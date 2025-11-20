Montevideo (Uruguay) : 11e feria du livre anarchiste, les 22 et 23 novembre 2025

Nous étendons également l’appel à la mobilisation aux collectifs, groupes ou individus qui développent des propositions éditoriales.
La feria a pour objectif la rencontre pour la diffusion de matériaux, publications, propagande et autres concernant l’anarchie. Salú !
🔥 Pour participer, vous pouvez écrire à :
feriadellibroanarquistamvdeo@@@riseup.net
Les 22 et 23 novembre 2025
À partir de 14 heures
Espace Tempête (espace kuir autogéré)
Nous vous attendons !
