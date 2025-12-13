[Pétition] NON à la participation de la RTBF à l’Eurovision aux côtés d’Israël !

Un génocide n’a pas suffit à l’Union européenne de radio-télévision (UER) pour exclure Israël de l’Eurovision 2026. Les organisateurs de l’Eurovision se disent « neutres ». Pourtant, en 2022, la Russie avait été exclue du concours suite à l’invasion de l’Ukraine au bout de 24 heures.

Face à cette décision de maintenir Israël, plusieurs pays ont choisi de boycotter l’évènement. C’est le cas des diffuseurs de l’Espagne, des Pays-Bas, de l’Irlande et de la Slovénie.

En Belgique, c’est à la RTBF et la VRT de décider.

La VRT dit regretter la décision de maintenir Israël mais précise qu’elle diffusera tout de même le concours. La RTBF, après avoir déclaré avoir besoin de plusieurs jours pour prendre sa décision, a confirmé sa participation.

Diffuser l’Eurovision 2026 est un choix politique, celui de donner une plateforme à un Etat génocidaire. Vous aussi, appelez au boycott de l’Eurovision en signant la pétition !

SIGNEZ LA PÉTITION