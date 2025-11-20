Papotes du collectif 8 mars Bxl, c’est reparti !

Les papotes ont souvent lieu des vendredis fin de journée dans le centre de Bxl.

Dans un monde où les injustices et les violences s’accumulent, c’est en se mettant ensemble, en s’organisant et en agissant collectivement qu’on pourra faire bouger les lignes. Viens nous rejoindre pour discuter de la situation actuelle en Belgique et dans le monde et organiser la résistance.

Toutes les idées sont les bienvenues : petites ou grandes, folles ou concrètes, elles nourrissent toutes nos luttes. C’est en rassemblant nos énergies qu’on pourra donner de la force à nos combats.

Et parce qu’on aime mêler politique et convivialité, on partage boissons et salés sucré, n’hésite pas à apporter un petit truc si tu peux.

Un accès PMR est possible. N’hésite pas à nous contacter si besoin spécifique.

Pour nous contacter :

INSTAGRAM ET FACEBOOK : collecti.e.f 8 maars Bruxelles

SITE WEB : 8maars.be

Mail : bruxel.8maars@gmail.com