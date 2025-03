[Philippines] Un avion de combat perdu dans une opération anti-guérilla

Guerre / Antimilitarisme

RADIO reportage Marche pour Congo et débat resistances femmes internationales

Ce mercredisoir 5 mars à 20h30 émission Tranche d’Anar diffusera d’abord une petit reportage sonore de la marche nationale en solidarité avec le peuple congolais « stop à la guerre et aux viols en RDC » qui a eu lieu le dimanche 2 mars 2025 à Bruxelles et ensuite on diffusera la première partie du...