28 novembre - 18h00 - Archipel 19

POING DOC We are coming »"

Repas solidaire, projection documentaire et décryptage

18H Buffet solidaire en partenariat avec FEDASIL
19H Projection de « We are coming » (documentaire de Nina Faure)
20H30 Décryptage avec Camille Husson (comédienne), Vike Margez (Planning familial de Berchem-Sainte-Agathe), Veronica et Malika (Collectif 8 Mars).

Le documentaire :
Une nouvelle génération politise les enjeux autour du corps, de la sexualité et des rapports de genre. Pour deux amies, Nina et Yéléna, cela commence par une prise de conscience. Avec quelques autres, elles se demandent pourquoi, dans une société qui prétend que l’égalité des sexes est déjà là, l’accès au plaisir est si difficile. Elles organisent des groupes de parole, découvrent Notre corps, nous-mêmes, un manuel féministe historique qui leur ouvre de nouvelles portes d’analyse. Elles vont à la rencontre d’enseignantes, éducatrices, sociologues pour tracer pas à pas ce qui finira par être un vrai plan d’attaque. De plus en plus impliquées dans les luttes qui se soulèvent partout, au cœur de ce mouvement féministe qui déferle, elles découvrent un plaisir jusqu’ici insoupçonné, celui de poursuivre une émancipation collective. Le plaisir d’abolir le patriarcat, tout simplement.

[Nina Faure • FR/BE • 2023 • 87′]

DATE ET HEURE : vendredi 28.11.25 | 18h
LIEU : Archipel 19, Place de l’Église, 15 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
TARIF : 4 € pour le documentaire - Prix libre pour le buffet
INFO/RÉS. : 02 469 26 75 | inscription@archipel19.be

 Archipel 19,

 

Place de l’Église, 15 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe

