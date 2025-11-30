PAG#3 – Faciliter une réunion en étant participant·e

Comment faire pour gérer la double casquette quand on est partie prenante d’un groupe et que l’on doit assurer la facilitation et pouvoir également participer ? Prendre le rôle de faciliter les discussions tout en faisant partie du groupe au même titre que les autres personnes peut être complexe. Par exemple modérer, répartir la parole, influencer le choix des sujets et comment les traiter ne sont pas des choix anodins.

Durant ce PAG, nous partagerons nos questionnements et approfondirons certaines problématiques.



C’est quoi un PAG ?

Ce sont des moments d’échanges de pratiques d’autogestion et de réflexion collective autour d’une thématique liée à l’autogestion. Ces moments sont proposés et facilités par collectiv-a. Ils permettent l’apprentissage et le partage de pratiques. Ils peuvent aussi servir à tisser des liens entre collectifs qui aimeraient approfondir ensemble une question.

Pour qui ?

Les PAG’s s’adressent à des personnes engagées bénévolement dans des collectifs autogérés non-professionnels, c’est-à-dire qui ne fonctionnent qu’avec des bénévoles (ou si présence de salariées, où le fonctionnement reste porté par des bénévoles et où les décisions importantes sont prises par elleux).

Merci de respecter ces critères en vous inscrivant.

Les groupes seront constitués de maximum 12 personnes et minimum 8.

Participation

La participation est gratuite et auto-financée par le fond de soutien interne de collectiv-a.

Nous demandons aux participant·es d’amener de quoi boire et/ou manger à partager sur place.

Pour s’inscrire

https://kikou.collectiv-a.be/event/pag-3-faciliter-en-etant-participante-2025-12-10-122/register