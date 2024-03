[Mexique] Les manifestants forcent une porte du palais présidentiel

Plusieurs dizaines de personnes, qui manifestaient mercredi contre l’enlèvement et la disparition en 2014 de 43 étudiants de l’école normale d’Ayotzinapa, ont enfoncé une des portes du palais présidentiel à Mexico avec une une camionnette pour enfoncer la porte avant de pénétrer dans le palais le visage masqué. Des manifestants avaient déjà tenté d’attaquer les portes du Palais national, siège de la présidence depuis 2018. C’est la première fois depuis des années qu’ils atteignent leur but. Les proches des 43 disparus, accompagnés de leurs avocats, de militants et d’étudiants, manifestent régulièrement dans le centre de Mexico, surtout à l’approche de la date anniversaire du drame. Un campement à leur mémoire est installé sur la principale artère du centre de la capitale, face au palais national. Les étudiants d’Ayotzinapa ont disparu dans la nuit du 27 septembre 2014 après s’être rendus à Iguala, dans l’État de Guerrero, où ils s’apprêtaient à monter à bord de plusieurs autobus pour se rendre dans la capitale Mexico et participer à une manifestation. Ils ont été enlevés par la police, en collusion avec des criminels, et ont été livrés au cartel des Guerreros Unidos.