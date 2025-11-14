stuut.info

Moment de rencontre avec la CLAP le 19 novembre

19 novembre - 18h30 - Le Steki

Nous organisons un moment de rencontre convivial autour de l’avancement du projet de la CLAP, ce mercredi 19 novembre à partir de 18h30, au Steki (rue G. Defnet 4-6, à St-Gilles).

Bruxelles

L’objectif de cette rencontre est de présenter et d’échanger sur l’état d’avancement de nos recherches en vue de transposer en Belgique les modèles du Mietshäuser Syndikat (Allemagne) et du CLIP (France).

Nous avons prévu deux moments pour cette rencontre :
un moment plus formel entre 18h30 et 19h30 où nous présenterons notre travail, en particulier pour celles et et ceux qui ne nous connaissent pas encore ;
et un moment plus convivial de papote à partir de 19h30 avec boissons, pizzas et une auberge espagnole (pensez à amener quelque chose).

À mercredi.

 mercredi 19 novembre 2025  18h30 - 22h00 iCal
 mercredi 19 novembre 2025
18h30 - 22h00 iCal
 Le Steki,

 

Rue Gustave Defnet 4-6
1060 Saint-Gilles

