[Podcast] Les jours heureux - Hors série

Épisode 1 : Politiques d’accueil indignes

Dans cet épisode l’équipe des Jours Heureux s’est penchée sur les politiques migratoires européennes et belges et leurs effets concrets sur les parcours des personnes en exil. Le podcast examine les mécanismes de contrôle aux frontières, les pratiques de détention et de renvoi, ainsi que leurs conséquences administratives, sociales et psychologiques.

Nos intervenantes dénoncent les projets de constructions de nouveaux centres fermés ainsi que les conditions de vie des personnes enfermées ; les témoignages recueillis donnent une voix directe à celles et ceux qui subissent ces dispositifs.

L’épisode interroge la responsabilité politique des États et des institutions.

Intervenantes :

Céline de Vos, membre du collectif Getting the Voice Out

Marie de Vreese, membre du Collectif Ni Jumet Ni Ailleurs

Épisode 2 : Travailleur·euses sans droits

Pour cet épisode, l’équipe des Jours Heureux s’est penchée sur la réalité de la surexploitation des travailleur·euses sans papiers en Belgique en donnant la voix aux femmes du Comité des Femmes Sans-Papiers.

L’émission explore comment la précarité administrative est instrumentalisée par certains employeurs ; contrats informels, non-paiement, pressions et conditions dangereuses et la charge mentale quotidienne que cela engendre pour les personnes concernées.

Nous abordons aussi la question concrète du « salaire » et des rapports de force lors des entretiens « d’embauche », les actions politiques et revendications portées collectivement, ainsi que des compétences à mettre en valeur. Les femmes sans –papiers revendiquent une meilleure protection et reconnaissance de tous.tes les travailleur·euses sans-papiers.

Enfin, l’épisode interroge les attentes vis-à-vis des syndicats, des citoyen·nes et des responsables politiques.

Intervenantes :

Maffo Rosy, membre du Comité des Femmes Sans-Papiers

Kesseng Zenebou, membre du Comité des Femmes Sans-Papiers

Ndjikam Priscille Soleil, membre du Comité des Femmes Sans-Papiers

Épisode 3 : Résister pour exister

Pour ce nouvel épisode, l’équipe des Jours Heureux s’est penchée sur le nettoyage ethnique et les actes constitutifs de génocide en Palestine.

L’émission retrace le contexte historique, notamment la Nakba de 1948, et examine les mécanismes juridiques et humains d’une violence coloniale qui détruit vies, territoires et mémoire. Sont abordés le rôle des femmes dans la résistance et la transmission sociale, les formes de résilience observées sur le terrain, les conséquences différenciées des évacuations organisées le 7 octobre et le manque d’accompagnement psycho-social pour les familles ici.

L’épisode analyse aussi comment certaines politiques européennes compliquent l’action humanitaire. Nos invité·es partagent des récits personnels et professionnels qui témoignent à la fois de la souffrance et de la résistance des populations.

L’échange aborde également, ainsi que la place de la solidarité internationale

dans la quête de justice.

Intervenant·es :