Perpetual Recurrences (An Exercise in Film Programming)

22 novembre - 18h00 - Cinéma Nova

Perpetual Recurrences (An Exercise in Film Programming)

Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée »

Tissant entre eux une vingtaine de documents audiovisuels, le film de Reem Shilleh revient sur quatre décennies d’images tournées en Palestine ou à propos de la Palestine. Allemands, italiens, français, japonais, la plupart de ces films sont réalisés dans le cadre des luttes anti impérialistes des années 70, révolutionnaires et engagées autour de l’émancipation des peuples. Chercheuse, artiste et curatrice, la réalisatrice a longuement travaillé sur le matériel audiovisuel autour de la Palestine. Les motifs les plus récurrents qu’elle y a découvert, la salle de classe, les camps d’entraînements, les chants et les danses, les routes et les dédales, elle les a cousus ici pour les faire dialoguer et travailler ensemble. Et s’ils sont omniprésents dans les films sur la Palestine, c’est peut-être aussi qu’ils sont à la fois le coeur et l’horizon de ces luttes de libération que la Palestine incarne et vit dans sa chair depuis des décennies.

Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice Reem Shilleh

Voir en ligne : https://www.nova-cinema.org/prog/2025/204-palestinian-archives/films-seances-speciales/article/perpetual-recurrences-an-exercise-in-film-programmi

Agenda

Perpetual Recurrences (An Exercise in Film Programming)

 samedi 22 novembre 2025  18h00 - 18h00 iCal
 samedi 22 novembre 2025
18h00 - 18h00 iCal
 Cinéma Nova,

 

3, rue d’Arenbergstraat 1000 BXXL

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

22 novembre - 20h30 - Cinéma Nova

Le conflit Israël - Palestine à l’écran

Conférence de François Dubuisson (ULB) - Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée » De la création d’Israël jusqu’à aujourd’hui, le conflit israélo-palestinien a inspiré une filmographie particulièrement abondante, qui permet d’en retracer les principaux événements historiques et d’en explorer de nombreuses facettes : les guerres, l’exil, la vie sous occupation, les frontières, le processus de paix et ses impasses mais aussi les questionnements propres à chaque société. François Dubuisson, chercheur au Centre de droit international (Université libre de Bruxelles), est aussi un grand cinéphile. Il développe des recherches sur les liens entre pop culture et droit international et a publié plusieurs articles consacrés aux représentations du conflit à l’écran. À partir de nombreux extraits de séries et de films palestiniens, arabes, israéliens, hollywoodiens et européens, il mettra en lumière la bataille entre récits dominants et voix alternatives, et montrera comment la fiction audiovisuelle est devenue un véritable terrain de lutte symbolique. En français.
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |

23 novembre - 17h00 - Cinéma Nova

Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989

Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée » Matériaux télévisés bruts passionnants, sans référence sinon leur fiche technique et leur date, les émissions musicales, ethnographiques, politiques et d’actualités de guerre se succèdent avec pour seul fil conducteur la chronologie. Si au début, il n’est pas même question de Palestiniens, comme s’ils n’existaient pas, au fil du temps, de manière évidente, les points de vues se transforment. « Les archives ne nous montrent pas forcément ce qu’il s’est réellement passé, elles disent plutôt comment les choses ont été racontées. » La télévision suédoise de 1958 à 1989 a scruté consciencieusement cette région du monde et a constitué une archive unique qu’exploite ici très sobrement Göran Hugo Olsson, un réalisateur chevronné qui sait faire parler les images. Ainsi, on chemine dans l’histoire de la région en tissant des liens qui permettent de mieux comprendre le présent dramatique de la Palestine. Polarise Nordic Film Nights est heureux de s’associer au Nova pour présenter ce documentaire. Le regard à travers les archives nous confronte à la question de la mémoire historique qui reste aujourd’hui plus cruciale que jamais, surtout lorsque les acteurs occidentaux continuent à imposer leur version du récit Israël-Palestine.
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |

21 novembre - 21h00 - Cinéma Nova

Recollection + Paradiso, XXXI, 108

Focus Kamal Aljafari. Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée » Recollection Cela se passe à Jaffa, comme cela pourrait se passer dans toutes les villes effacées par des catastrophes. Aljafari puise dans une cinquantaine de longs métrages israéliens et américains, tournés entre les années 1960 et 1990, pour en extraire l’essence invisible. Il en efface les acteurs pour en restituer l’arrière-plan. La ville et les Palestiniens, dont les corps anonymes s’étaient glissés dans certains plans, deviennent ainsi les véritables protagonistes. Par ce geste, le cinéaste retourne contre la puissance occupante la dépossession dont son peuple est victime, transformant les images de domination en témoignages de présence et de mémoire. Paradiso, XXXI, 108 Absurdité d’une guerre en couleurs clinquantes : un film de promotion de l’armée israélienne des années 1960, subtilement détourné par Aljafari, où les images viriles et triomphalistes occultent toute présence de victimes.
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
