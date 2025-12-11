[RADIO] “Sur le fil de l’appartenance” avec Esmé

Esmé a 26 ans et travaille comme assistante sociale. Dans ce nouveau Carnet de route, elle explore le mot appartenance à travers quatre dimensions : la famille, l’école, les passions et la société ;.
Elle partage comment son identité s’est construite au croisement d’une culture latino forte et d’une relation fusionnelle avec sa maman, immigrée arrivée jeune en Belgique et qui a dû se battre pour élever seule son enfant.
Esmé raconte aussi comment ses études supérieures lui ont permis de se rapprocher de qui elle est vraiment, de trouver sa place, à son rythme.
Enfin, elle met en lumière un enjeu souvent invisibilisé : la difficulté, pour beaucoup de jeunes et de familles, de se sentir pleinement appartenir à l’état belge lorsque les démarches administratives et institutionnelles semblent les maintenir en périphérie du « vivre ensemble ».
Un témoignage sensible, et profondément actuel.
complements article
