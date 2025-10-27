stuut.info

[PROJECTION & DEBAT] Découvrez le documentaire “Ne Séparez Pas la Femme de l’Artiste”

15 novembre - 17h00 - L’Extension par Fais-le-toi-même

[PROJECTION & DEBAT] Découvrez le documentaire “Ne Séparez Pas la Femme de l’Artiste”

Féminismes / Antipatriarcat Arts / Créations

Projection & débat – “Ne Séparez Pas la Femme de l’Artiste” d’Alice Fave et Cassandre Ostier, un documentaire féministe qui explore la non-mixité et les inégalités dans le milieu du cinéma.

Bruxelles | sur https://stuut.info

Projection & débat– Découvrez le documentaire féministe “Ne Séparez Pas la Femme de l’Artiste” : Un documentaire qui cherche a explorer les tenants et les aboutissements de l’utilsaton de la mixité choisie dans un contexte de création artistique.

Il part des coulisses du tournage du court-métrage "VICTOIRE" réalisé par une équipe technique et artistique issus des minorités de genre et tisse les fils des réflexions des participant.es quant aux notions de genre, de féminismes et de création artistique dans notre société. Bande annonce du documentaire : https://www.youtube.com/watch?v=ERU0Z3wZyPs

Après la projection, participez à une conversation animée par Muna Traub, en présence de la réalisatrice Cassandre Ostier et de Samira El Mouzghibati, pour échanger sur les pratiques artistiques et les dynamiques de tournage. La conversation est ouverte à toustes, mais les échanges donneront une place prioritaire aux voix des personnes issues des minorités de genre, dans un esprit d’écoute et de remise en question de ses privilèges.

Infos pratiques :
Date & horaire : 15 novembre 2025, 17h - 19h30
Lieu : L’Extension - Rue Américaine 11B, 1060 Saint-Gilles
Tarif  : Prix libre
ATTENTION - Capacité limitée - Inscription obligatoire : via le site internet
>>> https://faisletoimeme.be/fr/evenements/2025-10-02-lib%C3%A9rer-les-imaginaires-3-projection-d%C3%A9bat-du-documentaire-%E2%80%98ne-s%C3%A9parez-pas-la-femme-de-l-artiste%E2%80%99/

Programmation culturelle de Fais-le-toi-même : c’est au juste ?
La programmation culturelle de Fais-le-toi-même propose des ateliers, conférences, projections et moments collectifs qui mixent engagement, création et expérimentation. Notre premier cycle est ‘Libérer les imaginaires’, elle s’étendera sur plusieurs mois avec une varité d’intervenantes. L’objectif : créer des ponts entre les communautés, favoriser l’échange et la co-construction d’alternatives, tout en rendant la culture accessible et participative pour tou·te·s.

Voir en ligne : INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Agenda

[PROJECTION & DEBAT] Découvrez le documentaire “Ne Séparez Pas la Femme de l’Artiste”

 samedi 15 novembre 2025  17h00 - 19h30 iCal
 samedi 15 novembre 2025
17h00 - 19h30 iCal
 L’Extension par Fais-le-toi-même,

 

Rue Américaine 11B - Saint-Gilles 1060 (Bruxelles)

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Féminismes / Antipatriarcat

ANATOMIE DE LA RIPOSTE

Performance littéraire et féministe Laurence Rosier, linguiste, professeure à l’ULB et autrice passionnée, propose une performance originale autour de son dernier ouvrage : La Riposte (Éd. Les Liens qui Libèrent). Dans ce livre percutant et salutaire, elle s’intéresse aux mille et une manières de répondre : à une insulte, à une attaque sexiste, raciste ou homophobe, à une injustice ou à un abus de pouvoir. Elle y explore l’art de la répartie, la puissance du langage, mais aussi le silence stratégique, l’humour, l’ironie et la subversion comme formes de résistance. Nourri d’exemples historiques, littéraires et contemporains, La Riposte est un manuel de survie langagière autant qu’un manifeste pour la dignité et l’intelligence collective. À travers une performance vivante et mordante, Laurence Rosier nous fera entendre les voix de celles et ceux qui savent dire non, qui se lèvent, qui répliquent. DATE ET HEURE : jeu 27.11.25 | 18h30 LIEU : Maison Stepman | Bd Léopold II, 250 - 1081 Koekelberg TARIF : €5 (boisson et praline offerte !) INFO : 02 469 26 75 | info@archipel19.be RÉSERVATION : Via l’onglet « Ticket » du site internet https://archipel19.be/evenement/anatomie-de-la-riposte/
Bruxelles Bruxelles |

28 novembre - 19h00 - Centre culturel Archipel 19 - salle « Le Fourquet »

[FILM] WE ARE COMING

Chronique d’une révolution féministe. Une nouvelle génération politise les enjeux autour du corps, de la sexualité et des rapports de genre. Pour deux amies, Nina et Yéléna, cela commence par une prise de conscience. Avec quelques autres, elles se demandent pourquoi, dans une société qui prétend que l’égalité des sexes est déjà là, l’accès au plaisir est si difficile. Elles organisent des groupes de parole, découvrent Notre corps, nous-mêmes, un manuel féministe historique qui leur ouvre de nouvelles portes d’analyse. Elles vont à la rencontre d’enseignantes, éducatrices, sociologues pour tracer pas à pas ce qui finira par être un vrai plan d’attaque. De plus en plus impliquées dans les luttes qui se soulèvent partout, au cœur de ce mouvement féministe qui déferle, elles découvrent un plaisir jusqu’ici insoupçonné, celui de poursuivre une émancipation collective. Le plaisir d’abolir le patriarcat, tout simplement. [Nina Faure • FR/BE • 2023 • 87′] La projection sera précédée d’un apéro solidaire et suivie d’un moment de décryptage avec Camille Husson (comédienne) et Vike Margez (Planning familial de Berchem-Sainte-Agathe). DATE ET HEURE : ven 28.11.25 | 19h00 (apéro solidaire à partir de 18h !) TARIFS : 4 € | 15 € carte 5 places non nominative | 1.25 € Art 27 RÉSERVATION : Via l’onglet « Ticket » sur le site internet https://archipel19.be/evenement/we-are-coming/ INFO : 02 469 26 75 | info@archipel19.be
Bruxelles Bruxelles | Féminismes / Antipatriarcat |

2 novembre - 15h00 - One Field Fallow

Point Queer de novembre

Projection et temps d’échange autour de l’autodéfense communautaire et de la réappropriation de la violence Depuis 1 an, nous avons entamé une discussion entre transpédégouines pour penser des outils d’autodéfense communautaire. Les violences queerphobes continuent et s’intensifient avec l’offensive de droite que nous les queers subissons un peu partout... Pour cela, le Front Q organise des temps communautaires pour échanger autour de ces thématiques en cherchant à valoriser et mettre en commun notre savoir communautaire. Nous organisons au prochain Point Queer une projection qui sera suivi d’un temps d’échange pour évoquer la question de l’autodéfense et de la réappropriation de la violence. Cette proposition s’inscrit dans le projet collaboratif que met en place le Front Q, prenant la forme d’une plateforme en ligne pour s’outiller contre les violences queerphobes. Le but y est de rassembler des ressources théoriques, mais aussi pratiques sous forme de témoignages d’expériences vécues et leurs résolutions. Nous proposerons aux personnes qui le souhaitent de partager des situations vécues de queerphobie qui seront enregistrées (uniquement audio), pour constituer une base de témoignages, que nous anonymiserons et que nous aimerions publier à terme. Nous précisons que ces partages se feront sur base volontaire, que personne ne sera obligé.e d’entendre ou de revivre des expériences traumatiques, et les personnes qui ne souhaitent pas participer à l’activité sont les bienvenues au PQ. Notre conviction demeure claire. Ni la police, ni les institutions, ni les applications animées par des logiques marchandes ne peuvent apporter une réponse unique et pertinente aux violences que nous subissons, au contraire nous pensons qu’elles participent à les renforcer. Organisons-nous pour lutter ensemble ! OFF, l’espace qui nous acceuillera sert comme espace de travail, de recherche socio-artistique, de cohésion ainsi que de lieu de rencontre pour des individus, collectives et organisations externes. Un prix libre est organisé pour la participation aux frais, n’hésite pas à participer à la hauteur de tes moyens
Extrême-droite / Antifascisme |
PLUS D'ARTICLES - Féminismes / Antipatriarcat
PLUS D'ARTICLES - Arts / Créations

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info