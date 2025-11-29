stuut.info

Philippe Close « Shame on you »

Guerre / Antimilitarisme Contrôle social / Répression Migrations / Frontières Résistances et solidarités internationales Prisons / Anticarcéral Palestine

Philippe Close « Shame on you »

Vendredi 18h, comme chaque semaine un mouvement de solidarité avec la Palestine se forme devant la Bourse au centre de Bruxelles. Ce vendredi 28 novembre, il se trouve que c’était aussi l’inauguration du marché de noël.

Bruxelles | sur https://stuut.info

Pour l’occasion, Philippe Close, le bourgmestre de la commune était probablement présent. À l’annonce de cette information, un discours improvisé a été prononcé.

Tout d’abord le rappel que le cessez-le-feu annoncé à GAZA n’a toujours pas commencé, et que le génocide continue, pendant que d’autres font tranquillement leur marché de Noël. Ensuite le rappel de ce que Philippe Close peut avoir sur la conscience : la mort de Mahmoud Farag Allah, qui a été arrêté et enfermé, comme d’autres jeunes palestiniens, par la Police de sa commune. Aujourd’hui encore deux palestiniens se trouvent en Centre Fermé, il s’agit de Fatih et Ali.

Alors, quand la parade de l’Ours masquotte des « Plaisirs d’hiver » est passée devant la Bourse, celle-ci a été huée. Un grand et fort « Shame on you » suivi de « Police complice » a inondé l’espace sonore. La délégation officielle, suivie par quelques larbins en gilet bleu/orange et un drône volant très bas, est passée sans s’arrêter. « Shame on you » !!

La Belgique est complice du génocide à Gaza et réprime en ce moment-même le mouvement de solidarité avec la Palestine.

Israël Criminel
Netanyahu Terroriste
Police Complice
Libérez nos Camarades !

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

12 décembre - 19h00 - Mona

Projection du dernier film de Mathieu Rigouste « Nous sommes des champs de bataille ».

Front de mères et Bruxelles Bagarre Club vous invitent à la projection du dernier film de Mathieu Rigouste "Nous sommes des champs de bataille". La projection sera suivie d’une discussion autour d’un repas avec le réalisateur, Fahima qui intervient dans le film, et les collectifs organisateurs. Vendredi 12 décembre à 19h au Mona (avenue de Jette 225, 1090 Jette) Entrée à prix libre Repas gratuit par le collectif 100dal Film en français sous-titré anglais “ Depuis le début des années 2000, j’enquête sur le système sécuritaire tout en participant aux luttes sociales. Et pour cette raison, j’ai été fiché par les services de renseignements français. Mais nous avons besoin de mieux comprendre cette machine de guerre et de contrôle qui écrase les peuples. Alors j’ai décidé d’aller enquêter au coeur de Milipol, le salon mondial de la sécurité intérieure des Etats. Suivez-moi dans les coulisses de ce business mondial. Nous allons enquêter ensemble sur la fabrication des guerres, la globalisation de la surveillance et le commerce de la répression. Il s’agit de mettre en lumière les rouages d’un système en laissant ses principaux acteurs le raconter eux-mêmes, face caméra. Et d’y réfléchir avec celles et ceux qui subissent l’ordre militaro-sécuritaire au quotidien et qui tentent de lui résister pour exister. A travers les interstices, nous interrogeons notre participation à l’ordre des choses et du monde, notre capacité à nous préserver et à nous transformer. Dans le reflet de la machine de guerre, nous sommes face à nous-mêmes et à ce que nous voulons devenir." NOUS SOMMES DES CHAMPS DE BATAILLE, un film de Mathieu Rigouste 90 min, France, 2025
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
Guerre / Antimilitarisme

[Edito #3] 98%, disait-il

Réponse de l’UPJB à Ralph Païs 98%, disait-il « Il », c’est Ralph Païs. Présenté comme vice-président d’un Centre juif d’information et de documentation, il était à l’unisson de l’ambassadrice d’Israël lors de l’émission QR le débat sur La Une animé par Sacha Daout le 24 septembre. Il n’avait pas supporté qu’Henri Goldman, au nom de l’UPJB, puisse déclarer que la population juive de Belgique était aussi diverse que n’importe quel groupe humain et qu’une part croissante de cette population se réjouissait de la reconnaissance de l’État palestinien et appelait à des sanctions renforcées contre Israël. Il s’était alors emparé du micro pour déclarer : – que l’UPJB n’était pas une association juive ; – que de toute façon elle n’était pas « représentative » et que 98 % de la communauté étaient en désaccord avec les propos tenus en son nom. 98 %, pas moins. Cette fable communément admise d’une communauté juive monolithique est une pièce importante dans le dispositif de la propagande israélienne. Celle-ci a besoin d’un bloc identitaire sans faille pour lui servir de pare-chocs face à la réprobation de plus en plus large des crimes commis contre le peuple palestinien. Désolé, M. Païs, mais ce terrorisme intellectuel ne prend plus. Pour la petite communauté juive de Belgique de moins de 30 000 personnes, votre chiffre ne repose sur rien. Mais qu’en est-il pour la plus grande communauté juive hors d’Israël, celle des États-Unis qui compte environ 7 millions de membres ? Le 6 octobre, le Washington Post publiait un sondage mesurant leur attitude à propos de la guerre menée par Israël à Gaza. Pour 61 % des réponses, Israël y a commis des crimes de guerre et pour 39 %, ces crimes s’apparentent à un génocide. D’autres résultats de ce sondage sont plus ambigus. Mais les lignes bougent, en Europe comme en Amérique, et plus personne ne devrait pouvoir affirmer sans preuve que « 98 % » des Juif/ves de Belgique ou d’ailleurs pensent ceci ou cela. Le dimanche 12 octobre, les associations juives autoproclamées représentatives des 98 % avaient appelé à une manifestation nationale pour commémorer le 7 octobre en reprenant tous les poncifs de la propagande israélienne. Elle rassembla, selon des observateurs, 500 personnes ou, selon une presse particulièrement bienveillante, 2000. Dans l’autre sens, au mois de mai, l’appel PAS EN NOTRE NOM avait récolté plus de 700 signatures en 3 jours. L’UPJB – qui compte plus de 250 membres cotisants – et les autres collectifs de Juif/ves critiques nés plus récemment au sein de la communauté juive de Belgique n’ont jamais eu la prétention d’être « représentatifs » de toute cette communauté. Mais la fable des 98 % et nous traiter par le mépris, ça commence à bien faire.
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

École de la Révolution : Répression et résistance

(ENG Below) Nous discutons de différentes formes de répressions et des outils utilisés contre nous. Ce mois, à l’École de la Révolution, nous écouterons celleux qui font face et se battent contre la répression à Bruxelles. En petits groupes de travail, nous réevalueront nos stratégies de résistance contre l’escalade du fascisme en Europe. Rejoignez-nous à la discussion de ’Répression & Résistance’ avec Defend Dissent et Samidoun Bruxelles. Notre école aura lieu ce samedi, de 15h à 18h, à OFF (One Field Fallow), rue de l’Enseignement, 60. On se voit là-bas ! L’École de la Révolution est une initiative d’éducation populaire, ouverte à toustes, sauf au sionistes, aux flics, aux collabos et autres fascistes. ENG >> School of the Revolution : Repression & Resistance For this month’s School of the Revolution, we will listen to those facing and fighting repression in Brussels, and in working groups, reevaluate our strategies of resistance against the escalating climate of fascism in Europe. Join us as we discuss ‘Repression & Resistance’ with Defend Dissent and Samidoun Brussels. Our school will take place this Saturday, 15-18h at One Field Fallow (Rue de l’Enseignement 60). See you there.  School of the Revolution is a popular education initiative that is open to everyone except zionists, cops, collaborators or other fascists.
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Guerre / Antimilitarisme
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Migrations / Frontières
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales
PLUS D'ARTICLES - Prisons / Anticarcéral
PLUS D'ARTICLES - Violences policières

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info