Marche nocturne : A qui la nuit ? A nous la nuit !

[FR]
**A qui la nuit ? A nous la nuit.**
Incendiarie et Urbanistas Brussels avec Collectif 8 maars, Cercle féministe de l’ULB, Les Sousentendues et Dyke* March Brussels (avec le support du Collectif Ruelles) appellent toutes les personnes révoltées par les violences de genre à se rassembler et marcher ensemble.
Nous prenons la rue, nous prenons la nuit. ✊💜
⚠️ Marche Autorisée
💸 gratuit
📅 **Samedi 15 novembre**
📍 **Rassemblement dès 19h au rond-point à l’entrée Nord du Bois de la Cambre (535, Av. Louise, 1000, Bxl)**
🕒 Discours FR, EN, IT - 19h10–19h30, interpretation LSFB incertaine à ce jour.
🚶♀️ Départ de la marche à 19h30 — fin vers 21h
🎊 **After Party au Crazy Circle (22h–3h)**
Rejoignez-nous. Ensemble, faisons de la nuit un espace sûr, libre et solidaire. 🌙✨
[EN]
**Whose night ? Our night.**
Incendiarie and Urbanistas Brussels with Collectif 8 maars, Cercle féministe de l’ULB, Les Sousentendues and Dyke* March Brussels (with support from Collectif Ruelles) invite everyone to rise up against gender-based violence to take the streets and reclaim the night.
We walk, we shout, we refuse silence. ✊💜
⚠️ This march is authorised
💸 free
📅 **Saturday, November 15**
📍 **Gathering from 7PM roundabout at the north entrance to Bois de la Cambre (535, Av. Louise, 1000, Bxl)**
🕒 Speeches FR, EN, IT 7:10–7:30PM, LSFB interpretation incertain.
🚶♀️ March 7:30–9PM (approx.)
🎊 **After Party @ Crazy Circle (10PM–3AM)**
Join us. Together, we make the night ours — safe, fierce, and free. 🌙🔥
