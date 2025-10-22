stuut.info

Point Queer de novembre

2 novembre - 15h00 - One Field Fallow

Point Queer de novembre

Extrême-droite / Antifascisme Féminismes / Antipatriarcat Queer / LGBTQIA+ Contrôle social / Répression Éducation populaire / Partage de savoirs

Projection et temps d’échange autour de l’autodéfense communautaire et de la réappropriation de la violence

Depuis 1 an, nous avons entamé une discussion entre transpédégouines pour penser des outils d’autodéfense communautaire. Les violences queerphobes continuent et s’intensifient avec l’offensive de droite que nous les queers subissons un peu partout...

Pour cela, le Front Q organise des temps communautaires pour échanger autour de ces thématiques en cherchant à valoriser et mettre en commun notre savoir communautaire.

Nous organisons au prochain Point Queer une projection qui sera suivi d’un temps d’échange pour évoquer la question de l’autodéfense et de la réappropriation de la violence.

Cette proposition s’inscrit dans le projet collaboratif que met en place le Front Q, prenant la forme d’une plateforme en ligne pour s’outiller contre les violences queerphobes. Le but y est de rassembler des ressources théoriques, mais aussi pratiques sous forme de témoignages d’expériences vécues et leurs résolutions.

Nous proposerons aux personnes qui le souhaitent de partager des situations vécues de queerphobie qui seront enregistrées (uniquement audio), pour constituer une base de témoignages, que nous anonymiserons et que nous aimerions publier à terme.

Nous précisons que ces partages se feront sur base volontaire, que personne ne sera obligé.e d’entendre ou de revivre des expériences traumatiques, et les personnes qui ne souhaitent pas participer à l’activité sont les bienvenues au PQ.

Notre conviction demeure claire. Ni la police, ni les institutions, ni les applications animées par des logiques marchandes ne peuvent apporter une réponse unique et pertinente aux violences que nous subissons, au contraire nous pensons qu’elles participent à les renforcer.

Organisons-nous pour
lutter ensemble !

OFF, l’espace qui nous acceuillera sert comme espace de travail, de recherche socio-artistique, de cohésion ainsi que de lieu de rencontre pour des individus, collectives et organisations externes.

Un prix libre est organisé pour la participation aux frais, n’hésite pas à participer à la hauteur de tes moyens

Agenda

Point Queer de novembre

 dimanche 2 novembre 2025  15h00 - 18h00 iCal
 dimanche 2 novembre 2025
15h00 - 18h00 iCal
 One Field Fallow ,

 

60 rue de l’Enseignement 1000 Bruxelles

Notes

