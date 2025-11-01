[France/Calais] Résumé Octobre 2025

COMM É MORATION

Le 23/10/25, un an après le naufrage du 23/10/24 à Calais qui a officiellement fait 3 mort.es, un rassemblement a eu lieu sur la plage de Calais notamment pour rappeler que de nombreuses familles dont les proches sont portés disparus depuis cette date sont dans l’attente. En effet, de nombreux corps avaient été retrouvés sur les plages les semaines qui ont suivi mais n’ont pas tous été identifiés. Au moins 9 familles attendent des réponses.

Pour des barbelés, des drones, des caméras, des quads et toujours plus de flics à la frontière, il y a d’énormes budgets mais pas pour l’identification des victimes des politiques migratoires.



PUSH BACK

Le 11/10/25, deux syriens en détresse respiratoire dans la cale d’un bateau de marchandises ont demandé de l’aide. Le bateau, sous pavillon du Libéria, qui était arrivé à quelques kilomètres du port de Whitstable est resté stationné quelques heures. L’embarcation a finalement fait demi-tour vers Calais et a remis les deux personnes directement à la PAF sans qu’elles aient pu voir un médecin !

FRONTEX

Deux agents de Frontex « accompagnent » l’OFII lors de TOUTES leurs maraudes sur les lieux de vie à Calais et à Grande-Synthe. Officiellement, ils sont là pour appuyer les équipes de l’OFII notamment sur la facilitation du « retour volontaire ». Ce n’est sûrement pas leur seule mission…

FASCISME

– A Calais et à Grande-Synthe, les affreux entravent l’accès à l’eau sur les campements. Les IBC (cuves d’eau) sont des cibles : tag d’une croix gammée sur une cuve, robinets cassés ou volés, savon dans l’eau, cuve lacérée ou volée.



– A Calais, des sacs d’excréments ont été déposés devant des locaux associatifs.

– Nick Tenconi et son équipe (UKIP) sont revenus à la frontière. Ils filment, ils suivent la police et insultent, menacent et agressent des personnes exilées.

L’ APR ÈS SQUAT ORANGE

Depuis l’expulsion du squat orange à la fin du mois de septembre, des centaines de personnes se retrouvent dans une précarité encore plus grande. La plupart des personnes conduites en CAES sont revenues sur le littoral. Que faire à part se rabattre sur les derniers petits bois qui restent autour de Calais et subir à nouveau les expulsions toutes les 48 h avec vols d’affaires personnelles ?

CRA DE LOON - PLAGE

L’état qui prévoit la construction d’un nouveau CRA à Loon-Plage a déjà protégé le terrain sur lequel Eiffage va œuvrer. Des personnes luttent contre ce projet en tractant, en alertant les habitant.e.s et les élu.e.s, en organisant des projections ou des soirées débat.

Une pétition circule en opposition à ce projet.

https://c.org/HK75kwRCGs



FOCUS SUR LE DUNKERQUOIS

De plus en plus de personnes exilées survivent sur les camps informels du dunkerquois. Le climat est très tendu avec la population locale et les élu.es. Le harcèlement au travers des expulsions de campements s’intensifie et se calque sur le « modèle » calaisien.

A Gravelines, la mairie va installer 900 mètres de clôtures de deux mètres de haut au parc du Polder pour séparer les camps des habitations. Le coût est estimé entre 100 et 150 mille euros et sans surprise ce sont les britanniques qui financent via les fonds Sandhurst. Au passage, une partie de la zone sera débroussaillée.

SOUTIEN

– La cantine ras-le-bol propose tous les derniers vendredis du mois une cantine populaire pour soutenir une lutte (Justice pour Djamel, NON à Tropicalia, marche des fiertés, lutte antiCRA, soutien aux squats locaux, AFPS, …)

Ce mois-ci, c’était une lecture des textes des prisonniers politiques du mouvement indépendantiste Kanak.



– Le 11/10, un concert punk en soutien au « groupe décès » a mis le feu.

