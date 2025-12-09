P’tit dej. solidaire + accueil

Tout le vendredis entre ca 10-13h (selon disponibilité)
GRATUIT
- thé / café / petit déjeuner / soupe
- chargeurs de téléphone et batteries portables
- ordinateur / imprimante
- WC
- kits hygiène (pas de douche)
L’idée du « P’tit dèj solidaire », née dans un centre social autogéré au centre-ville de Bruxelles, était d’avoir un moment d’accueil et de repli pour des personnes qui habitent à la rue ou qui sont en situation de précarité matérielle. Á Bruxelles, il existe plein d’endroits où trouver de la bouffe, des kits d’hygiène, des habits etc. Cependant, on y trouve souvent des conditions d’accès assez cloisonnées ainsi que des attitudes qui peuvent être chouette tout comme paternalistes et charitables. On avait envie de créer un lieu d’accueil autogéré, où prendre le petit déjeuner et charger son tél mais aussi où pouvoir cuisiner sa propre bouffe et pourquoi pas lire des zines sur l’anarchie !
Après l’expulsion du centre social autogéré et grâce à l’énergie apportée par les jours de grève, nous avons envie de poursuivre l’initiative au Boom Café. La forme exact que cela prendra reste à découvrir.
Cette idée te parle ?
L’équipe a toujours besoin de renfort. Tu peux venir sur place pour discuter avec les gens, aider à la préparation et au rangement, marauder dans les rues pour passer l’info aux personnes qui y vivent, ou apporter ta propre initiative. Viens nous voir !
