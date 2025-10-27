[PROJECTION & DEBAT] Découvrez le documentaire “Ne Séparez Pas la Femme de l’Artiste”

Projection & débat– Découvrez le documentaire féministe “Ne Séparez Pas la Femme de l’Artiste” : Un documentaire qui cherche a explorer les tenants et les aboutissements de l’utilsaton de la mixité choisie dans un contexte de création artistique.

Il part des coulisses du tournage du court-métrage "VICTOIRE" réalisé par une équipe technique et artistique issus des minorités de genre et tisse les fils des réflexions des participant.es quant aux notions de genre, de féminismes et de création artistique dans notre société. Bande annonce du documentaire : https://www.youtube.com/watch?v=ERU0Z3wZyPs

Après la projection, participez à une conversation animée par Muna Traub, en présence de la réalisatrice Cassandre Ostier et de Samira El Mouzghibati, pour échanger sur les pratiques artistiques et les dynamiques de tournage. La conversation est ouverte à toustes, mais les échanges donneront une place prioritaire aux voix des personnes issues des minorités de genre, dans un esprit d’écoute et de remise en question de ses privilèges.

Infos pratiques :

Date & horaire : 15 novembre 2025, 17h - 19h30

Lieu : L’Extension - Rue Américaine 11B, 1060 Saint-Gilles

Tarif : Prix libre

ATTENTION - Capacité limitée - Inscription obligatoire : via le site internet

>>> https://faisletoimeme.be/fr/evenements/2025-10-02-lib%C3%A9rer-les-imaginaires-3-projection-d%C3%A9bat-du-documentaire-%E2%80%98ne-s%C3%A9parez-pas-la-femme-de-l-artiste%E2%80%99/

Programmation culturelle de Fais-le-toi-même : c’est au juste ?

La programmation culturelle de Fais-le-toi-même propose des ateliers, conférences, projections et moments collectifs qui mixent engagement, création et expérimentation. Notre premier cycle est ‘Libérer les imaginaires’, elle s’étendera sur plusieurs mois avec une varité d’intervenantes. L’objectif : créer des ponts entre les communautés, favoriser l’échange et la co-construction d’alternatives, tout en rendant la culture accessible et participative pour tou·te·s.