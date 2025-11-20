stuut.info

Montevideo (Uruguay) : 11e feria du livre anarchiste, les 22 et 23 novembre 2025

22 novembre - journée - Uruguay

Médias Éducation populaire / Partage de savoirs Anarchismes / Antiautoritaire

🔥 Depuis l’organisation de la Feria du Livre Anarchiste de Montevideo, nous annonçons des propositions d’ateliers, des discussions et/ou des entretiens.

Partout | sur https://stuut.info

Nous étendons également l’appel à la mobilisation aux collectifs, groupes ou individus qui développent des propositions éditoriales.

La feria a pour objectif la rencontre pour la diffusion de matériaux, publications, propagande et autres concernant l’anarchie. Salú !

🔥 Pour participer, vous pouvez écrire à :

feriadellibroanarquistamvdeo@@@riseup.net

Les 22 et 23 novembre 2025

À partir de 14 heures

Espace Tempête (espace kuir autogéré)

Nous vous attendons !

PNG - 1.2 Mo

Voir en ligne : infokiosques.net

Agenda

11e feria du livre anarchiste 2025

 samedi 22 novembre 2025  Toute la journée
23 novembre iCal
 samedi 22 novembre 2025
Toute la journée
23 novembre iCal
 Uruguay,

 

Montevideo

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

20 novembre - 18h00 - Boom Café

[Zine] CrashTest#11 Spécial DECHETS novembre 2025

CRASH-TEST #11 68 (surproduction) pages A5 en Noir et Blanc. Dispo en dépot au Boom café, ailleurs et sur commande à partir du Jeudi 20 novembre. Hésitez pas à passer commande et à prendre des paquets à distribuer à qui le vaut bien. Où trouver Crash-Test ? PIY (Print It Yourself) Les liens vers le PDF sont ou seront bientôt disponibles ICI si vous souhaitez gérer des impressions, des distributions ou des ventes. Sens toi libre. PARTICIPER ? Décembre : Crash-Test#12 : pas de thème mais c’est la fin d’un cycle et quelle sera la suite ? Et tout ce qui est envoyé en retard sera publié en retard sans pénalités. C’est cool d’envoyer des trucs le plus tôt possible, ou même de prévenir à l’avance si vous comptez envoyer un truc, comme ça d’autre personnes pourront peut être ajouter des images ou peaufiner les mises en pages toussa. mag-a-zinne@proton.me Toujours à faire, encore à faire : Commander des zines Faire des dons, donner du fer (y en a dans votre sang, on le boira) Print It Yourself (cf plus haut) Distribuer, faire la promo du trucs, trouvez de nouvelles personnes qui pourraient aimer prendre de la place dans ces pages. Envoyez vos conseils, critiques, retours pour orienter les crash dans un meilleur axe ou vers un autre mur. Envoyez vos propositions ou contributions ou thune pour la suite. Dite nous si vous souhaitez vous occuper d’une page en particulier ou d’une rubrique en particulier. Vous pouvez rejoindre le Comité Ré(d)actionnaire pour aider à la recherche de contenus, à la compilation et à la finalisation (mise en page, impressions etc). mag-a-zinne@proton.me Le formulaire de participation est aussi toujours utilisable si vous souhaitez rejoindre l’équipage (c’est une mailing-list) sans encore trop savoir quoi y apporter (les stages d’observation sont acceptés) :https://stuut.info/IMG/pdf/formulaire_candidaturev4-2.pdf
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |

22 novembre - journée - Italie

Bergame (Italie) : 26e Mostra des livres anarchistes, les 22 et 23 novembre 2025

Samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025 Anarchist Bookfair – 26e édition Mostra di libri a carattere anarchico e libertario Au circolo ARCI “Al Bafo”, piazza Bolognini, dans le quartier Seriate, à Bergame. Programme : Samedi 22 novembre 16:00 Présentation des stands de lectures 17:30 Présentation du livre "Pour la révolution sociale. Les anarchistes dans la résistance à Milan (1943-1945)" (Per la rivoluzione sociale. Gli anarchici nella resistenza a Milano, 1943-1945), par Franco Schirone 18:30 Présentation du livre "Histoires invisibles" (Storie invisibili) sur la violence contre les femmes, par Roberta Cospito 20:30 Moment convivial 22:00 DJ Set Dimanche 23 novembre 12:00 Ouverture des stands de lecture 13:00 Moment convivial 15:30 Présentation du livre "Vivre ma vie. Autobiographie intégrale de l’anarchiste Emma Goldman" (Vivendo la mia vita. Autobiografia integrale dell’anarchica Emma Goldman) par Selva Varengo et Luisa Dell’Acqua L’info en italien : underground.noblogs.org
Ailleurs Ailleurs | Médias |
Racismes / Colonialismes

Analyse : Violences policières du 14 octobre : Gazer, frapper, réprimer : la réponse à la colère sociale

Photo prise lors de la manifestation du 14 octobre. Le 14 octobre 2025, journée de grève générale, plus de 140 000 personnes ont manifesté à Bruxelles contre le gouvernement de droite radicale belge, Arizona. Blocages routiers à l’aube, piquets de grève, antagonisme, énormément de monde dans la rue. La Belgique n’avait plus connu une telle mobilisation depuis des années. Les syndicats ont appelé à donner suite au mouvement les 23-24-25-26 novembre. La manifestation du 14 octobre a cependant été violemment réprimée. Une violence parfois ciblée, mais le plus souvent surprenante par sa gratuité, comme en témoigne la CGSP-police, un syndicat policier qui a lui-même dénoncé « des violences policières » ce jour-là. Un manifestant raconte : « Des policiers en civils, masqués, aux allures de milice fasciste, qui poursuivent et tabassent des personnes dans des petites rues en marge de la manifestation. […] D’autres policiers qui s’acharnent à plusieurs à la matraque, sur des manifestant·es au sol ». Nous avons pris le temps de recouper plusieurs centaines de témoignages, pour tenter d’analyser la répression policière du 14 octobre ; nous faisons maintenant part de notre enquête. Nous en profitons pour souligner que de nombreux médias mainstreams se sont contentés de trouver l’un ou l’autre témoignage de violence. Nous en appelons à leur responsabilité : lorsque l’appareil policier et l’appareil politique se tiennent la main pour réprimer la contestation dans une telle violence, les médias se doivent d’agir pour rétablir un semblant de vérité. Le fait que l’appel à témoignages et l’enquête émanent de médias bénévoles non subsidiés indique à nouveau de graves lacunes dans le traitement de l’information des médias mainstreams. Photo prise lors de la manifestation du 14 octobre. INTIMIDER LE MOUVEMENT Le 14 octobre, il ressort des témoignages, que les policier·ères ont cherché à intimider – voir terroriser dans certains cas – l’entièreté de la foule manifestante, et pas uniquement celles et ceux qui se sont montré·es offensif·ves. Sur le total de la journée, on comptabilise seulement 60 arrestations administratives (sans suite) et 5 judiciaires, ce qui semble indiquer que les forces de l’ordre cherchaient plus à réprimer par la force qu’à arrêter des cibles spécifiques. Si nous ne savons pas à quelle échelle ont été émis les ordres conduisant à violenter la manifestation à large échelle, il est certain que les policier·ères se sentaient protégé·es par la hiérarchie et sûr·es de leur coup : certain·es ont tabassé gratuitement des manifestant·es sans prendre la peine de masquer leurs actes, ni même de se couvrir le visage. Soulignons que le Chef de Corps qui dirige la zone de police, en fonction depuis 2017, s’appelle Michel Goovaerts. Photo prise lors de la manifestation du 14 octobre. La stratégie policière adoptée s’explique peut-être par un espoir de limiter la constitution d’un rapport de force, voire même de décourager le mouvement...
Bruxelles Bruxelles |
