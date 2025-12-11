[RADIO] “Sur le fil de l’appartenance” avec Esmé

stuut.info

Esmé a 26 ans et travaille comme assistante sociale. Dans ce nouveau Carnet de route, elle explore le mot appartenance à travers quatre dimensions : la famille, l’école, les passions et la société ;.

Elle partage comment son identité s’est construite au croisement d’une culture latino forte et d’une relation fusionnelle avec sa maman, immigrée arrivée jeune en Belgique et qui a dû se battre pour élever seule son enfant.

Esmé raconte aussi comment ses études supérieures lui ont permis de se rapprocher de qui elle est vraiment, de trouver sa place, à son rythme.

Enfin, elle met en lumière un enjeu souvent invisibilisé : la difficulté, pour beaucoup de jeunes et de familles, de se sentir pleinement appartenir à l’état belge lorsque les démarches administratives et institutionnelles semblent les maintenir en périphérie du « vivre ensemble ».

Un témoignage sensible, et profondément actuel.

Santé / Soins

[BROCHURE] Pour qu’on n’ait plus à porter nos enfants la peur au ventre

Avertissements de lecture Dans cette brochure des actes (réels ou supposés) et des propos (réels ou supposés) transphobes et/ou cis-sexistes vont être évoqués, parfois via des témoignages, parfois par des personnes concernées, parfois par des personnes non concernées. Prenez soin de vous. Qui sommes nous ? Le collectif des hippocampes est un petit collectif en non-mixité de personnes transmasc ayant porté un enfant après leur transition, et actuellement uniquement composé de personnes blanches. Formé à partir d’un discord créé en 2023, il est pensé comme un espace d’échange et d’entraide qui a été vital pour plusieurs d’entre nous dans des moments difficiles comme la grossesse, le post-partum. C’est un espace où on s’apporte mutuellement du soin, du soutien émotionnel, et où on peut élaborer des stratégies pour vivre au mieux ces moments. La deuxième fonction de notre collectif est de créer des liens entre nos enfants : on a envie qu’iels se rencontrent, se connaissent et puissent grandir dans un monde où chacun.e d’elleux n’est pas le seul bébé à avoir été porté par son parent transmasc, par son papa, par un de ses papa.x.s. On espère que ces liens leur apporteront de la sécurité, et de l’empouvoirement pour leur vie future. À l’Existransinter 2024 de Paris, on a marché avec nos bébés derrière une banderole portant l’inscription « ParentEs et tatas trans, nos parentés sont puissantes », et on a distribué notre premier tract. Parce que notre troisième fonction est aussi d’élaborer des revendications et de les défendre dans l’espace public pour faire avacer nos droits ! Les hippocampes – hippocampes@proton.me Pour qu’on n’ait plus a porter nos enfants la peur au ventre Si l’Etat français ne veut pas qu’on soit trans, il veut encore moins qu’on soit trans et parents. On a dû se battre jusqu’en 2016 pour que la stérilisation chirurgicale ne soit plus nécessaire pour faire changer la mention de sexe à l’état civil. Cette histoire de transphobie, d’eugénisme est très récente, c’est notre histoire ; on s’est construit.x.s avec cette violence-là, avec cette idée que pour l’Etat français c’est soit la transition, soit la parentalité, mais surtout pas les deux. Sauf qu’en réalité il y a beaucoup de personnes trans qui sont parent.e.s : soit qu’elles aient eu des enfants avant leur transition, soit qu’elles choisissent de ne pas faire de Changement d’Etat Civil (CEC). On est loin d’être les premier.x.s à choisir ET la transition ET la parentalité, mais chacunx, dans son petit monde, est le premier. Souvent, le premier mec trans enceint qu’on a vu, c’était nous-même ! Être trans et enceint, c’est une expérience à la fois socialement invisible, et hypervisible dans les médias sensationnalistes. Notre existence est constamment niée, effacée, gommée, et en même temps mise en spectacle dans des émissions sur M6 qui posent sur nos corps un regard violemment altérisant. En fait, l’invisibilisation sociale et l’hypervisibilité...
Partout Partout |
Extrême-droite / Antifascisme

Appel à témoignages – des expulsions forcées de la Belgique vers la Guinée

Appel à témoignages – des expulsions forcées de la Belgique vers la Guinée Ce samedi 29 novembre 2025, cinq personnes de nationalité guinéenne ont été mises de force sur un vol commercial de SN Airlines accompagnés de 50 policiers en civil. Pour le peu d’informations récoltées venant des personnes expulsées arrivées à Conakry, Il semble que tout ne s’est pas passé “calmement” et que certaines personnes menacées d’expulsion ne se sont pas laissées faire. A noter aussi que la délivrance des laissez-passer délivrés par l’ambassade soulève de nombreuses questions depuis déjà plus d’un an. Nous cherchons tous témoignages de proches , de passagers ou des personnes ayant subi ces expulsions forcées ou bien d’autres ressources, articles de presse, témoignages d’employé·es à l’aéroport et d’autorités belges ou guinéennes, … Vous pouvez écrire à gettingthevoiceout@riseup.net ou téléphoner au numéro +32 484 02 67 81 Merci ! STOP DEPORTATIONS Call for testimonies – forced deportations from Belgium to Guinea On Saturday 29 November 2025, five Guinean nationals were forcibly placed on an SN Airlines commercial flight accompanied by 50 undercover police officers. From the limited information gathered from those deported who arrived in Conakry, it appears that things did not go ‘smoothly’ and that some of those threatened with deportation did not go without showing their disagreement. It should also be noted that the issuing of laissez-passer by the embassy has raised many questions for over a year now. We are looking for any testimonies from relatives, passengers or people who have been subjected to these forced deportations, as well as other resources, press articles, testimonies from airport employees and Belgian or Guinean authorities, etc. You can write to gettingthevoiceout@riseup.net or call +32 484 02 67 81. Thank you ! STOP DEPORTATIONS Oproep tot getuigenissen – gedwongen uitzettingen van België naar Guinea Op zaterdag 29 november 2025 werden vijf personen met de Guinese nationaliteit onder begeleiding van 50 undercoveragenten gedwongen aan boord gezet van een commerciële vlucht van SN Airlines. Uit de geringe informatie die we hebben verzameld van de uitgezette personen die in Conakry zijn aangekomen, blijkt dat de vlucht niet “rustig” is verlopen en dat sommige personen die met uitzetting werden bedreigd zich niet hebben laten doen. We merken ook op dat de afgifte van doorlaatbewijzen (laissez-passer) door de ambassade al meer dan een jaar bevraagd wordt. We zijn op zoek naar getuigenissen van familieleden, passagiers of personen die deze gedwongen uitzettingen hebben meegemaakt, of naar andere bronnen, persartikelen, getuigenissen van werknemers van de luchthaven en van Belgische of Guinese autoriteiten, … U kunt schrijven naar gettingthevoiceout@riseup.net of bellen naar +32 484 02 67 81. Danku ! STOP DEPORTATIONS
Belgique Belgique |

12 décembre - 19h00 - Cinéma Nova

[Projo] R21 Aka Restoring Solidarity

Dans le cadre de « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée ». Week-end « Archives contre l’effacement » Un voyage qui commence et se termine dans un laboratoire. Un scanner comme une machine à remonter le temps. Un film sur la fabrication d’un film. Des images d’archive à la frontière du documentaire et de la fiction, qui racontent l’histoire de la lutte palestinienne telle qu’elle fut vue par un public japonais. Car, d’Hiroshima et Nagasaki à Sabra et Chatila, l’histoire de la nouvelle gauche japonaise est reliée au mouvement de solidarité avec la Palestine. En sélectionnant des scènes parmi la collection de bobines trouvées à Tokyo et en inventant un personnage de narrateur, Mohanad Yaqubi rend hommage au collectif japonais qui a collecté et projeté ces films à travers le Japon. Projection suivie d’une rencontre avec Mohanad Yaqubi.
Bruxelles Bruxelles | Guerre / Antimilitarisme |
