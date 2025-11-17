Perpetual Recurrences (An Exercise in Film Programming)

Tissant entre eux une vingtaine de documents audiovisuels, le film de Reem Shilleh revient sur quatre décennies d’images tournées en Palestine ou à propos de la Palestine. Allemands, italiens, français, japonais, la plupart de ces films sont réalisés dans le cadre des luttes anti impérialistes des années 70, révolutionnaires et engagées autour de l’émancipation des peuples. Chercheuse, artiste et curatrice, la réalisatrice a longuement travaillé sur le matériel audiovisuel autour de la Palestine. Les motifs les plus récurrents qu’elle y a découvert, la salle de classe, les camps d’entraînements, les chants et les danses, les routes et les dédales, elle les a cousus ici pour les faire dialoguer et travailler ensemble. Et s’ils sont omniprésents dans les films sur la Palestine, c’est peut-être aussi qu’ils sont à la fois le coeur et l’horizon de ces luttes de libération que la Palestine incarne et vit dans sa chair depuis des décennies.
Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice Reem Shilleh
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info