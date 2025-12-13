[RADIO] Permis de tuer / lutter contre les violences policières

Minuit Décousu, c’est un fanzine radiophonique nocturne sur Radio Canut (Lyon et alentours) et Cause Commune (Paris/IDF). Semaine après semaine pendant une heure, on en découd avec la nuit et on tire les fils de sons, de textes, d’archives et de voix qui s’entremêlent.

Alors qu’en France, la loi Cazeneuve va bientôt sur ses 10 ans et que le nombre de personnes tuées des mains de la police ( 43 personnes cette année, et 71 en 2024) et des matons ne cesse d’augmenter, on a pris le temps de réaliser 1h de fanzine radiophonique pour en découdre avec les crimes d’État. On a donc fait chauffer les micros, rouvert les cartons des archives des luttes contre les violences policières et pénitentiaires pour concocter cette heure de radio, dans laquelle tu pourras entendre :

Des Forums justice de Vénissieux et Vaulx-en-Velin à la place Vendôme : aux origines de la lutte contre les violences policières et racistes (1982-84)

Entretien avec Fatiha, mère d’Adam, tué par la police avec son ami Raihane à Vénissieux en 2022

« Abolir la police », des pancartes aux livres, petit inventaire de la critique de la police

Abolir la police », des pancartes aux livres, petit inventaire de la critique de la police La construction de l’impunité : entretien avec Flagrant Déni

Les luttes contre les violences policières : du Mouvement Immigration Banlieue au Réseau Entraide Vérité et Justice

Et pêle-mêle, divers enregistrements faits à Lyon pendant des rassos et manifs contre les violences d’Etat ces six dernières années et des archives de Minuit Décosu où l’on peut entendre Farid El Yamni, Awa Gueye, Najet Kouaki et Naguib Allam.

L’émission s’écoute sur notre audioblog, ici, et un peu partout en podcast. Bonne écoute !

Visuel : Photo noir et blanc de la manifestation du 21 mars 1984 place Vendôme à Paris. On y voit des femmes qui tiennent des panneaux avec des photos de visages de victimes de crimes racistes. Derrière elles des personnes qui tiennent des pancartes qui sortent du cadre.

L’entretien complet de Flagrant Déni peut s’écouter dans l’émission des camarades des Canut Infos du lundi. On peut aussi participer à aider financièrement la prochaine grande enquête de Flagrant Déni, les infos se retrouvent sur leur site.