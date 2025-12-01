stuut.info

[France/Calais] Résumé Novembre 2025

Sommaire

DÉCÈS

Le 25/11/25, le corps d’un homme a été découvert sur la plage de Leffrinckoucke.

COMMÉMORATION

Le 24/11/21, au moins 27 personnes sont mortes et au moins 4 ont disparu en tentant de traverser la Manche. Quatre ans après le naufrage, une commémoration a eu lieu à Calais. Une centaine de personnes ont marché jusque la plage puis ont assisté à une table ronde. Le procès n’a toujours pas eu lieu et malgré les recours, le dossier des 7 militaires jugés pour non-assistance à personne en danger sera instruit avec celui des 11 passeurs présumés.

BUNKERISATION DU DUNKERQUOIS

Alors que des assos assignent l’état en justice pour non-respect des droits humains dans le dunkerquois, des clôtures, barbelés et murs poussent à l’ouest de Dunkerque. Après la clôture de 900 mètres à 80 000 euros encerclant un bois, c’est un mur de 1,5 km de long, constitué d’énormes blocs de béton qui pousse le long de la voie ferrée pour une modique somme de 800 000 euros. Les fonds Sandhurst permettent toujours plus de militarisation et de bunkérisation.

STOP AUXNOCIDES

De nombreuses personnes soudanaises se sont mobilisées pour dénoncer les massacres à El-Fasher au Darfour.

Le 01/11/25, plus de 250 personnes se sont jointes au rassemblement hebdomadaire en soutien à la Palestine place d’Armes à Calais.

Le 27/11/25, la communauté soudanaise a organisé une manif revendicative qui a traversé Calais au rythme des slogans.

LES FASCISTES S’ORGANISENT

– Les « visites » de 2 groupuscules anglais d’extrême droite sont hebdomadaires :

le parti UKIP et le mouvement « raise the color ».

Agressions racistes, actes d’intimidation, violences, destruction de matériel nautique et appel à la haine se succèdent sur la côte entre Calais et Dunkerque. Systématiquement, ces racistes masculinistes islamophobes se filment et attisent la haine sur les réseaux sociaux.

– Côté français, « Nouvelle Droite » basée à Lille et « Les Normaux » de Rouen se sont retrouvés pour une action de com au cap Gris-Nez. Le groupuscule « Nemesis » est aussi venu sur la plage de Gravelines.

– A Loon-Plage, des chasseurs ont tiré de nuit à la carabine sur 4 hommes exilés aux abords du camp en toute impunité. Les faits sont passés quasiment inaperçus. Une enquête pour violence avec armes est censée avoir été ouverte.

INTERCEPTION DE BATEAUX EN MER

La france annonce son intention d’autoriser la gendarmerie maritime à intercepter les bateaux dits « taxis-boats en amont des phases d’embarquement de migrants ». Entre les tirs de LBD et de gaz lacrymogènes dans les bateaux, les lacérations et maintenant la possibilité d’utiliser des filets pour immobiliser les hélices des moteurs, la france assume de s’asseoir sur le droit maritime.

ONE IN ONE OUT

Des personnes exilées arrivées pour la 2e fois en UK après avoir été expulsées en france dans le cadre de l’accord « one in one out » ont été expulsées une 2e fois. Le dispositif est absurde et inefficace. L’objectif annoncé de dissuader les traversées n’a aucun effet : elles ne cessent d’augmenter. Au royaume-uni, une trentaine de personnes ont entamé une grève de la faim pour protester contre leur expulsion.

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

Le 25/11, journée de lutte contre les VSS, un rassemblement lumineux place d’Armes à Calais a permis à plus de 150 personnes de crier leur rage contre le patriarcat et contre les violences subies par les personnes minorisées. Deux chorales féministes ont transmis toute leur force.

Voir en ligne : Passeuses d’hospitalités

