Nouvelle rafle à Bruxelles

Le lundi 1er décembre 2025, dans le quartier Heyvaert, une descente de police et d’autres services d’État a encore frappé. Plusieurs personnes ont été kidnappées et emmenées de force dans des Centres fermés.

C’est dans le quartier des voitures à Anderlecht/Molenbeek, entre le canal et le métro Clémenceau/Abattoirs, que la descente a eu lieu.

Cette fois les journaux parlent de 300 agents de l’État. Organisé « à l’initiative du parquet de Bruxelles, en étroite collaboration avec les zones de police locales Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) et Midi (Saint-Gilles/Anderlecht/Forest), ainsi que l’Organe Central pour la Répression de la Délinquance Économique et Financière Organisée (OCDEFO) ». Ont aussi participé : le SPF Économie, les Douanes et l’Office des Étrangers - rapporte Le Soir du 2 décembre 2025.

À nouveau, les journeaux parlent des commerces contrôlés et des biens confisqués, mais aucune mention n’est faite des enlèvements de personnes et de leur envoi en centre fermés. Ce qui implique pourtant des déchirements de liens et des drames humains inimaginables. Les gens ont des vies, des amours, des enfants, des projets. Les gens comptent pour les autres. Et malgré tout ça, leur humanité est niée.

Comme d’habitude, sont mis en avant l’illégalité des commerces, avec des mots comme « vol » et « drogue », pour justifier l’injustifiable.

Dans une certaine mesure, les activités du quartier Heyvaert sont comparables à celles de Matonge. En cela qu’une économie parallèle y subsiste. Des modes de vie non conventionnels et une socialisation propre à des communautés non blanches s’y développent, y compris des solidarités. Voir ici l’article d’IEB enquêtant sur ce quartier visé par la gentrification et les projets immobiliers.

Ces rafles sont passées sous silence, alors qu’elles sont des opérations d’envergures, engageant de nombreux services qui collaborent afin de s’approprier des quartiers et de détruire des communautés.

C’est extrêmement grave.

Surtout que cela se passe dans un contexte légal d’entrave aux libértés de circulation et une gouvernance européenne et belge qui vise la ségrégation raciale avec arrestation, déportation et criminalisation de l’entraide.

Pour en savoir plus sur les lois qui encouragent la déportation (Return Regulation) et la possibilité d’autoriser la police à entrer chez les gens et dans les centres d’accueil, voir cet article.

Ne laissons pas cette politique de haine nous terroriser et détruire nos vies, notre ville. Les personnes non-blanches sont les premières visées, mais ce système ne fera qu’étendre sa violence. Leur système doit être attaqué, dès que possible cela doit s’arrêter.

Personne n’est libre tant que nous ne sommes pas toustes libres.
Pas de justice, pas de paix.

Sources :

https://www.lesoir.be/714438/article/2025-12-02/vaste-operation-policiere-anderlecht

https://www.rtbf.be/article/operation-de-police-d-envergure-rue-heyvaert-un-vehicule-de-450-000-euros-parmi-les-saisies-11641953

https://www.sudinfo.be/id1077030/article/2025-12-02/218955-euros-et-45-vehicules-saisis-lors-dune-vaste-operation-policiere-dans-le

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article?

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

18 décembre - 19h00 - Rue de Merode 198 - Saint-Gilles

Abolish Frontex Academy - Atelier participatif le 18/12

Venez décrypter avec nous le fonctionnement de Frontex pour mieux l’abolir ! Un atelier organisé à l’occasion de la Journée internationale des migrant.e.s, dans le cadre de la campagne internationale Abolish Frontex. À l’occasion de la Journée internationale des migrant.e.s, la campagne Abolish Frontex lance un appel international contre la militarisation croissante du système frontalier européen. Cette militarisation, voulue par les gouvernements, c’est leur bras armé Frontex qui est chargée de la mettre en œuvre. Opérationnelle depuis 20 ans, l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a vu son budget, ses compétences et ses pouvoirs augmenter sans arrêt, tissant une toile de coopérations et d’interventions sur le territoire de l’Union européenne et au-delà. Telle une araignée, elle étend son emprise dans de nombreux domaines, y compris la formation. Frontex collabore avec des dizaines d’académies de police dans les pays de l’UE, mais également dans les Balkans, en Egypte et en Arabie Saoudite. Elle a participé à la création d’un Master en gestion stratégique des frontières avec un groupe d’universités européennes. Et elle s’apprête à inaugurer à Varsovie, en octobre 2026, son premier centre de formation. Cette structure coûtant des millions d’euros accueillera les membres de son “corps permanent”, une force de police des frontières armée qui devrait compter 10.000 agents d’ici 2027 (un nombre qui devrait tripler à moyen terme). Ce nouveau centre, comme le reste de son infrastructure liée à la formation, servira à normaliser le déni de sécurité pour des millions de personnes en migration visées par les politiques des états membres. La mission de Frontex, c’est traquer, refouler, arrêter, placer en détention et expulser ces enfants, femmes et hommes – et exporter ces intolérables pratiques vers des pays tiers. Alors que l’agence vient de lancer une campagne européenne de recrutement pour renforcer son contingent permanent, nous vous invitons à un atelier anti-Frontex afin de décrypter ensemble son fonctionnement, les nouveautés concernant l’agence et rechercher les moyens de défaire sa toile et démanteler son infrastructure. Frontex recrute ? Nous aussi ! L’Abolish Frontex Academy aura lieu le jeudi 18 décembre, de 19h00 à 21h00, rue de Merode 198 à Saint-Gilles. Entrée gratuite. Contact : abolishfrontexbelgium@riseup.net Merci à Teresa Sdralevich pour l’illustration !
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
Extrême-droite / Antifascisme

La crèche, l’extrême droite et nous

Chaque année, une crèche de Noël symbolisant la naissance d’Issa ou Jésus est érigée Voilà l’origine de la récente polémique raciste en Belgique. L’extrême droite a alimenté cette polémique, soutenue par de nombreux acteurs médiatiques. Elle s’est exportée jusque dans des médias d’autres pays comme CNews en France : une occasion nouvelle de pouvoir attaquer les musulman·es et étaler leur projet raciste. Pendant qu’on parle de chiffons sur une Grand-Place, on ne parle pas de salaires, de logement, de services publics. Pendant qu’on s’indigne sur Twitter, le MR et Les Engagés démantèlent la protection sociale. Voilà l’écran de fumée. Les polémiques façonnées par l’extrême droite occultent les réalités sociales et économiques inégalitaires : elles font diversion pendant que l’ordre dominant peut s’asseoir sur son projet réactionnaire. Une polémique fabriquée de toute-pièce Le processus médiatique est toujours le même : un élément banal de l’actualité est saisi, instrumentalisé d’abord par des réseaux d’extrême droite et des comptes Twitter (X) relayant des discours racistes. Les insultes, les montages douteux, se multiplient, les théories complotistes s’échafaudent, aucune importance pour la vérité, le plus important est d’aller toujours plus loin dans la diffusion de l’idéologie, sans aucun fait, juste de la haine pure et un projet politique derrière. " C’est une demande islamiste ! Le grand remplacement !Nos traditions sont détruites ! " Puis, arrive la deuxième phase : le MR récupère la polémique en la « nuançant » légèrement (et parfois pas du tout), de sorte à paraître plus « présentable« … On enrobe un discours raciste d’un vernis bleu libéral, en parlant de « traditions », de « culture », de « ce qui fait notre identité ». On lance une pétition, où n’importe qui, même un faux profil, sans vérification peut signer. Et c’est ainsi qu’un parti prétenduement démocratique blanchit le discours de l’extrême droite et fait avancer son agenda raciste. Le piège médiatique de la polémique permanente Comment réagir médiatiquement face aux polémiques créées par l’extrême droite, relayées et alimentées par les médias mainstream et par certain·es politicien·nes ? Doit-on même réagir ? Doit-on « débunker » les propos ? Doit-on argumenter pour expliquer en quoi les éléments de propagande sont simplement faux ? Doit-on s’insurger de chacune des interventions de Georges-Louis Bouchez ? Doit-on systématiquement jouer le jeu de la « polémique » et au final, donner une nouvelle tribune au projet politique du MR et celui des formations politiques néo fascistes ? Ou devons-nous essayer de déplacer le curseur médiatique, en ne tombant pas dans les pièges communicationnels que nous tendent systématiquement l’extrême droite et leurs alliés libéraux ? C’est le parti pris de cet article. Le vrai agenda derrière le rideau Au fond, qui accorde réellement de l’importance à cette crèche ? En réalité très peu de monde : même les...
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

Racisme : L’Etat retire la nationalité belge à des dizaines d’enfants palestinien·es depuis 2 ans

Depuis le mois d’août 2023, certaines communes Belgique retiraient illégalement la nationalité belge à des enfants de parents palestinien·nes né·es en Belgique, sous demande directe de l’Office des Etrangers. Une vive polémique avait alors éclaté, soulignant le racisme d’Etat derrière ces procédures illégales, impulsées par le cabinet de Nicole de Moore (CD&V), secrétaire à l’Asile et à la Migration. La nationalité belge a été retirée à des dizaines d’enfants, cette pratique a touché au moins 44 familles palestiniennes en Belgique depuis 2023. Deux années plus tard, alors que différents acteurs institutionnels et politiques avaient interpellé l’Office des Etrangers pour rappeler qu’elle n’avait pas le droit de recommander aux communes de retirer la nationalité belge aux enfants palestiniens,cette politique raciste serait encore en cours. Pire, l’actuelle ministre de l’Asile et la Migration, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), a déclaré dans la presse que l’Office des Etrangers avait raison de « sensibiliser » les autorités locales via ces lettres. L’Etat belge, via l’Office des Etrangers mène une politique de répression à l’encontre de la communauté palestinienne en Belgique, et ce en plein génocide. Ces derniers mois, avaient été marqués par une série de rafles à l’encontre de personnes palestiniennes impliquées dans le mouvement de solidarité avec la Palestine à Bruxelles. Plus d’une dizaine de réfugié·es palestinien·nes ont été mis·es en détention en centre fermé. Ces centres sont de véritables prisons administratives et racistes belges, où l’on enferme chaque année des milliers de personnes identifiées comme « étrangères » et « illégales », car elles n’ont pas les bons papiers. Mahmoud Ezzat Ferraj Allah s’est donné la mort au centre 127 bis à cause des conditions de détention. Derrière ces rafles, c’est aussi l’Office des Etrangers qui est à la manoeuvre en collaboration avec la police. Mohammed Khatib, coordinateur de Samidoun, organisation de solidarité avec les prisonnier·es politiques palestinien·nes, est la cible pour ses convictions politiques d’une procédure initiée également par l’Office des Etrangers pour lui retirer son statut de réfugié politique. Via ces procédures administratives, c’est une seule logique qui est mise à l’oeuvre, dans la continuité du colonialisme en Palestine : déshumaniser les palestinien·nes, s’attaquer à la légitimité de leur lutte de libération et les rendre précaires administrativement en Belgique. Une répression politique à l’encontre du mouvement de solidarité et la communauté palestinienne, accompagne ces procédures pour retirer le statut de réfugié ou la nationalité belge. L’organisation Samidoun est explicitement visée par le gouvernement, qui aimerait bien pouvoir la dissoudre en mettant en place une loi dissolution. Côté judiciaire, c’est d’importantes procédures pénales qui ont été ouvertes à l’instar de celle contre l’occupation de l’ULB en mai 2024. La politique migratoire...
Bruxelles Bruxelles |
