Moment de rencontre avec la CLAP le 19 novembre

L’objectif de cette rencontre est de présenter et d’échanger sur l’état d’avancement de nos recherches en vue de transposer en Belgique les modèles du Mietshäuser Syndikat (Allemagne) et du CLIP (France).
Nous avons prévu deux moments pour cette rencontre :
un moment plus formel entre 18h30 et 19h30 où nous présenterons notre travail, en particulier pour celles et et ceux qui ne nous connaissent pas encore ;
et un moment plus convivial de papote à partir de 19h30 avec boissons, pizzas et une auberge espagnole (pensez à amener quelque chose).
À mercredi.
