[France/Calais] Résumé Octobre 2025

COMMÉMORATION

Le 23/10/25, un an après le naufrage du 23/10/24 à Calais qui a officiellement fait 3 mort.es, un rassemblement a eu lieu sur la plage de Calais notamment pour rappeler que de nombreuses familles dont les proches sont portés disparus depuis cette date sont dans l’attente. En effet, de nombreux corps avaient été retrouvés sur les plages les semaines qui ont suivi mais n’ont pas tous été identifiés. Au moins 9 familles attendent des réponses.

Pour des barbelés, des drones, des caméras, des quads et toujours plus de flics à la frontière, il y a d’énormes budgets mais pas pour l’identification des victimes des politiques migratoires.

PUSH BACK

Le 11/10/25, deux syriens en détresse respiratoire dans la cale d’un bateau de marchandises ont demandé de l’aide. Le bateau, sous pavillon du Libéria, qui était arrivé à quelques kilomètres du port de Whitstable est resté stationné quelques heures. L’embarcation a finalement fait demi-tour vers Calais et a remis les deux personnes directement à la PAF sans qu’elles aient pu voir un médecin !

FRONTEX

Deux agents de Frontex « accompagnent » l’OFII lors de TOUTES leurs maraudes sur les lieux de vie à Calais et à Grande-Synthe. Officiellement, ils sont là pour appuyer les équipes de l’OFII notamment sur la facilitation du « retour volontaire ». Ce n’est sûrement pas leur seule mission…

FASCISME

– A Calais et à Grande-Synthe, les affreux entravent l’accès à l’eau sur les campements. Les IBC (cuves d’eau) sont des cibles : tag d’une croix gammée sur une cuve, robinets cassés ou volés, savon dans l’eau, cuve lacérée ou volée.

– A Calais, des sacs d’excréments ont été déposés devant des locaux associatifs.

– Nick Tenconi et son équipe (UKIP) sont revenus à la frontière. Ils filment, ils suivent la police et insultent, menacent et agressent des personnes exilées.

L’APRÈS SQUAT ORANGE

Depuis l’expulsion du squat orange à la fin du mois de septembre, des centaines de personnes se retrouvent dans une précarité encore plus grande. La plupart des personnes conduites en CAES sont revenues sur le littoral. Que faire à part se rabattre sur les derniers petits bois qui restent autour de Calais et subir à nouveau les expulsions toutes les 48 h avec vols d’affaires personnelles ?

CRA DE LOON-PLAGE

L’état qui prévoit la construction d’un nouveau CRA à Loon-Plage a déjà protégé le terrain sur lequel Eiffage va œuvrer. Des personnes luttent contre ce projet en tractant, en alertant les habitant.e.s et les élu.e.s, en organisant des projections ou des soirées débat.

Une pétition circule en opposition à ce projet.
https://c.org/HK75kwRCGs

FOCUS SUR LE DUNKERQUOIS

De plus en plus de personnes exilées survivent sur les camps informels du dunkerquois. Le climat est très tendu avec la population locale et les élu.es. Le harcèlement au travers des expulsions de campements s’intensifie et se calque sur le « modèle » calaisien.

A Gravelines, la mairie va installer 900 mètres de clôtures de deux mètres de haut au parc du Polder pour séparer les camps des habitations. Le coût est estimé entre 100 et 150 mille euros et sans surprise ce sont les britanniques qui financent via les fonds Sandhurst. Au passage, une partie de la zone sera débroussaillée.

SOUTIEN

– La cantine ras-le-bol propose tous les derniers vendredis du mois une cantine populaire pour soutenir une lutte (Justice pour Djamel, NON à Tropicalia, marche des fiertés, lutte antiCRA, soutien aux squats locaux, AFPS, …)

Ce mois-ci, c’était une lecture des textes des prisonniers politiques du mouvement indépendantiste Kanak.

– Le 11/10, un concert punk en soutien au « groupe décès » a mis le feu.

Voir en ligne : Passeuses d’hospitalités

ARTICLES LIÉS

Racismes / Colonialismes

[France/Calais] Résumé Août 2025

AU MOINS 4 MORT.E.S EN AOÛT Le 12/08/25, une femme est morte noyée en tentant de rejoindre un taxi boat depuis la plage de Dunkerque. Le 15/08/25, Aldrop, un homme soudanais de 41 ans a été retrouvé mort dans le canal face à la gare routière de Calais. Il survivait dans ce quartier depuis au moins 7 ans. Le 17/08/25, un homme éthiopien a été retrouvé pendu sur le camp de Loon-Plage. Le 29/08/25, un homme d’une vingtaine d’années a été retrouvé mort suite à une bagarre zone Marcel Doret à Calais. HARCÈLEMENT Un arrêté préfectoral, effectif du 07 au 21 / 08, autorise « les agents de sûreté » de la SNCF à procéder à des palpations dans 22 gares du Pas-de-Calais sur les populations migrantes qui tentent la traversée. Le contrôle au faciès n’est visiblement pas un problème ! Arreté préfectoral août 2025 Télécharger Expulsions toutes les 48 h sur plusieurs lieux de vie à Calais, grosse expulsion avec départ forcé en bus (Loon-Plage le 12/08), terrains déboisés au bulldozer (Unicorn le 13/08), ordonnance de la SNCF pour expulser les campements autour des Fontinettes le 19/08 , arrêté municipal interdisant toute présence au nouveau camp BMX , intimidations et violences sur les plages, marche forcée, arrestations de plus en plus nombreuses autour des gares et des lieux de vie, pression dans les bus, … La chasse à l’homme est décomplexée. Arrêté municipal BMX : 202508 arrêté municipal interdiction de circulation Télécharger « UN POUR UN », tentative de passage des uns VS enfermement des autres Le 07/08, Starmer, le 1ER ministre du RU s’est félicité de la première vague d’arrestations suite à l’accord « un pour un » entre la France et le RU. Sur le littoral, les questions sont nombreuses au sujet du programme de transferts de candidat.es vers le RU. Des flyers explicatifs sont à disposition des personnes exilées mais les inquiétudes sont grandes. flyer FR accord one in one out Télécharger Des demandes ont déjà été enregistrées avec l’aide d’une association sur la plateforme en ligne. Attention à ne pas tomber dans le jeu piégeux de l’état. La seule voie sûre reste de laisser les gens prendre le ferry, stop au tri de migrant.es, liberté de circulation ! DECHETTERIE MONOD La déchetterie calaisienne de la zone Marcel Doret se trouvant juste à côté du campement BMX à Calais est fermée depuis fin juillet. Les salariés ont fait valoir leur droit de retrait pour un sentiment d’insécurité alors qu’il ne s’est rien passé hormis des personnes qui ont osé venir récupérer dans les bennes ce que la mairie leur a volé lors des expulsions sur le campement voisin. Comme toujours pour la pref, la sécurisation du site est la réponse à tous les problèmes. JUGEMENT RACISTE A Calais, un restaurateur iranien présenté comme passeur avait été condamné à 3 ans de prison. Après 7 mois de détention à la prison de Longuenesse, il a été complètement innocenté par la Cour d’appel de Douai. Il avait toujours clamé son innocence. PAS...
Lille/Calais Lille/Calais |
Racismes / Colonialismes

[France/Calais] Résumé Septembre 2025

AU MOINS 10 MORT.E.S EN SEPTEMBRE Le 09/09/25, une femme est décédée dans les eaux anglaises en tentant la traversée de la Manche. Le 09/09/25, deux personnes vietnamiennes et un jeune égyptien de 16 ans sont morts écrasés dans un small-boat lors d’une tentative de traversée au niveau de Boulogne/mer. D’après les autorités, de 1 à 3 personnes sont également portées disparues. Le 17/09/25, un homme guinéen a été retrouvé mort à proximité du camp de Loon-Plage près d’une sortie de l’autoroute A16. Le 19/09/25, le corps d’un homme a été retrouvé dans le port de Dunkerque. Le 27/09/25, deux femmes somaliennes décèdent lors d’un départ en bateau de la plage de Neufchâtel-Hardelot. Le 27/09/25, un homme a été retrouvé noyé dans un canal maritime à Gravelines. Le 28/09/25, un homme soudanais est mort au large de la plage d’Ecault. Les rassemblements à Calais et à Dunkerque (le lendemain et surlendemain de l’annonce dans la presse) ont toujours lieu. Dans le boulonnais, de nouveaux collectifs manifestent aussi leur colère face aux frontières et aux politiques mortifères. Le 04/09 ont eu lieu les funérailles de Abbas, un monsieur éthiopien brisé. Un de ses proches avait envoyé un texte à lire, texte qui a résonné très fort pour les personnes présentes. 1 in 1 out L’accord qui date du 5 août a d’abord multiplié les couacs. Au moins 4 personnes ont été expulsées par avion vers Roissy entre le 18 et le 19 septembre, sans aucun accueil ni prise en charge à leur arrivée à Paris. Un homme érythréen a réussi à faire suspendre temporairement son expulsion, malgré les tentatives du Home Office. Le 22/09 une famille de 3 personnes (deux parents et un enfant) sont arrivées par avion sur le sol britannique, les premières dans le cadre du programme. Une campagne pour mettre la pression sur Air France circule sur les réseaux. A Calais, des affichages publicitaires grand format en français et en anglais pour soi-disant expliquer le traité sont visibles partout dans la ville. Ce projet a été financé par le ministère anglais de l’intérieur et porté par le gouvernement français. Le but annoncé est de dissuader les candidat.es au passage. Ironique quand on sait que le nombre de traversées par small-boat continue d’augmenter. Des initiatives ont pris le pas et de nouvelles affiches ont fleuri à la place. Aussi, deux assos locales ont mené une action symbolique le 20/09 sur la plage de Calais pour dénoncer ce cirque médiatique qui déshumanise toujours plus les personnes en exil. Expulsions à Calais – Le 23/09/25, suite à la plainte de la SNCF, le campement des Fontinettes a été expulsé. Toutes les personnes vivant sur place ont été emmenées rue des Huttes pour des départs en bus. Des engins de chantier ont fait « place nette » (vol de tentes, déboisement) – Le lieu de vie Hypogriffe (sortie 44) a été complètement expulsé le 25/09, avec mise en bus forcée d’une majorité des personnes habitantes, qui se retrouvent éloignées...
Lille/Calais Lille/Calais |
Racismes / Colonialismes

[France/Calais] Résumé Juillet 2025

AU MOINS 3 MORTS EN JUILLET Le 15/07/25, Saeed, un homme soudanais est décédé en tombant d’un poids lourd à Marck. Il essayait de rejoindre le RU. Le 26/07/25, un homme a été retrouvé en arrêt cardio respiratoire sur une embarcation au niveau d’Equihen-Plage. Le 27/07/25, un homme est décédé suite à une fusillade à Grande-Synthe. CARAVANE POUR L’OUVERTURE DES FRONTIÈRES La caravane pour l’ouverture des frontières est venue d’Espagne. Leur but : dénoncer les violations des droits humains générées par les politiques européennes et le régime de contrôle des frontières. Du 15 au 17/07, plus de 200 personnes ont apporté de l’énergie à Calais : Tables rondes, ateliers banderoles, manifs sauvages, tribunal populaire, commémorations, … Des grafs « no border » ou « les frontières tuent » sont apparus au pied de la mairie. Une tentative de parloir sauvage a été empêchée par un dispositif policier disproportionné. FASCISME AMBIANT ET HARCÈLEMENT Des médias anglais d’extrême droite (dont GB news) se sont rendus sur des lieux de vie à Calais et autour de Dunkerque. Ils sont entrés dans le squat orange, ont provoqué les habitant.es et les soutiens en filmant sans autorisation, en posant des questions agressives en quête d’images sensationnelles pour déverser leur haine. L’unique accueil de jour de Calais ouvert trois jours par semaine aux hommes et aux familles a été victime de sabotages ces deux dernières semaines : la serrure d’entrée est collée ou badigeonnée d’excréments. Des personnes exilées survivant en centre-ville témoignent d’agressions physiques violentes de la part de la police en marge des expulsions. Le harcèlement a aussi lieu le long de la côte jusque Boulogne, les quelques tentes installées dans les bois avant la tentative de passage et les gilets de sauvetage sont lacérés au cutter. SOMMET FRANCO BRITANNIQUE Le 10/07/25, un sommet franco-britannique a de nouveau abordé la question de l’intervention des flics dans une bande de 300 mètres à partir de la côte et a confirmé des « échanges de migrants » sur un principe de « un pour un » comme si l’on parlait de vulgaires marchandises. Depuis l’annonce et dans l’attente de la position de la Commission européenne, le nombre de départs vers le RU bat des records. Une opération de com avait été orchestrée une semaine avant. En effet, le 04/07, la BBC a justement pu filmer en gros plan des gendarmes allant dans l’eau pour crever les boudins d’un bateau pneumatique au cutter, ce qui a réjoui le gouvernement britannique. ROCHERS POUR TOUSTES Le 12/07, plus de 500 caravanes de gens du voyage se sont installées à BMX à Calais. Après une semaine de pression intense de la mairie et un arrêté préfectoral, elles ont fini par changer de terrain et de ville. Fidèle à ses traditions, la mairie a installé d’énormes rochers et une benne à l’entrée du terrain pour les empêcher de se réinstaller. Une pierre deux coups puisque l’IBC (cuve d’eau) installée pour...
Lille/Calais Lille/Calais |

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Guerre / Antimilitarisme

INTERNATIONAL : UNE GUERRE CONTREVOLUTIONNAIRE DU MONDE IMPÉRIALISTE AU SOUDAN

Un appel à la mobilisation est lancé pour ce samedi 1er novembre à 16h, place de la Bourse, en solidarité avec le peuple soudanais. Au Soudan, depuis avril 2023, plus de 150 000 personnes ont été tuées, des millions déplacées, et la famine s’étend désormais à l’ensemble du pays. Mais au-delà du désastre humanitaire, c’est une guerre profondément politique qui se joue : une guerre contre la révolution soudanaise. En décembre 2018, le peuple soudanais se soulève contre 30 ans de dictature et renverse Omar el-Béchir pour un Soudan libéré de la violence, de la corruption et du militarisme. Aujourd’hui, cette guerre génocidaire subie par le peuple est la suite logique d’une guerre de contre-révolution menée par les Forces de Soutien Rapides, une milice armée. Il ne s’agit ni d’une guerre civile, ni d’un “conflit tribal”, mais d’une guerre impérialiste, où des élites locales soutenues par des puissances étrangères s’affrontent pour conserver la mainmise sur les terres, l’or, et le capital. Fin octobre 2025, la ville d’El-Fasher, au Darfour-Nord, tombe aux mains des FSR dirigées par le général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemedti. Plus de 460 personnes sont exécutées dans une maternité, attaquée “pour la quatrième fois en un mois”, selon l’Organisation mondiale de la santé. Avant cela, pendant, 18 mois, les FSR ont empêché l’aide humanitaire d’entrer dans la ville. Les témoignages de Médecins Sans Frontières rapportent que : 75 % des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë, les habitants réduits à manger du fourrage pour animaux. Les FSR, issues des milices Janjawid qui avaient déjà perpétré le génocide du Darfour dans les années 2000, poursuivent aujourd’hui cette politique de nettoyage ethnique contre les Massalit et d’autres populations non arabes. Human Rights Watch documente des crimes de guerre et crimes contre l’humanité systématique. Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des combattants exécutant des civil·es et achevant des blessé·es au sol. Dans l’une d’elles, un combattant des FSR répond à un homme suppliant : « Je n’aurai aucune pitié pour toi… nous sommes ici pour tuer », avant de l’abattre de cinq balles. Ce que nous voyons à El-Fasher n’est pas un épisode isolé : c’est la mise en œuvre d’un projet d’extermination, appuyé, armé et financé par des États complices. Derrière la milice de Hemedti se dessine une cartographie impériale du pouvoir. Les Émirats arabes unis (EAU) sont le principal soutien militaire et financier des FSR. Ils leur fournissent des véhicules blindés et des armes, souvent déguisées en aide humanitaire, en échange de l’or soudanais, pillé et raffiné à Dubaï avant d’alimenter les marchés mondiaux. Selon Amnesty International, ces équipements incluent des technologies militaires françaises, en violation de l’embargo de l’ONU. La Russie, via le groupe paramilitaire Wagner, offre des mercenaires et des armes en échange de concessions minières. Et l’Union européenne,...
Bruxelles Bruxelles |
Guerre / Antimilitarisme

[Soudan] Déclaration du Groupe anarchiste après la chute d’El Fasher

Publié le 30 octobre 2025 | Par CNT-AIT https://cnt-ait.info/2025/10/31/elfasher-ar Déclaration du Groupe Anarchiste au Soudan À tous les révolutionnaires du monde, à tous les socialistes libértaires, à tous les anarchistes : Aujourd’hui, nous pleurons le martyre de nos camarades d’El-Fasher, tombés en défendant leur ville, leurs familles et leur propre vie. Il s’agit de : Faisal Adam Ali Radwan Abdel Jabbar (« Kahraba ») Adam Kibir Musa Abdel Ghaffar Al-Tahir (« Al-Sini ») Nous pleurons également de nombreux jeunes volontaires tués par la milice terroriste des Forces de soutien rapide, alors que leur seul « crime » était d’apporter de la nourriture aux habitants de la ville. Nous, membres du Groupe Anarchiste, appelons tous les compagnons : le moment est venu de nous rassembler et de nous unir contre cette guerre autoritaire et destructrice. Nous devons alerter le monde entier sur l’extermination de masse perpétrée par les milices des Forces de soutien rapide, soutenues par les Émirats arabes unis. Ces milices se livrent à un nettoyage ethnique et à un génocide fondés sur la race, au service d’intérêts impérialistes pervers qui cherchent à contrôler les ressources et l’or au prix du sang. Le monde ne peut rester les bras croisés. Les révolutionnaires du monde entier doivent connaître nos sacrifices et notre lutte contre la terreur capitaliste sauvage, contre le pouvoir sanguinaire et contre le nettoyage ethnique systématique. Au sein du Groupe anarchiste du Soudan, nous avons perdu des camarades ; certains de nos membres ont été blessés, d’autres sont morts ; d’autres encore sont confrontés au danger imminent de la guerre. Nos familles souffrent de la faim, du manque de médicaments et de nourriture. Nous avons cru en l’anarchisme dans un pays où l’autorité est omniprésente, et nous avons combattu pour nous défendre, défendre nos idéaux et préserver notre unité. Aujourd’hui, nous avons besoin de vous : tendez-nous la main et soutenez-nous afin que nous puissions résister aux autorités et aux Janjawid. Que la révolution perdure ! Qu’elle soit une lame empoisonnée plantée dans le cœur des tyrans. Ali Abdel Moneim
Ailleurs Ailleurs |

5 novembre - 18h30 - Le DK

Commune Colère - Assemblée de Lutte

Travailleur·euses, syndiqué·es ou non, précaires, féministes, écologistes, antiracistes, étudiant·es, avec ou sans emploi, avec ou sans papiers... L’Arizona nous attaque tous·tes, nos droits, nos salaires, nos conditions de vie. Ensemble, organisons-nous et ripostons ! On fait le bilan sur la manifestation du 14 octobre, et on continue la lutte ensemble 💪 PROGRAMME ⏰ 18h00 : Ouverture des portes et accueil ⏰ 18h30 : Présentation aux nouvelles·eaux C’est la première fois que tu viens à une assemblée Commune Colère ? Alors viens à 18h30 pour qu’on te présente Commune Colère et qu’on t’explique comment se déroule l’assemblée. ⏰ 19h : Assemblée de lutte ⏰ 21h : Drink 📢 Viens, et ramène du monde !
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |
