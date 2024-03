Organisons l’autodéfense contre le fascisme turc !

Du Kurdistan aux métropoles de Turquie et d’Europe, le Nouvel An et la fête de la résistance Newroz ont été célébrés dans un esprit révolutionnaire et des millions de Kurdes et leurs amis ont lancé leur appel à la démocratie et à la liberté dans les rues et sur les places publiques. Peu avant la fête du Newroz de cette année, les forces de guérilla du PKK ont annoncé qu’elles disposaient désormais d’armes efficaces contre la guerre des drones menée par l’État turc. Ce dernier cherche désespérément des méthodes pour combattre les Kurdes, qui représentent la plus grande menace pour le fascisme turc en raison de leur lutte pour la démocratisation au Moyen-Orient. Sous la direction du service de renseignement turc MIT, des fascistes turcs, les Loups gris, ont attaqué des civils kurdes en Belgique et les ont parfois gravement blessés. Maintenant que les États européens ont une fois de plus fait savoir qu’ils étaient du côté des fascistes et que les Kurdes ne pouvaient attendre aucune aide de leur part, la jeunesse kurde de divers pays européens organise l’autodéfense antifasciste et s’attaque aux institutions fascistes turques.

Cependant, le racisme anti-kurde, qui est une doctrine d’État en Turquie, est de plus en plus attisé et des rapports quotidiens font état d’attaques contre des civils kurdes.

Il est clair qu’il ne s’agit pas d’actions spontanées, mais d’opérations de renseignement planifiées qui font partie de la guerre contre les Kurdes, menée au Kurdistan qui se fait même par le biais de drones et d’armes chimiques.

En ce sens, s’organiser dans le cadre d’une autodéfense antifasciste en se rendant solidaire des Kurdes en Europe fait partie d’une conception antifasciste de soi. Les États européens tenteront de dépolitiser les événements en tant que conflit ethnique afin de protéger les agresseurs fascistes et de délégitimer la résistance kurde. Les antifascistes ne doivent pas permettre cela et doivent comprendre les attaques des fascistes turcs comme des attaques contre tout ordre social progressiste et toute pensée libertaire.

No Pasaran ! Détruisons le fascisme turc !