stuut.info

Papotes du collectif 8 mars Bxl, c’est reparti !

21 novembre - 18h00 - JOC (à confirmer)

Papotes du collectif 8 mars Bxl, c’est reparti !

Féminismes / Antipatriarcat Classisme / Lutte des classes 8 Mars féministe

Après la pause estivale, reprise des chantiers du collectif 8 mars et notamment des « papotes » rencontres où on peut échanger sur les luttes, s’organiser, se soutenir... Bienvenue

Bruxelles | sur https://stuut.info

Les papotes ont souvent lieu des vendredis fin de journée dans le centre de Bxl.
Dans un monde où les injustices et les violences s’accumulent, c’est en se mettant ensemble, en s’organisant et en agissant collectivement qu’on pourra faire bouger les lignes. Viens nous rejoindre pour discuter de la situation actuelle en Belgique et dans le monde et organiser la résistance.

Toutes les idées sont les bienvenues : petites ou grandes, folles ou concrètes, elles nourrissent toutes nos luttes. C’est en rassemblant nos énergies qu’on pourra donner de la force à nos combats.

Et parce qu’on aime mêler politique et convivialité, on partage boissons et salés sucré, n’hésite pas à apporter un petit truc si tu peux.

Un accès PMR est possible. N’hésite pas à nous contacter si besoin spécifique.

Pour nous contacter :
INSTAGRAM ET FACEBOOK : collecti.e.f 8 maars Bruxelles
SITE WEB : 8maars.be
Mail : bruxel.8maars@gmail.com

Voir en ligne : Page insta du collectif

Agenda

Papotes du collectif 8 mars Bxl, c’est reparti !

 vendredi 21 novembre 2025  18h00 - 20h00 iCal
 vendredi 21 novembre 2025
18h00 - 20h00 iCal
 JOC (à confirmer),

 

rue d’Anderlecht,4 - 1000 Bxl

Papotes du collectif 8 mars Bxl, c’est reparti !

 vendredi 5 décembre 2025  18h00 - 20h00 iCal
 vendredi 5 décembre 2025
18h00 - 20h00 iCal
 JOC (à confirmer),

 

rue d’Anderlecht,4 - 1000 Bxl

Papotes du collectif 8 mars Bxl, c’est reparti !

 vendredi 9 janvier 2026  18h00 - 20h00 iCal
 vendredi 9 janvier 2026
18h00 - 20h00 iCal
 JOC (à confirmer),

 

rue d’Anderlecht,4 - 1000 Bxl

Anciens évènements

Papotes du collectif 8 mars Bxl, c’est reparti !

 vendredi 7 novembre 2025  18h00 - 20h00
 vendredi 7 novembre 2025
18h00 - 20h00
 JOC (à confirmer),

 

rue d’Anderlecht,4 - 1000 Bxl

Papotes du collectif 8 mars Bxl, c’est reparti !

 mardi 7 octobre 2025  18h00 - 20h00
 mardi 7 octobre 2025
18h00 - 20h00
 JOC (à confirmer),

 

rue d’Anderlecht,4 - 1000 Bxl

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

23 novembre - 14h00 - Bruxelles

Eyes on Sudan, Hands off Women

🇸🇩 LE SILENCE N’EST PAS UNE OPTION. Au Soudan, alors que les massacres se poursuivent, les violences sexuelles sont utilisées comme arme de guerre, les femmes et les filles étant particulièrement visées. Face à ces abus généralisés, notamment les viols, les viols collectifs et l’esclavage sexuel, nous ne pouvons rester silencieux. ✊ C’est pourquoi, lors de la Marche Mirabal contre la violence sexiste, le Réseau de solidarité avec le Soudan et Amnesty International @amnestybefr @amnestyvlaanderen se tiendront solidaires des femmes et des filles soudanaises qui ont survécu à des violences sexuelles. 📢 Rejoignez-nous pour exiger la fin immédiate des violences sexuelles au Soudan. 👉 Rendez-vous le dimanche 23 novembre à 13h30 à la place Jean Jacobs, 1000 Bruxelles. 🇸🇩 SILENCE IS NOT AN OPTION. In Sudan, during the ongoing massacres, sexual violence is being used as a weapon of war, with women and girls particularly targeted. Faced with widespread abuses, including rape, gang rape, and sexual slavery. We cannot remain silent. ✊ This is why, during the Mirabal March against gender-based violence, Sudan Solidarity Network and Amnesty International @amnestybefr @amnestyvlaanderen will stand in solidarity with Sudanese women and girls who are survivors of sexual violence. 📢 Join us to demand the immediate end of sexual violence in Sudan. 👉 Meet us on Sunday, November 23rd, at 1:30 p.m. at Place Jean Jacobs, 1000 Brussels. 🇸🇩 في السودان، ‎وفي ظل المجازر الحاصلة، العنف الجنسي بقى سلاح حرب، والنساء والبنات هم الأكتر تضرراً. امام الانتهاكات الواسعة، من اغتصاب، واغتصاب جماعي، واستعباد جنسي، ما بنقدر نسكت. ‎✊ عشان كدا، وفي إطار مسيرة ميرابال ضد العنف القائم على نوع الجنس، شبكة التضامن مع السودان ومنظمة العفو الدولية حيوقفوا مع النساء والبنات السودانيات الناجيات من العنف الجنسي. ‎📢 تعالوا معانا ونطالب بإيقاف العنف الجنسي فوراً في السودان. ‎👉 نتلاقى يوم الأحد 23 نوفمبر، الساعة 1:30 ظهر، في ميدان Place Jean Jacobs، بروكسل 1000.
Bruxelles Bruxelles | Guerre / Antimilitarisme |

23 novembre - 14h00 - Bruxelles

[manifestation] Stop violences sexistes et sexuelles !

FR : La plateforme Mirabal vous invite à sa manifestation nationale contre les violences basées sur le genre ce dimanche 23/11/2025 ! 📣🔥✊ 📍 Place Jean Jacobs 🎤 12h : Animations 👣 14h : Départ de la manif NL : Het Mirabal-platform nodigt u uit voor haar nationale betoging tegen gendergerelateerd geweld op zondag 23/11/2025 ! 📣🔥✊ 📍 Jan Jacobsplein 🎤 12u : Animaties 👣 14u : Vertrek van de betoging
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |

21 novembre - 15h40 - Ades’if

Le Front Fem du réseau ADES vous invite au vendredi de la riposte

Le Front Fem du réseau ADES vous invite le 21 novembre à 20h au vendredi de la riposte pour s’ambiancer avant la manif contre les VSS du 23 novembre. Au programme : 🍹 bar associatif à prix libre 🎨 préparation des pancartes 🪩 concert et DJ set de @Matriarshka La création des pancartes se fera dans une salle à côté et pourra aussi servir d’endroit plus calme pour celleux qui le souhaitent. Pensez à prendre du cash pour le bar et pour le chapeau des artistes ! Adresse : rue de Liedekerke 71, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Bruxelles Bruxelles | Féminismes / Antipatriarcat |
PLUS D'ARTICLES - Féminismes / Antipatriarcat
PLUS D'ARTICLES - Classisme / Lutte des classes

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info