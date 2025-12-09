P’tit dej. solidaire + accueil

stuut.info

12 décembre - 10h00 - Boom Café

Santé / Soins Économie / Anticapitalisme Soutien / Entraide

Vendredi matin, le Boom Café ouvre ses portes en dehors des heures d’ouverture habituelles. Tout comme un salon, il permet de se réchauffer, de boire un café thermos, de manger une soupe, d’aller aux toilettes ou de recharger son téléphone portable. Pour tous·tes celleux qui n’ont pas de salon ou qui en souhaitent un deuxième.

Tout le vendredis entre ca 10-13h (selon disponibilité)
GRATUIT

  • thé / café / petit déjeuner / soupe
  • chargeurs de téléphone et batteries portables
  • ordinateur / imprimante
  • WC
  • kits hygiène (pas de douche)

L’idée du « P’tit dèj solidaire », née dans un centre social autogéré au centre-ville de Bruxelles, était d’avoir un moment d’accueil et de repli pour des personnes qui habitent à la rue ou qui sont en situation de précarité matérielle. Á Bruxelles, il existe plein d’endroits où trouver de la bouffe, des kits d’hygiène, des habits etc. Cependant, on y trouve souvent des conditions d’accès assez cloisonnées ainsi que des attitudes qui peuvent être chouette tout comme paternalistes et charitables. On avait envie de créer un lieu d’accueil autogéré, où prendre le petit déjeuner et charger son tél mais aussi où pouvoir cuisiner sa propre bouffe et pourquoi pas lire des zines sur l’anarchie !
Après l’expulsion du centre social autogéré et grâce à l’énergie apportée par les jours de grève, nous avons envie de poursuivre l’initiative au Boom Café. La forme exact que cela prendra reste à découvrir.

Cette idée te parle ?
L’équipe a toujours besoin de renfort. Tu peux venir sur place pour discuter avec les gens, aider à la préparation et au rangement, marauder dans les rues pour passer l’info aux personnes qui y vivent, ou apporter ta propre initiative. Viens nous voir !

 vendredi 12 décembre 2025  10h00 - 13h00
 vendredi 12 décembre 2025
10h00 - 13h00 iCal
 Boom Café,

 

Rue Pletinckx 7, 1000 Bruxelles

 vendredi 19 décembre 2025  10h00 - 13h00
 vendredi 19 décembre 2025
10h00 - 13h00 iCal
 Boom Café,

 

Rue Pletinckx 7, 1000 Bruxelles

 vendredi 26 décembre 2025  10h00 - 13h00
 vendredi 26 décembre 2025
10h00 - 13h00 iCal
 Boom Café,

 

Rue Pletinckx 7, 1000 Bruxelles

 vendredi 2 janvier 2026  10h00 - 13h00
 vendredi 2 janvier 2026
10h00 - 13h00 iCal
 Boom Café,

 

Rue Pletinckx 7, 1000 Bruxelles

 vendredi 9 janvier 2026  10h00 - 13h00
 vendredi 9 janvier 2026
10h00 - 13h00 iCal
 Boom Café,

 

Rue Pletinckx 7, 1000 Bruxelles

 vendredi 16 janvier 2026  10h00 - 13h00
 vendredi 16 janvier 2026
10h00 - 13h00 iCal
 Boom Café,

 

Rue Pletinckx 7, 1000 Bruxelles

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Santé / Soins

Soirée de soutien aux Chardons Bleus

Transformons l’obscurité en lumière, et le silence en cri. Concerts et performances pour soutenir les victimes dans leur combat pour la justice. Entre les années 70 et 2000, ils sont une soixantaine d’enfants à avoir grandi dans la secte OKC, dirigée par le belge Robert Spatz. Séparés de leurs parents dès leur jeune âge, ils grandissent en huis clos dans un hameau des Alpes de Haute-Provence, au Château de Soleils. Bercés par le dogmatisme et l’endoctrinement, ils vivent sous le contrôle sévère de quelques adultes fanatiques. Devenus adultes, ces enfants témoignent lors d’un procès à Bruxelles puis à Liège des nombreuses violences qu’ils ont subies dans l’enfance — dont des violences sexuelles. Aujourd’hui, ils sont engagés dans une procédure juridique en France et organisent cette soirée pour lever des fonds et faire entendre leur voix. 🎭 RIVIÈRE DE FEU Performance rituelle immersive & récit de vie Rosa Yeshe est une de ces enfants. Avec sa pièce Rivière de feu, elle nous conte son histoire. Elle met des mots sur les maux de l’enfance, des couleurs sur les émotions trop fortes pour être dites. À travers le chant et la danse, elle explore les liens entre conscient et inconscient, entre lumières et ténèbres, et trace un chemin vers la libération. Pour cette occasion, elle invite ses ami·es à performer à ses côtés. 🎶 LINE-UP 🪨 LAINE DE ROCHE — Polyphonie synthétique, soufflerie vocale, tapage manuel ✊ CHORALE FÉMINISTE — Plus que de la musique : un manifeste vibrant, une force collective qui refuse l’oppression 🔥 RIVIÈRE DE FEU — Performance rituelle immersive de Rosa Yeshe 🌀 SINGULARITY A.I.& AEK — Électronique et voix semi-hypnotiques, paysages sombres et oniriques 🌌 DARK LIGHT — Voyage cosmique en musique électro-instrumentale 💶 Prix conseillé : 10€ L’intégralité des fonds récoltés est destinée à offrir une aide juridique et un soutien psychologique aux victimes de la secte OKC. 🍺 Bar et nourriture sur place — BRING CASH NO FACHO — NO RELOU Co-organisé par Raul Cerqueira, Rosa Canina & Émilie Nelis Une soirée militante, artistique et solidaire pour soutenir les victimes dans leur combat pour la justice.
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

[brochure] La team Patpat’ gère ses casseroles | protocole de gestion des agressions en milieux militants

Écrit en début 2022 par le Front Révolutionnaire Anti-Patriarcal (FRAP) et le Collectif Rennais Anti-Carcéral (CRAC). Retravaillé et partagé ensuite aux copaines, voici la dernière version sortie en début 2024 (selon les retours qu’on a eu). Pour faire court ça parle des agressions dans nos collectifs (militants ou non), et de nos objectifs dans la justice communautaire : recentrer sur le besoin de reconnaissance, le besoin de protection des autres, le besoin de réparation, alors même que la justice institutionnelle est construite autours d’une idéologie de vengeance. Et ce protocole nous amène donc à une vision politique de leur gestion à travers divers objectifs : donner du « care » à la/les victimes, sortir du call-out systématique, privilégier la médiation, analyser les perspectives de changement, prendre en compte les conditions matérielles d’existence dans les demandes de réparation… Alors si t’es pas encore convaincu.e que c’est important de prendre en compte qu’on a sans doute toustes déjà commis des (micro) agressions, viens lire ça (pfiou la phrase polémique choc sa mère) ! Point important : à la FRAP, on a beaucoup milité contre la culture du call-out systématique, mais on rappellera toujours que la priorité c’est la protection des (futures) victimes, et le respect de leurs demandes, dans la mesure du possible. En ce sens, ce ne sont que des réflexions sur la justice transformatrice et réparatrice, en aucun cas on ira chopper par le col des camarades qui font comme iels peuvent, surtout dans des milieux dans lesquels aucune structure de prise en charge des agresseur.euses n’existe, ou même quand le simple fait de demander à être écouté.e dans son témoignage est le parcours du combatant. Ah oui et au cas où, avant tout c’est l’agresseur.euse qui crée de la violence, pas la victime qui se défend comme elle peut. On refuse d’utiliser le rejet du carcéralisme comme token pour les anti-féministes qui se cachent derrière « le call-out en dernier recours » pour commettre des agressions ou perpetuer un système de domination. La non-essentialisation des agresseurs a ses limites, notamment quand iel refuse de reconnaître ses torts ou qu’iel a beaucoup de pouvoir. à retrouver sur frap.noblogs.org
Santé / Soins

De Gaza au 127bis

De Gaza au 127bis Il y a des morts qui dérangent le silence. Des morts, comme des vérités qu’on repousse, comme des cris qu’on refuse d’entendre. Mahmoud Ezzat Faragh Allah avait 26 ans. Il venait de Gaza, un territoire où la vie est déjà une lutte contre l’effacement. Gaza, où depuis des mois, la violence a pris des dimensions génocidaires connues désormais de tous. Mahmoud n’est pas mort sous les bombes israéliennes. C’est ici, en Belgique, qu’il a mis fin à ses jours – dans une cellule du centre fermé 127bis, où l’on enferme les déboutés du droit d’asile en attente d’expulsion. Après des semaines d’enfermement, des calmants distribués comme des menottes, et l’absence de soins. À son arrivée, il venait d’apprendre le décès de sa mère restée au pays. Sans pouvoir dire adieu, ni assister à son enterrement. Un deuil confisqué et un enfermement forcé, une double disparition : celle d’un monde perdu et celle d’un avenir impossible. Comme lui, d’autres Palestiniens ont été arrêtés ces derniers mois à la sortie de rassemblements pacifiques et placés en centre. La plupart sont ce qu’on appelle des dublinés : des personnes à qui un autre État européen a déjà reconnu une protection temporaire, et vers lequel la Belgique menace désormais de les renvoyer. Certains d’entre eux ont été expulsés, d’autres sont encore enfermés, et déplacés de centre en centre. Ces enfermements des exilés palestiniens trouvent aujourd’hui une résonance particulière : alors que l’Union Européenne normalise, par son silence, les massacres à Gaza, ils prolongent ce silence en réprimant, ici, ceux qui portent en eux la mémoire vivante. L’impunité là-bas et la répression ici procèdent d’un même effacement politique : l’un tue par les bombes, l’autre par les arrestations policières et les dispositifs anti-migratoires. Mahmoud est mort au croisement de ces deux violences – celle du colonialisme israélien et celle du contrôle migratoire européen – , entre la mémoire d’un peuple qu’on assassine et la politique d’un continent qui préfère ne pas voir. Sa mort n’est pas une exception, mais le point d’orgue d’une mécanique qui confond gouverner et exclure, protéger et punir, soigner et sédater. Un système où le silence administratif prolonge la destruction politique. Depuis le 61 rue de la victoire, ces enfermements et ces décès qui dérangent le silence résonnent avec notre propre histoire, celle des exils imposés, des murs, des files d’attente et des vies rendues illégitimes. Ils sont l’écho de ce que nos morts nous ont appris : aucune raison d’État ne justifie la négation de l’humain. Parler de Mahmoud, soutenir les exilés enfermés, lutter pour une Palestine libre, c’est refuser que la mémoire se coupe du présent et maintienne vivante une conscience commune face à l’oubli. Car la justice n’advient pas dans le souvenir, mais dans la manière dont on choisit de répondre à ce qu’il révèle.
Belgique Belgique |
PLUS D'ARTICLES - Santé / Soins
PLUS D'ARTICLES - Économie / Anticapitalisme
PLUS D'ARTICLES - Soutien / Entraide

