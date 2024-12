[Philippines] Une combattante maoïste tuée

21 décembre - 14h00 - Devant le Parlement européen

Rassemblement en soutien au Soudan

Rassemblement en soutien au peuple et à la résistance soudanaise à l’occasion du 6 -ème l’anniversaire de la révolution. Le conflit au Soudan est le grand oublié des médias occidentaux, alors qu’il s’agit de la plus grande crise de déplacé-e-s du monde et que le nombre de mort-e-s, bien qu’il soit à ce jour...