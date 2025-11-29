Philippe Close « Shame on you »

Pour l’occasion, Philippe Close, le bourgmestre de la commune était probablement présent. À l’annonce de cette information, un discours improvisé a été prononcé.
Tout d’abord le rappel que le cessez-le-feu annoncé à GAZA n’a toujours pas commencé, et que le génocide continue, pendant que d’autres font tranquillement leur marché de Noël. Ensuite le rappel de ce que Philippe Close peut avoir sur la conscience : la mort de Mahmoud Farag Allah, qui a été arrêté et enfermé, comme d’autres jeunes palestiniens, par la Police de sa commune. Aujourd’hui encore deux palestiniens se trouvent en Centre Fermé, il s’agit de Fatih et Ali.
Alors, quand la parade de l’Ours masquotte des « Plaisirs d’hiver » est passée devant la Bourse, celle-ci a été huée. Un grand et fort « Shame on you » suivi de « Police complice » a inondé l’espace sonore. La délégation officielle, suivie par quelques larbins en gilet bleu/orange et un drône volant très bas, est passée sans s’arrêter. « Shame on you » !!
La Belgique est complice du génocide à Gaza et réprime en ce moment-même le mouvement de solidarité avec la Palestine.
Israël Criminel
Netanyahu Terroriste
Police Complice
Libérez nos Camarades !
