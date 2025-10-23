stuut.info

[THÉATRE] PUISSANT.ES

21 novembre - 20h00 - Centre culturel Archipel 19

[THÉATRE] PUISSANT.ES

Résistances et solidarités internationales Arts / Créations

Se sentir puissant·es pour transformer notre rapport au monde.

Cette nuit, Mael, Kadija et Sonik ont rendez-vous près du pont du Canal. Ce soir, iels se faufilent dans le noir et vont coller leur rage sur les murs. En lettres noires et rouges, iels forment des phrases qui dénoncent, donnent de l’espoir, visibilisent les injustices vécues et exorcisent leur peine.
Mus par une colère qui les rend plus forts, leurs corps résistants courent, escaladent des murs, s’empouvoirent jusqu’à ce que la colère se transforme en joie… La joie de résister, d’agir, de dire et d’être ensemble. La joie de refuser collectivement les chemins tracés depuis des siècles pour en inventer d’autres, plus libres, plus justes.
Puissant·es est un récit lumineux et combattif. En nous entrainant sur les traces de ces jeunes héro·ïnes contemporaines, le spectacle s’infiltre dans les brèches de notre époque, questionne nos espoirs et nos indignations, et nous invite à utiliser notre rage comme moteur pour nous mettre, nous aussi, en action.

DATE et HEURE : ven 21.11.25 | 20h00 (bar ouvert à 19h)
LIEU : LE FOURQUET | Place de l’Église, 15 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
PUBLIC : +14 ans
DURÉE : 60′
GENRE : Théâtre
TARIFS : 12 €/adulte | 8€ < 26 ans | 1.25 € Art 27
SERVATION : Via l’onglet “TICKET” sur la page de l’événement sur le site https://archipel19.be/evenement/puissant-es-2/
INFO : info@archipel19.be |02 469 26 75

CRÉDITS
Avec : Annette Gatta, Sophie Linsmaux en alternance avec Deborah Marchal, Coralie Vanderlinden
Mise en scène : Coralie Vanderlinden
Dramaturgie et assistanat à la mise en scène : Lisa Cogniaux
Création musicale : Philippe Lecrenier
Création lumière : Tom Vincke
Scénographie : Isis Hauben
Conseiller artistique : Baptiste Isaia
Artiste chorégraphique : Oriane Varak
Artiste graphique : Florence Vieira
Costumes : Camille Collin
Régie : Amélie Dubois, Tom VinckeConstruction : Jofroi Smets
Voix enregistrées : Maia Baran, Bernard Cogniaux, Jimony Ekila, Baptiste Isaia, David Macaluso
Suivi philosophique et pédagogique : Lora Debelle
Production : Marie Angibaud, Bénédicte Mottart
Un spectacle de la Compagnie 3637

Voir en ligne : Plus d’infos et réservations

Agenda

PUISSANT.ES

 vendredi 21 novembre 2025  20h00 - 21h00 iCal
 vendredi 21 novembre 2025
20h00 - 21h00 iCal
 Centre culturel Archipel 19 ,

 

Salle « le Fourquet »
Place de l’Eglise 15
1082 Berchem-Sainte-Agathe

