[Palestine] Cinq journalistes, dont Anas al-Sharif, tués dans une frappe israélienne à Gaza

Dimanche 10 août, Israël a assassiné toute l’équipe d’Al Jazeera pour Gaza lors d’une frappe visant leur tente tuant au moins Anas Al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal et Moamen Aliwa.
Les autorités israéliennes ont confirmé avoir ciblé Anas Al-Sharif (sur la photo), qu’elles ont qualifié de « terroriste » qui « se faisait passer pour un journaliste ». Il était l’un des visages les plus connus parmi les correspondants couvrant au quotidien le génocide à Gaza. Depuis octobre 2023, plus de 232 journalistes ont été tués par l’armée israélienne.
complements article
