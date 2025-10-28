Objection de conscience : table-ronde sur la situation en Belgique et dans le monde

Dans un contexte où la guerre se profile comme une évidence du future, le stratut de l’objection de conscience prend tout son sens.
Plus d’informations sur Pressenza.com : agence de presse internationale pour la paix et la non-violence. Tous les participants sont volontaires et mettent leurs compétences journalistiques (et de traduction) au service d’un journalisme citoyen, dans une perspective profondément respectueuse des êtres humains. La ligne éditoriale traite l’actualité en suivant notamment les thématiques suivantes– féminisme, changements climatiques, conflits, discriminations…- dénonçant les situations et informant, toujours avec un point de vue constructif, ouvrant des perspectives d’espoir.
Pour toute information complémentaire, contactez : Tatiana De Barelli +32 486 846 812
Evenement gratuit, sur inscription.
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info