions sexuels tues par l’agitation d’un diplôme universitaire « feminism 101 ». Rendu à conclure - en statistiques, s’entend toujours, merci : Tout cet effort non pas dans la perspective émancipatrice,...
Partout
