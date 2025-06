Parade : Stop The Rich !

ExtrĂȘme-droite / Antifascisme

«  Cet hÎtel est un centre de rétention  » : Un témoignage du front de la lutte contre les expulsions en France, 1999

Ce rĂ©cit reprend lĂ oĂč le prĂ©cĂ©dent article sur le Collectif contre les expulsions s’est arrĂȘtĂ©, en relatant des scĂšnes du mouvement contre les expulsions Ă Paris Ă la fin des annĂ©es 1990. Alors que Donald Trump cherche Ă consacrer 45 milliards de dollars Ă l’expansion d’un systĂšme de goulag pour dĂ©tention d’immigrĂ©s aux États-Unis, il est crucial d’apprendre comment les habitants d’autres pays ont rĂ©sistĂ© Ă la violence de l’État contre les sans-papiers dans un passĂ© rĂ©cent. Cette histoire vraie est adaptĂ©e des mĂ©moires Ă paraĂźtre dans Another War Is Possible (Une autre guerre est possible), un rĂ©cit du mouvement mondial contre le fascisme et le capitalisme au tournant du siĂšcle. Vous pouvez le soutenir sur Kickstarter jusqu’au 11 avril et suivre l’auteur ici . Le Collectif Anti-Expulsions a explicitement indiquĂ© que notre soutien aux sans-papiers est intrinsĂšquement liĂ© Ă nos principes anarchistes. Nous avons soulignĂ© que nos intĂ©rĂȘts Ă©taient liĂ©s aux leurs dans notre dĂ©sir d’abolir les Ă©tats et les frontiĂšres, de mettre fin Ă l’exploitation capitaliste du travail, pour la libertĂ© et l’autonomie des ĂȘtres humains. En mĂȘme temps, nous avons travaillĂ© main dans la main avec les collectifs de sans-papiers qui Ă©taient largement autonomes par rapport aux structures des partis ou des ONG et qui accueillaient trĂšs favorablement la solidaritĂ© sous la forme d’actions directes. HĂŽtel Ibis de l’aĂ©roport Charles de Gaulle, 23 janvier 1999, midi L’hĂŽtel Ibis de l’aĂ©roport Charles de Gaulle Ă Paris est Ă peu prĂšs ce que l’on attend d’un hĂŽtel deux ou trois Ă©toiles, accolĂ© Ă un aĂ©roport. ExtĂ©rieur terne et architecture de bureau peu spectaculaire, intĂ©rieur composĂ© d’hommes d’affaires Ă l’air maussade et de familles stressĂ©es stĂ©rĂ©otypĂ©es avec 2 ou 3 enfants qui courent dans le hall. Le hall est la seule et unique particularitĂ© architecturale de l’établissement. Il s’agit d’une structure de plain-pied avec un toit plat qui relie les bĂątiments beaucoup plus hauts oĂč se trouvent les chambres d’hĂŽtel. Ce qui rend cet hĂŽtel unique se trouve Ă l’intĂ©rieur. Et c’est ce qui s’y trouve qui fait la raison pour laquelle deux cents personnes s’apprĂȘtent Ă franchir les portes principales, Ă accĂ©der Ă l’une des tours (avec l’aide d’un camarade entrĂ© incognito pour tenir ouverte une porte d’accĂšs stratĂ©giquement importante), Ă monter les escaliers, Ă briser une fenĂȘtre et Ă prendre le contrĂŽle du toit qui surplombe le hall d’entrĂ©e. Ce qui rend cet hĂŽtel unique, c’est qu’il tĂ©moigne de la nature banale de l’oppression dans la sociĂ©tĂ© de consommation capitaliste. Dans cet hĂŽtel, Ă cĂŽtĂ© de l’agitation des hommes d’affaires et de la joie des familles europĂ©ennes blanches en vacances, il y a le dĂ©sespoir d’autres ĂȘtres humains qui sont retenus ici contre leur volontĂ©. Une aile entiĂšre de cet hĂŽtel Ibis est une prison, oĂč les sans-papiers sont dĂ©tenus avant leur expulsion dĂ©finitive dans un avion d’Air Afrique ou d’Air France. Une prison rendue possible...