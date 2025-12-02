Contacter l’auteur.ice : agathelunaire/at/protonmail.com
[Brochure] Mes coloriages enfantistes
Dans le cadre de la campagne de Présence et Action Culturelles , nous lançons 3 épisodes autour d’un même fil rouge : la dignité. Épisode 1 : Politiques d’accueil indignes Dans cet épisode l’équipe des Jours Heureux s’est penchée sur les politiques migratoires européennes et belges et leurs effets concrets sur les parcours des personnes en exil. Le podcast examine les mécanismes de contrôle aux frontières, les pratiques de détention et de renvoi, ainsi que leurs conséquences administratives, sociales et psychologiques. Nos intervenantes dénoncent les projets de constructions de nouveaux centres fermés ainsi que les conditions de vie des personnes enfermées ; les témoignages recueillis donnent une voix directe à celles et ceux qui subissent ces dispositifs. L’épisode interroge la responsabilité politique des États et des institutions. Intervenantes : Céline de Vos, membre du collectif Getting the Voice Out Marie de Vreese, membre du Collectif Ni Jumet Ni Ailleurs Épisode 2 : Travailleur·euses sans droits Pour cet épisode, l’équipe des Jours Heureux s’est penchée sur la réalité de la surexploitation des travailleur·euses sans papiers en Belgique en donnant la voix aux femmes du Comité des Femmes Sans-Papiers. L’émission explore comment la précarité administrative est instrumentalisée par certains employeurs ; contrats informels, non-paiement, pressions et conditions dangereuses et la charge mentale quotidienne que cela engendre pour les personnes concernées. Nous abordons aussi la question concrète du « salaire » et des rapports de force lors des entretiens « d’embauche », les actions politiques et revendications portées collectivement, ainsi que des compétences à mettre en valeur. Les femmes sans –papiers revendiquent une meilleure protection et reconnaissance de tous.tes les travailleur·euses sans-papiers. Enfin, l’épisode interroge les attentes vis-à-vis des syndicats, des citoyen·nes et des responsables politiques. Intervenantes : Maffo Rosy, membre du Comité des Femmes Sans-Papiers Kesseng Zenebou, membre du Comité des Femmes Sans-Papiers Ndjikam Priscille Soleil, membre du Comité des Femmes Sans-Papiers Épisode 3 : Résister pour exister Pour ce nouvel épisode, l’équipe des Jours Heureux s’est penchée sur le nettoyage ethnique et les actes constitutifs de génocide en Palestine. L’émission retrace le contexte historique, notamment la Nakba de 1948, et examine les mécanismes juridiques et humains d’une violence coloniale qui détruit vies, territoires et mémoire. Sont abordés le rôle des femmes dans la résistance et la transmission sociale, les formes de résilience observées sur le terrain, les conséquences différenciées des évacuations organisées le 7 octobre et le manque d’accompagnement psycho-social pour les familles ici. L’épisode analyse aussi comment certaines politiques européennes compliquent l’action humanitaire. Nos invité·es partagent des récits personnels et professionnels qui...
DÉCÈS Le 25/11/25, le corps d’un homme a été découvert sur la plage de Leffrinckoucke. COMMÉMORATION Le 24/11/21, au moins 27 personnes sont mortes et au moins 4 ont disparu en tentant de traverser la Manche. Quatre ans après le naufrage, une commémoration a eu lieu à Calais. Une centaine de personnes ont marché jusque la plage puis ont assisté à une table ronde. Le procès n’a toujours pas eu lieu et malgré les recours, le dossier des 7 militaires jugés pour non-assistance à personne en danger sera instruit avec celui des 11 passeurs présumés. BUNKERISATION DU DUNKERQUOIS Alors que des assos assignent l’état en justice pour non-respect des droits humains dans le dunkerquois, des clôtures, barbelés et murs poussent à l’ouest de Dunkerque. Après la clôture de 900 mètres à 80 000 euros encerclant un bois, c’est un mur de 1,5 km de long, constitué d’énormes blocs de béton qui pousse le long de la voie ferrée pour une modique somme de 800 000 euros. Les fonds Sandhurst permettent toujours plus de militarisation et de bunkérisation. STOP AUX GÉNOCIDES De nombreuses personnes soudanaises se sont mobilisées pour dénoncer les massacres à El-Fasher au Darfour. Le 01/11/25, plus de 250 personnes se sont jointes au rassemblement hebdomadaire en soutien à la Palestine place d’Armes à Calais. Le 27/11/25, la communauté soudanaise a organisé une manif revendicative qui a traversé Calais au rythme des slogans. LES FASCISTES S’ORGANISENT – Les « visites » de 2 groupuscules anglais d’extrême droite sont hebdomadaires : le parti UKIP et le mouvement « raise the color ». Agressions racistes, actes d’intimidation, violences, destruction de matériel nautique et appel à la haine se succèdent sur la côte entre Calais et Dunkerque. Systématiquement, ces racistes masculinistes islamophobes se filment et attisent la haine sur les réseaux sociaux. – Côté français, « Nouvelle Droite » basée à Lille et « Les Normaux » de Rouen se sont retrouvés pour une action de com au cap Gris-Nez. Le groupuscule « Nemesis » est aussi venu sur la plage de Gravelines. – A Loon-Plage, des chasseurs ont tiré de nuit à la carabine sur 4 hommes exilés aux abords du camp en toute impunité. Les faits sont passés quasiment inaperçus. Une enquête pour violence avec armes est censée avoir été ouverte. INTERCEPTION DE BATEAUX EN MER La france annonce son intention d’autoriser la gendarmerie maritime à intercepter les bateaux dits « taxis-boats en amont des phases d’embarquement de migrants ». Entre les tirs de LBD et de gaz lacrymogènes dans les bateaux, les lacérations et maintenant la possibilité d’utiliser des filets pour immobiliser les hélices des moteurs, la france assume de s’asseoir sur le droit maritime. ONE IN ONE OUT Des personnes exilées arrivées pour la 2e fois en UK après avoir été expulsées en france dans le cadre de l’accord « one in one out » ont été expulsées une 2e fois. Le dispositif est absurde et inefficace....
Enquête sur le cycle de conférences « Sciences et Société« , cheval de Troie d’un agenda politique. À l’Université Libre de Bruxelles se joue depuis plusieurs mois un jeu d’influence d’idéologies réactionnaires et d’extrême droite. Le cycle de conférences « Sciences et Société », parrainé par la Faculté de Médecine, se présente comme un espace de débat sur des sujets « sensibles ». Les sujets incluent notamment « Les religions, un frein à la connaissance scientifique » ou encore « Biologie de l’homosexualité ». Ce cycle se présente comme une réponse aux tensions sur le campus de l’ULB, avec pour objectif affiché de « réaffirmer le rôle de l’université comme lieu de débat ouvert sur les sujets controversés« . Sous couvert de libre examen et de promotion de la science face à la « censure » , le cycle de conférence orchestré par Éric Muraille, sert de cheval de Troie à une propagande universitaire idéologique d’extrême droite. Ce cycle de conférence étant un soutien direct à des théories transphobes, islamophobes, et réactionnaires, l’ULB, en tant qu’institution de production et de transmission de savoir, a une responsabilité par rapport aux théories qui y sont relayées. Éric Muraille Au cœur de ces conférences : Éric Muraille, biologiste et directeur de recherche FNRS attaché à l’ULB. Un détour par son compte X éclaire les valeurs et l’agenda politique de Muraille et de son cycle d’évènement. Le chercheur y déverse quotidiennement un torrent de contenus islamophobes, racistes, transphobes et « antiwokistes » assumés. « Je ne suis pas convaincu qu’il y ait une différence entre islam et islamisme » Muraille ne se contente pas de tenir des propos discriminatoires : il relaye massivement des comptes d’extrême droite, partage les obsessions identitaires de la fachosphère et participe activement à la diabolisation des musulman·es, des étudiant·es propalestien·nes, et de ceux et celles qu’il appelle les « wokistes ». Dans sa rhétorique typique de l’extrême droite, il qualifie les antifascistes de « fascistes rouges ». Sur son compte X, il multiplie les prises de position contre la gauche radicale et fantasme son alliance avec l’islam politique. Une posture qui rappelle l’obsession de l’extrême droite pour ce qu’elle a nommé « l’islamogauchisme ». « Le problème est qu’aujourd’hui l’ULB est noyauté par des militants défendant un l’islam politique et/ou un projet de société marxiste, et qui essayent de faire passer ça pour du progressisme. Comme si ces idéologies avaient déjà été associées à un quelconque progrès social …« Son appel à suspendre les financements de l’ULB, sa propre université, parce qu’une promotion de droit a choisi de se nommer « Rima Hassan » illustre parfaitement son idéologie : pour lui, la répression doit s’abattre sur toute expression de solidarité avec les Palestiniens. Car Muraille est aussi un pro-génocidaire décomplexé. Alors que la Commission d’enquête internationale indépendante de l’ONU, Amnesty (...)
