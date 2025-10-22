Mobilisation inédite – Pour une société sans prison : dénoncer l’échec de l’enfermement

stuut.info

Depuis des années, les politiques pénales belges s’enlisent dans une logique répressive qui alimente la surpopulation carcérale. La loi d’urgence n’a apporté aucun résultat : la population carcérale a atteint le seuil des 13.000 détenu·es, et 300 dorment à même le sol.

Ce jeudi 2 octobre, dans un mouvement concerté entre les directions d’établissements pénitentiaires et les syndicats, une action inédite est organisée pour dénoncer la surpopulation carcérale et les conditions de détention inhumaines qui en découlent. L’Observatoire International des Prisons s’associe à cette mobilisation, en réaffirmant que la prison n’est pas une solution, elle est le problème.

Arrêt de travail spontané devant toutes les prisons du royaume pour dénoncer la surpopulation

Depuis l’été, les détenus sont privés d’activités à Haren et ailleurs. Même les préaux ne sont pas garantis. Beaucoup de sections censées bénéficier d’un régime plus ouvert se referment. Le greffe et les services de la prison ne sont pas en mesure de suivre le flux des détenu·es. Les services d’aide aux justiciables rencontrent, jour après jour, des difficultés à répondre aux demandes d’aide, de soutien, de contact : tout est à l’avenant. Il ne reste pas grand chose du projet de réinsertion – pour peu qu’il y en ait eu un – et l’enfermement sans activités, avec un personnel à bout de forces, pave la voie aux violences dans les deux sens. Ces éléments fondent et expliquent le mouvement national de ce 2 octobre, de 12h30 à 14h30.

Un système aussi délétère pour les détenu·es que pour les travailleur·ses

Les conditions de travail et de détention sont étroitement liées. Les détenu·es sont privé·es de leurs droits fondamentaux et enfermé·es dans des conditions qui n’autorisent aucune perspective de réinsertion, tandis que le personnel pénitentiaire est exposé à des risques croissants et une pression insoutenable. Le système carcéral, par ses atteintes morales répétées et ses dysfonctionnements organisationnels, pousse beaucoup de membres du personnel à l’épuisement professionnel. Cela alimente le sous-effectif chronique et un turnover élevé.

Le cercle vicieux de la surpopulation

La surpopulation accentue tous les écueils de l’enfermement. Elle dégrade les conditions de détention, pourtant déjà inhumaines. Elle aggrave les dysfonctionnements systémiques et leurs conséquences : absentéisme, violence, mesures disciplinaires, mises au cachot, souffrance, absence de soins, allongement des délais.

Nous appelons à un changement radical de paradigme

Plutôt que de construire de nouvelles prisons ou d’élargir les dispositifs d’enfermement, il est urgent d’investir ces budgets dans la justice sociale, la solidarité et le soin. Il est temps de repenser notre rapport à la peine, à la justice, et à la sécurité.

L’abolition de la prison n’est pas une utopie : c’est une nécessité. Nous soutenons toutes les mobilisations qui dénoncent l’état actuel des prisons, mais nous affirmons que seule une remise en question profonde du système carcéral permettra de construire une société plus juste, plus humaine, et véritablement sécurisante.

13 novembre - 18h00 - Le steki

AU NOM DE LACURITÉ BlablaClasses n°2 : Les centres fermés

🔶 13/11 AU NOM DE LA SÉCURITÉ BlablaClasses n°2 : Les centres fermés🔶 Pour continuer ce premier cycle de 3 ateliers sur le thème de l’enfermement et des privations de liberté, nous allons parler des centres fermés, qui sont les centres de détention administrative pour personnes sans-papiers en Belgique. Nous nous questionnerons sur l’existence des centres fermés et les conditions de détention des personnes qui y sont détenues. Nous nous interrogerons sur le rôle des frontières, du système de papiers et de la détention administrative dans les politiques migratoires actuelles. Nous parlerons de comment envisager un monde sans tout cela. 📢 Getting the Voice Out est un collectif militant et autogéré qui lutte contre l’enfermement des personnes sans-papiers détenues dans les centres fermés. Iels font sortir au-delà des murs les voix des personnes auxquelles l’État belge refuse de donner un titre de séjour, des personnes que l’Office des étrangers enferme en attendant de les déporter dans leur pays d’origine. Getting the Voice Out se bat pour un monde sans frontières et sans prisons, pour que chacun·e soit libre de vivre, circuler et s’installer où iel le souhaite. ✊🔊 www.gettingthevoiceout.org 📣 D’octobre 2025 à juin 2026, les ateliers BlablaClasses auront pour mission de questionner le concept de sécurité et son impact politique. Nous aborderons, entre autres, les thèmes de l’enfermement, de l’autoritarisme et des violences systémiques en adoptant des points de vue féministe, anticapitaliste et décolonial. Nous nous interrogerons aussi sur la manière dont les discours sécuritaires ont parfois infusé dans les milieux associatifs et militants et nous apprendrons à les déconstruire. Pas besoin de connaître le sujet pour venir ! Nous demandons aux participant‧es de prendre part à ces ateliers dans une posture d’humilité, ouverte à la remise en question de leurs potentiels privilèges. Informations pratiques : 📅 Jeudi 13 novembre 2025 de 18h30 à 21h (accueil de 18h à 18h30) 📍 Le Steki (rue Gustave Defnet, 4-6 – 1060 Saint-Gilles) 🚊 Arrêt Bethléem à 170 m (tram 81), arrêt Porte de Hal à 750 m (tram 3 et 4, bus 48 et 52) 💲 Événement gratuit, inscription recommandée https://framaforms.org/au-nom-de-la-securite-blablaclasses-ndeg2-les-centres-fermes-1760702072 ♿ Accès PMR via une rampe de 20% et assises sans accoudoir, toilettes non accessibles PMR. Pas de parking. 🍿 Quelques boissons (non alcoolisées) sont disponibles sur place (en cash uniquement) et vous pouvez également apporter de quoi grignoter. 💬 Pour tout besoin spécifique, contactez-nous.
[Communiqué] Gaza : un cessez-le-feu fragile et sans aucune perspective

Gaza : un cessez-le-feu fragile et sans aucune perspective Réaction de l’Union Progressiste des juifs de Belgique au cessez-le-feu et au plan Trump En ce moment, tous les otages israéliens en vie ont été libérés. Les bombardements israéliens auraient dû s’arrêter, mais, au moment de publier ce communiqué, ils avaient déjà repris. Ce ne sera pas la première fois qu’Israël viole un cessez-le-feu. Cette rupture vient troubler les scènes de réjouissance à Gaza et à Tel Aviv, que nous aurions voulu partager jusqu’au bout. La mise en œuvre du « plan Trump » commence mal. De toute façon, ses propositions ne mènent ni à la Paix ni à la Justice. Seule une petite partie des prisonniers politiques palestiniens — moins de 2000 sur un total d’environ 11 000 –, pour la plupart emprisonnés sans jugement ou sur décision de tribunaux militaires illégaux – ont été relâchés en échange des otages du Hamas. La situation de ces prisonniers – et la manière dont ils sont maltraités – mérite autant de considération que celle des otages israéliens. Parmi ces prisonniers relâchés ne figurera pas Marwan Barghouti, que tous les observateurs considèrent comme la figure la plus à même de réunifier le peuple palestinien autour d’un agenda de Paix et de Justice. L’incertitude demeure sur quelques points clés : l’ampleur du retrait de l’armée israélienne et l’effectivité de l’ouverture à une aide alimentaire et sanitaire suffisante. Israël garde en main toutes les clés de ce qui reste une prison à ciel ouvert et on peut faire confiance à Netanyahou pour bloquer toute avancée humanitaire et même revenir en arrière au moindre prétexte, comme on vient d’en avoir la preuve. Quant à l’avenir de la bande de Gaza, personne ne peut vraiment prendre au sérieux la proposition de Donald Trump d’une autorité qu’il présiderait lui-même et dont la direction exécutive serait confiée à un personnage aussi discrédité que Tony Blair. Qui peut imaginer que l’avenir de la Palestine en général et de Gaza en particulier puisse s’envisager en maintenant le peuple palestinien sous une telle tutelle ? La constitution d’un hypothétique État palestinien dont la reconnaissance fut au centre des débats de la dernière assemblée générale de l’ONU est renvoyée aux calendes grecques. Israël garde toutes les coudées franches pour approfondir la colonisation rampante et l’annexion de fait de la Cisjordanie. La mise à l’écart du Hamas est supposée acquise, tandis que le gouvernement israélien d’extrême droite est renforcé dans sa légitimité alors que son Premier ministre est toujours sous le coup d’un mandat d’arrêt international. Pas un mot non plus sur les autres entorses au droit international qui font obstacle à la mise en œuvre de la « solution à deux États » à laquelle l’Union européenne se déclare attachée : l’annexion de Jérusalem et du plateau du Golan, l’apartheid qui frappe le peuple palestinien dans toutes ses composantes, le refus du droit des réfugiés au retour ou à de justes (...)
23 octobre - 19h00 - Librairie Météores

Présentation « Ça commence par un contrôle »

Lancement du livre illustré « Ca commence par un contrôle ». Venez discuter avec le dessinateur et le collectif Outils Solidaires contre les Violences Policières, et construire ensemble un argumentaire abolitionniste. « Ca commence par un contrôle » est une brochure illustrée qui retrace le meurtre d’Ibrahima Barrie par la police bruxelloise en 2021 et les soulèvements qui ont suivi. A l’occasion de sa sortie, nous proposons une discussion avec le dessinateur et le collectif OSVP - Outils Solidaires contre les Violences policières, qui signe la postface. Tous les bénéfices de la brochure et de la soirée seront reversés à une caisse commune pour les familles des victimes de violences policières.
