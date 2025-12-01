[Projo/Rencontre] Off Frame aka Revolution Until Victory

La Palestine Film Unit a incarné la transformation de l’identité palestinienne, faisant passer ses représentations de la figure du réfugié à celle du combattant de la liberté. Dans les années 1960 et 1970, la révolution palestinienne s’est alliée à des cinéastes, acteurs et militants venus de Syrie, d’Italie, du Royaume-Uni, du Liban, de France, d’Allemagne, d’Argentine et d’ailleurs, tissant des liens avec des institutions de Berlin, Moscou, Bagdad et Cuba. Malgré cette production prolifique, il ne subsiste aujourd’hui qu’une infime part de ces œuvres. « Off Frame » s’attache à combler ce vide dans la mémoire collective, en explorant la lutte du peuple palestinien pour forger sa propre image, à travers une exhumation unique de films dispersés dans des archives du monde entier. Des images oscillant entre fiction et propagande, rêve et réalité, qui raniment la mémoire d’une lutte presque effacée.
Le 06.12 à 18:00, la projection sera suivie d’une rencontre avec Mohanad Yaqubi.
