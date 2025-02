[Montréal/Canada] festival Constellation du 15 au 21 mai 202

Salon du livre anarchiste

Samedi 17 mai

Skill faire anarchiste

Dimanche 18 mai

CÉDA, 2515 rue Delisle, Montréal

Constellation sera de retour en 2025, mais les choses seront un peu différentes cette année ! Au lieu d’un week-end, le festival durera toute une semaine, du 15 au 21 mai. Comme l’année dernière, nous encourageons tout le monde à soumettre des événements sur le calendrier en ligne (qui sera relancé bientôt). Nous organiserons également deux grands événements samedi et dimanche. Continuez à lire pour plus d’informations !

Salon du livre anarchiste

Samedi 17 mai – CÉDA

Comme vous l’avez probablement deviné, le Salon du livre anarchiste aura lieu à nouveau – même endroit, même heure, même idée générale. Les exposant-es pourront s’installer à l’intérieur et à l’extérieur du CÉDA (pas de CCGV) avec des livres, des zines, de l’art et tout autre matériel lié à l’anarchie. Nous aurons également accès à une poignée de salles dans le CÉDA et à des endroits dans le Parc Vinet pour des présentations de livres, des ateliers, des discussions, des cercles de lecture, et plus encore ! Nous espérons que le contenu des événements de cette journée sera un peu plus conceptuel ou théorique. Pensez à un cercle de lecture sur votre essai anarchiste préféré, à une discussion sur une lutte sociale en cours, à un atelier partageant de nouvelles perspectives sur la culture de la sécurité, et tout ce genre de choses amusantes.

Skill faire anarchiste

Dimanche 18 mai – CÉDA

Pour ce qui est du dimanche, nous sommes ravi-es d’accueillir le Skill Faire anarchiste de Montréal (10 points si vous avez repéré le jeu de mots bilingue). Vous vous souvenez des expo-sciences à l’école ? Nous voulons faire quelque chose de semblable, mais avec plus d’anarchie (les présentoirs à trois volets sont les bienvenus). Nous appelons à un événement qui rassemble une gamme chaotique et éclatante de compétences anarchistes dans le but de les partager librement. Peut-être voulez-vous donner des conseils sur les premiers secours en manif, fournir une introduction pratique au crochetage de serrures, ou enseigner comment mettre en place un réseau radio maillé. Tout est possible, tant que ça met l’accent sur la diffusion de connaissances et de compétences pratiques. Il y aura également des salles pour des ateliers de partage de compétences plus longs et complets !

Les anarchistes ont toujours compris que la théorie et la pratique ne peuvent pas (et ne devraient probablement pas) être séparées. Les idées incitent à l’action, la pratique inspire la théorie, et la politique influence les types de compétences que nous cherchons à développer. Les conversations théoriques et conceptuelles touchent à la pratique et ont des implications pour l’action. Les discussions relatives aux connaissances de terrain et aux compétences pratiques seront façonnées par les idées et seront pertinentes à la théorie. Nous organisons les journées de samedi et de dimanche autour de ces deux thèmes à titre expérimental, et nous reconnaissons qu’ils sont tout aussi importants l’un que l’autre et intrinsèquement liés.

Kids zone

Nous voulons que Constellation 2025 soit un événement engageant et accessible aux personnes de tous âges ! Une fois de plus, des services de gardiennage et des activités adaptées aux enfants seront offerts dans le Kids zone du CÉDA. Nous encourageons également les participant-es du festival à organiser des ateliers et des partages de compétences destinés aux jeunes, soit le samedi ou le dimanche.

S’impliquer

Les formulaires de réservation de tables et de proposition d’ateliers seront bientôt disponibles. Consultez notre site web ou nos pages de médias sociaux dans le courant du mois pour en savoir plus. Si vous avez des commentaires ou des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : constellationmtl@@@riseup.net.