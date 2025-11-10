Marche nocturne : A qui la nuit ? A nous la nuit !

Santé / Soins

Racisme : Une femme enceinte belgo-marocaine abandonnée à l’hôpital et arrêtée en pleine fausse couche à Bruxelles

Analyse d’un traitement symptomatique du racisme structurel dans les services de soins et de santé La nuit du 13 octobre, une femme non blanche qui était enceinte s’est vue refuser les soins dans un hôpital, transférer vers un commissariat et arrêter, humiliée et insultée, tout cela car ses symptômes n’ont pas été pris au sérieux par le personnel hospitalier. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 2025, une femme s’est présentée aux urgences de l’hôpital UZ Jette, vers 5h30 du matin, avec de douleurs intenses et saignant abondamment. Selon son avocate, Me Selma Benkhelifa, le médecin de garde lui aurait demandé si elle parlait néerlandais. Après avoir répondu qu’elle ne parlait que français, elle aurait reçu une simple prise de tension et un antidouleur, avant d’être redirigée vers la sortie sans examen approfondi. Ce alors, qu’elle saignait, alors qu’elle souffrait, alors qu’elle faisait une fausse couche. La patiente insiste pour être examinée par un autre médecin. Le praticien appelle alors la sécurité, puis la police, affirmant qu’elle n’est pas enceinte et qu’elle s’est déjà présentée dans d’autres hôpitaux. Des allégations contestées par l’avocate. Les policiers expulsent alors la femme de l’hôpital. Elle se retrouve allongée au sol, en pleine hémorragie. Une passante tente de lui porter secours. Les policiers reviennent et procèdent à son arrestation administrative. Emmenée au commissariat de Molenbeek, la femme est placée en cellule malgré son état de santé. Elle a été enfermée dans une cellule alors qu’elle continue de saigner. D’après le récit rapporté par son avocate, elle aurait été insultée à plusieurs reprises par des policiers. « Ferme ta gueule, sale chienne« , lui ont lancé des agents de police. Quand elle montre qu’elle saigne toujours, une policière répond avec mépris : « Ferme ta gueule, je ne suis pas médecin. » quand elle commence à saigner sur une chaise, on lui demande de nettoyer elle-même avec son manteau. Après le changement d’équipe, une policière prend conscience de la gravité de la situation et alerte les secours. La femme est alors transportée en ambulance à l’hôpital Ste-Anne St-Remi, où elle reçoit enfin des soins et le rapport médical confirme qu’elle a fait une fausse couche. Le « syndrome méditerranéen » Cette tragédie n’est pas un accident. Elle est le produit d’un système raciste, qui place systématiquement les personnes non blanches comme des suspects, même lorsqu’elles ne demandent qu’avoir accès à des soins vitaux. Me Selma Benkhelifa, l’avocate de la victime, pointe du doigt le « syndrome méditerranéen », un concept selon lequel les patient.es d’origine méditerranéenne ou racisé.es exagéreraient leur douleur, seraient trop expressifs, trop émotifs, pas assez stoïques. Une étude publiée dans l’European Journal of Emergency, auprès du personnel médical urgentiste en Belgique, en France, en Suisse et à Monaco révèle qu’il vaut mieux être un homme qu’une femme, et une personne...