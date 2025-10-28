stuut.info

Objection de conscience : table-ronde sur la situation en Belgique et dans le monde

6 novembre - 10h00 - Auberge de jeunesse Jacques Brel

Objection de conscience : table-ronde sur la situation en Belgique et dans le monde

Guerre / Antimilitarisme Résistances et solidarités internationales

Lors de la rencontre internationale de Pressenza, moment où cette agence de presse prend le temps de rencontrer les équipes éditoriales de différents pays,
Agir pour la Paix propose une table-ronde sur la situation de l’objection de conscience dans le monde.

Belgique | sur https://stuut.info

Dans un contexte où la guerre se profile comme une évidence du future, le stratut de l’objection de conscience prend tout son sens.

Plus d’informations sur Pressenza.com : agence de presse internationale pour la paix et la non-violence. Tous les participants sont volontaires et mettent leurs compétences journalistiques (et de traduction) au service d’un journalisme citoyen, dans une perspective profondément respectueuse des êtres humains. La ligne éditoriale traite l’actualité en suivant notamment les thématiques suivantes– féminisme, changements climatiques, conflits, discriminations…- dénonçant les situations et informant, toujours avec un point de vue constructif, ouvrant des perspectives d’espoir.

Pour toute information complémentaire, contactez : Tatiana De Barelli +32 486 846 812

Evenement gratuit, sur inscription.

Voir en ligne : Inscription

Agenda

Objection de conscience : table-ronde sur la situation en Belgique et dans le monde

 jeudi 6 novembre 2025  10h00 - 12h00 iCal
 jeudi 6 novembre 2025
10h00 - 12h00 iCal
 Auberge de jeunesse Jacques Brel,

 

Rue de la Sablonnière 30 à 1000 Bruxelles

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

4 novembre - 18h00 - DK

Expo-poèmes sur l’histoire vraie d’un féminicide suivie d’un groupe de parole 4 Gaza

Expo-poèmes Le neuvième doigt de la main : récit d’un féminicide transformé en éloge de la vie grâce à l’expression poétique 4 Gaza. 💜 Entre incompréhension et impuissance, comment parler du féminicide dont nous ignorons finalement tout ? 💚 En solidarité avec Unity4Gaza [SOIRÉE POÉTIQUE ENGAGÉE CONTRE LES FÉMINICIDES 💜, EN SOLIDARITÉ AVEC UNITY4GAZA 💚🍉 ] ✊🏻 Je suis fière de vous annoncer que je créé ma première soirée caritative engagée contre les féminicides, à Bruxelles. Ce sera une soirée poétique : mes treize poèmes du 9e doigt de la main, oeuvre engagée qui parle du féminicide de ma maman, seront en libre accès toute la soirée et il y aura un groupe de parole, d’échanges et de réflexions autour du féminicide. Pour s’écouter, pour penser ensemble, pour partager ensemble. 🫂 Ma maman est décédée il y a onze ans à la suite de violences conjugales répétées et tortueuses. Il n’y a pas eu de condamnation claire et ferme par la justice française car elle n’avait pas porté plainte, bien que la police venait souvent : pour eux, ses coups étaient les preuves de disputes de couple, de quelque chose de privé, de quelque chose qu’on ne comprend pas et qu’on ne veut pas comprendre. 📖 Pour moi, ces coups sur son corps étaient la volonté d’anéantir l’existence d’une femme qui était médecin généraliste, humaine, douce et qui portait en elle tant de rêves d’Amour... Son corps s’étant fragilisé à cause de torture (les coups physiques), elle s’est éteinte, le corps abîmé, d’une crise cardiaque le 6 août 2014. 💜 Alors aujourd’hui, j’ai choisi la poésie pour raconter son histoire en faisant un recueil de treize poèmes et surtout j’ai choisi dénoncer le féminicide comme l’un des plus grands fléaux de la société, qu’on puisse en parler et que nous n’ayons plus peur d’en parler. Je ne veux plus me cacher derrière des mots qui ne veulent rien dire : je veux donner du sens, pour nous toutes et pour que les hommes se sentent concernés, à la destruction (physique) de la femme. 💬 C’est la raison pour laquelle, dans le rush, je voulais commencer le mois de novembre par un groupe de discussions sur ce sujet. Je veux briser les chaînes. Je veux qu’on s’écoute, entre nous. Avec les hommes aussi. 💚 C’est 10€ mais c’est pour un autre combat : tous les fonds seront reversés à la plateforme citoyenne Unity4Gaza, initiative d’une amie militante qui met en place une cagnotte d’une famille palestinienne par semaine. N’hésitez à vous inscrire ✨ Invitez vos amies, vos amis, vos soeurs, vos frères, vos partenaires de vie etc Et plus que tout : vive la résilience féminine ✊🏻💜 🙃 Les inscriptions sont par mail : laylaecriture@gmail.com
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |
Extrême-droite / Antifascisme

Des policiers demandent le retrait de drapeaux palestiniens aux fenêtres

Le samedi 18 octobre, des habitant·es du Bosch, un espace de co-housing situé rue des Tanneurs, à Bruxelles, ont reçu une visite inattendue : celle de la police locale, venue leur demander de retirer les drapeaux palestiniens accrochés à leurs fenêtres. L’intervention, s’inscrit dans le cadre d’un « règlement communal interdisant tout affichage extérieur sans autorisation » selon la police. Le texte invoqué par la police est celui de l’article 55 paragraphe 3 du Règlement général de police (RGP) commun aux 19 communes. Il stipule qu’il est « défendu de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre à travers la voie publique des banderoles, drapeaux, guirlandes lumineuses ou calicots sans autorisation préalable ». Si les communes peuvent infliger des sanctions administratives communales (SAC) pour certains types d’affichage, cette pratique ne doit pas servir à museler la parole. En février 2025, le Tribunal de police de Bruxelles a annulé une SAC infligée à Amnesty International pour un affichage militant à Etterbeek, estimant qu’elle constituait une ingérence disproportionnée dans les libertés fondamentales. Le tribunal a rappelé qu’il n’est pas illégal de diffuser des affiches à caractère militant, et que sanctionner systématiquement de telles initiatives dépasse le cadre légal. Cette jurisprudence souligne que les tentatives de répression des expressions politiques dans l’espace public ne sont pas seulement injustifiées : elles sont illégales. Au-delà de cette situation concrète, c’est le principe même du règlement qui pose problème. Cette partie du RGP est contraire aux droits fondamentaux, qui priment sur toute réglementation communale. Elle viole la liberté d’expression, un droit garanti par la Constitution belge et par la Convention européenne des droits de l’homme. Un règlement local ne peut limiter cette liberté que s’il répond à des critères stricts : la mesure doit être nécessaire, proportionnée et poursuivre un but légitime dans une société démocratique. Ici, rien ne justifie qu’un drapeau suspendu à une fenêtre soit considéré comme une menace à l’ordre public. Ce n’est pas la première fois que des drapeaux palestiniens suscitent la controverse à Bruxelles. Déjà en septembre, à Auderghem, une femme avait été sommée par la police de décrocher le sien, sous peine d’une amende allant jusqu’à 500 euros. Mais ce même règlement n’a jamais empêché les habitants d’arborer le drapeau belge lors de la Fête nationale, le drapeau ukrainien depuis 2022, ou d’autres types d’affichage « politique ». Ces interventions, posent un problème de cohérence politique et questionnent. Pourquoi certains symboles bénéficient-ils d’une tolérance tacite, tandis que d’autres sont interdits ? Peut etre que la ville de Bruxelles refusent de voir le soutien à la cause palestinienne, même aussi symbolique que celui de drapeaux aux fenêtres. En somme la suite logique de la répression qui s’abat sur le mouvement depuis plusieurs mois. Après...
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

[Communiqué] Gaza : un cessez-le-feu fragile et sans aucune perspective

Gaza : un cessez-le-feu fragile et sans aucune perspective Réaction de l’Union Progressiste des juifs de Belgique au cessez-le-feu et au plan Trump En ce moment, tous les otages israéliens en vie ont été libérés. Les bombardements israéliens auraient dû s’arrêter, mais, au moment de publier ce communiqué, ils avaient déjà repris. Ce ne sera pas la première fois qu’Israël viole un cessez-le-feu. Cette rupture vient troubler les scènes de réjouissance à Gaza et à Tel Aviv, que nous aurions voulu partager jusqu’au bout. La mise en œuvre du « plan Trump » commence mal. De toute façon, ses propositions ne mènent ni à la Paix ni à la Justice. Seule une petite partie des prisonniers politiques palestiniens — moins de 2000 sur un total d’environ 11 000 –, pour la plupart emprisonnés sans jugement ou sur décision de tribunaux militaires illégaux – ont été relâchés en échange des otages du Hamas. La situation de ces prisonniers – et la manière dont ils sont maltraités – mérite autant de considération que celle des otages israéliens. Parmi ces prisonniers relâchés ne figurera pas Marwan Barghouti, que tous les observateurs considèrent comme la figure la plus à même de réunifier le peuple palestinien autour d’un agenda de Paix et de Justice. L’incertitude demeure sur quelques points clés : l’ampleur du retrait de l’armée israélienne et l’effectivité de l’ouverture à une aide alimentaire et sanitaire suffisante. Israël garde en main toutes les clés de ce qui reste une prison à ciel ouvert et on peut faire confiance à Netanyahou pour bloquer toute avancée humanitaire et même revenir en arrière au moindre prétexte, comme on vient d’en avoir la preuve. Quant à l’avenir de la bande de Gaza, personne ne peut vraiment prendre au sérieux la proposition de Donald Trump d’une autorité qu’il présiderait lui-même et dont la direction exécutive serait confiée à un personnage aussi discrédité que Tony Blair. Qui peut imaginer que l’avenir de la Palestine en général et de Gaza en particulier puisse s’envisager en maintenant le peuple palestinien sous une telle tutelle ? La constitution d’un hypothétique État palestinien dont la reconnaissance fut au centre des débats de la dernière assemblée générale de l’ONU est renvoyée aux calendes grecques. Israël garde toutes les coudées franches pour approfondir la colonisation rampante et l’annexion de fait de la Cisjordanie. La mise à l’écart du Hamas est supposée acquise, tandis que le gouvernement israélien d’extrême droite est renforcé dans sa légitimité alors que son Premier ministre est toujours sous le coup d’un mandat d’arrêt international. Pas un mot non plus sur les autres entorses au droit international qui font obstacle à la mise en œuvre de la « solution à deux États » à laquelle l’Union européenne se déclare attachée : l’annexion de Jérusalem et du plateau du Golan, l’apartheid qui frappe le peuple palestinien dans toutes ses composantes, le refus du droit des réfugiés au retour ou à de justes (...)
Belgique Belgique |
PLUS D'ARTICLES - Guerre / Antimilitarisme
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info