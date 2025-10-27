stuut.info

Police : le ministre de l’Intérieur belge veut augmenter l’attractivité du métier de policier et recruter plus rapidement

Médias Travail / Précariat Violences policières

Police : le ministre de l’Intérieur belge veut augmenter l’attractivité du métier de policier et recruter plus rapidement

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Bruxelles Dévie | Collectif : Bruxelles Dévie

instrumentalisation du sentiment de « sécurité » face à la police ?

PNG - 405 ko

Lors de la séance plénière de la Chambre des Représentants de Belgique du vendredi 19 septembre, le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) a annoncé toute une série de mesures sécuritaires pour faire face à une prétendue hausse de la criminalité. Lors de ce conseil, Bernard Quintin affirmait : « Le recrutement des forces de police est difficile dans tout le pays. Je tiendrai un conclave en novembre pour augmenter l’attractivité du métier et recruter plus rapidement.  »

Cette envie de gonfler les rangs de la police n’est pas nouvelle : dès sa prise de fonction en février 2025, Bernard Quintin annonçait vouloir renforcer les services de police bruxellois. Il disait alors : « Il faut, entre autres, renforcer nos services de police. C’est engager plus de personnes, mais c’est surtout dégager du temps sur le terrain pour les policières et les policiers.  »

À cela s’ajoutent les mesures répressives dernièrement proposées par Bernard Quintin dans le cadre du plan Grande Ville. En effet, ce plan prévoit un investissement de 20 millions d’euros dans les caméras de vidéosurveillance ainsi que la création d’un cadre juridique permettant la mise en fonction de brigades mixtes entre forces de police et militaires.

Ces mesures ne sont pas nouvelles : durant la précédente législature, l’ancienne ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) affirmait que 500 millions d’euros avaient été investis dans le budget de la police fédérale. Cet investissement, qui avait entre autres permis d’augmenter les salaires individuels des policiers, faisait écho à l’objectif annoncé de recruter « 1 600 policiers supplémentaires par année ».

JPEG - 53.4 ko

La volonté d’accroître la présence policière dans les rues s’appuie sur l’argument de la lutte contre l’insécurité. Dès son premier jour de mandat, Bernard Quintin a affirmé que la priorité était de renforcer le sentiment de sécurité des citoyens belges. Pour y parvenir, il s’est déclaré déterminé à mobiliser l’ensemble des services de sécurité relevant de sa tutelle. Par ces services de sécurité, Bernard Quintin entend à la fois les unités de police locale et fédérale, la direction générale de la sécurité civile, le centre de crise national ainsi que les services de renseignement.

Pourtant, le sentiment de sécurité des citoyen·ne·s belges vis-à-vis de la police semble varier considérablement selon qu’ils vivent en milieu urbain ou rural, selon leurs origines ou encore leur niveau de revenu.

À l’échelle nationale, les études indiquent que 70 % de la population belge se sent en sécurité au contact de la police. Cependant, ce taux diminue sensiblement dans les zones urbaines et varie selon l’âge et les origines des personnes interrogées. À Bruxelles, par exemple, près d’une personne sur deux ne se sent pas en sécurité au contact de la police et ce chiffre a tendance à augmenter dans les quartiers qui comportent de faibles niveaux de revenus.

Il y a donc bel et bien un biais de classe sociale et d’origine qui se dresse face au sentiment de sécurité vis-à-vis des forces de l’ordre. De plus, notons que dans le cadre de Bruxelles, les quartiers populaires sont les endroits où l’attention policière est la plus importante.

Une inquiétude persiste dans cette envie de renforcer les services de police afin de réduire le sentiment d’insécurité. La police est une institution qui est structurellement raciste, classiste et qui historiquement a protégé les groupes sociaux les plus favorisés. Il est alors certain que ce sentiment de sécurité face à elle est fortement inégal.

De plus, la volonté de réduire le temps de recrutement de policiers inquiète elle aussi. Cela se fera au détriment d’une réelle formation des agent.es qui se retrouveront demain armés dans nos rues.

Pour conclure, il semble nécessaire de rappeler à quel point le sentiment d’insécurité peut être instrumentalisé à des fins répressives. Il est vrai que la criminalité dans un quartier peut créer un sentiment d’insécurité pour ses habitants, mais l’intervention renforcée des forces de l’ordre peut‑elle réellement y remédier ?

En 2016 par exemple, quand les interventions policières croulaient à Molenbeek, les habitant.es du quartier disaient voir la qualité de vie de leur quartier pourtant à la fois paisible et familial baisser considérablement et sentir une tension omniprésente dû à la présence démesurée des forces de l’ordre.

JPEG - 114.2 ko

Le gouvernement de l’Arizona utilise inlassablement l’argument de l’insécurité pour justifier des dépenses mirobolantes dans la police et l’armée alors que des milliers de personnes perdent l’accès à leurs soins de santé, à l’éducation, à leurs allocations, au chômage… Si la lutte contre l’insécurité est dans la bouche de toute une partie de la classe politique belge, c’est certainement car le contrôle de certains quartiers par le biais de la police les arrange.

JPEG - 186.5 ko

Sources :

Voir en ligne : BXL Dévie

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Racismes / Colonialismes

Bruxelles : Un bourgmestre PS instaure un couvre feu à Clemenceau

Le 6 novembre 2025, le conseil communal d’Anderlecht sera appelé à voter une nouvelle mesure : la fermeture obligatoire de tous les commerces du quartier Clemenceau dès 21h, sous peine d’une amende pouvant atteindre 500 euros. Une mesure présentée comme un « électrochoc » par le bourgmestre socialiste Fabrice Cumps, qui s’ajoute à une série d’ordonnances répressives visant exclusivement les quartiers populaires de la commune. Dans le quartier Peterbos, un dispositif interdit depuis 18 mois l’accès aux espaces publics à toute personne non-résidente, sous menace d’une amende de 350 euros et d’évacuation policière. À Cureghem on subit déjà une fermeture obligatoire des commerces à 1h du matin. Et maintenant un nouvelle mesure vise le quartier de Clemenceau, où la fermeture des espaces publics sera avancée à 21h. Peterbos, Cureghem, Clemenceau : tous ces lieux ont un point commun : ce sont systématiquement des quartiers populaires, habités majoritairement par des personnes racisées, issues de l’immigration. Des quartiers où la précarité économique et sociale est la plus forte et des quartiers qui subissent de plein fouet la répression, la surveillance et le harcèlement policier depuis quelques mois. En instaurant ces couvre-feux déguisés, la commune d’Anderlecht stigmatise des quartiers entiers et, par extension, les populations qui y vivent. Dans ces quartiers où vivent majoritairement des familles issues de l’immigration, les personnes racisées se trouvent collectivement punies sous un prétexte, celui de la lutte contre la drogue. Les commerçant·es , souvent elleux-mêmes issus de ces communautés, paient le prix fort, obligé·es de fermer à 21h alors que leur activité économique sera fortement affectée par cette fermeture durant les heures tardives. Les habitant·es, voient leur quartier transformé en ghetto administratif, avec le message implicite qu’iels sont un problème à contenir plutôt que des citoyens à respecter. Le plus révélateur dans cette affaire reste peut-être la déclaration du bourgmestre Cumps lui-même : « On ne va pas éradiquer le trafic de drogue mondial. On veut juste ramener de l’apaisement et de la tranquillité. » Un aveu d’échec à peine voilé. Ces mesures ne s’attaquent pas aux causes profondes des problèmes qu’elles prétendent résoudre. Elles les déplacent simplement ailleurs. Et le bourgmestre et les autorités communales le savent pertinemment bien. En 2017, cette politique a déjà montré son inefficacité, lorsqu’un couvre feu avait été imposé aux alentours de la station de Métro Beekkant à Molenbeek, pour « lutter contre le trafic et les nuisances ». Car cette politique crée un cercle vicieux : plus on réprime ces quartiers, plus on les marginalise ; plus on les marginalise, plus on justifie la répression. Les personnes en errance, chassées d’un quartier populaire, iront juste simplement dans un autre quartier populaire. Les dealers s’adapteront, comme ils l’ont toujours fait. Et les problèmes de...
Bruxelles Bruxelles |
Médias

ARIZONA : REFORME DES PENSIONS, TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER TOUJOURS MOINS ?

La réforme des pensions est une mesure du gouvernement Arizona qui touchera plus particulièrement les personnes déjà précarisées et majoritairement les femmes. Avec la réforme chômage elle constitue une des offensives du gouvernement Arizona, pour faire exploiter toujours plus les travailleur.ses, pour toujours moins les payer. Trois jours de grèves sont organisés du 24 au 26 novembre. La réforme des pensions du gouvernement Arizona (N-VA, MR, Engagés, CD&V), portée par Jan Jambon (N-VA), va réduire en moyenne de 318 euros par mois les pensions d’un tiers des travailleur.euses belges. 7 personnes sur 10 qui seront touchées par cette réforme sont des femmes. Mais c’est jusqu’à 500 euros par mois que les réformes de l’Arizona vont faire perdre à certaines personnes ! Cette réforme touchera particulièrement les personnes précaires, celles avec les plus petites pensions, dont certaines passeront de 1390 euros par mois à 1072 euros. Les travailleur.ses touché.es par cette réforme vont perdre un quart de leur pension totale, selon les estimations des syndicats. « En échange de carrières plus longues, les montants des pensions seront en moyenne plus bas. […]. Leurs pensions tombent bien en-dessous du seuil de pauvreté européen. », explique la FGTB. Des nouvelles grèves et mobilisations contre l’Arizona seront organisées du 24 au 26 novembre. Sources : FGTB, Coup de massue pour 3 travailleurs sur 10 : en moyenne 318 euros de pension en moins, , https://fgtb.be/presse/coup-de-massue-pour-3-travailleurs-sur-10-en-moyenne-318-euros-de-pension-en-moins 5 raisons de manifester le 14 octobre, FGTB, https://www.accg.be/fr/actualite/20251001-5-raisons-de-manifester-le-14-octobre
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

Une personne sans abri refoulée de 2 hôpitaux frôle la mort avant d’être prise en charge par une association

Ce 10 octobre 2025, un homme sans abri d’une quarantaine d’années a été renversé par une voiture. À la suite de cet accident, il s’est rendu dans deux services d’urgences hospitaliers, qui ont successivement refusé de le prendre en charge en raison de sa situation de sans-abri. En dernier recours, l’homme s’est adressé à l’ASBL de réduction des risques dédiée aux usager·ères de drogues en situation de précarité « Dune », qui assure des permanences médicales chaque soir, avant de finalement s’effondrer devant la porte du bâtiment de l’ASBL. Il a alors été pris en charge par le SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation) et par les médecins de l’ASBL, alors qu’il souffrait d’une hémorragie interne. Sans cette prise en charge d’urgence, cet homme en situation de sans-abrisme serait très probablement décédé. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l’ASBL Dune a rappelé qu’il est fréquent que des personnes sans abri ne soient pas prises en charge par les services hospitaliers. Ce phénomène de non-prise en considération de situations propres aux personnes sans abri pousse les associations qui leur viennent en aide à devoir assurer des soins d’urgence vitale. Ces soins sont pourtant censés être pris en charge par notre système de santé publique. Un médecin de l’association déclarait :« Visiblement, tout le monde n’est pas égal face aux soins médicaux. Le problème est que ces personnes se présentent mal, ne sont pas toujours cohérentes dans leurs propos et sont stigmatisées. Leur cas n’est pas pris au sérieux. Nous nous retrouvons à devoir gérer des cas d’urgence vitale alors que ce n’est pas notre vocation première. » À cette absence de prise en compte des réalités vécues par les personnes sans abri s’ajoute le mépris croissant manifesté par l’État à l’encontre de ces populations marginalisées et précarisées. En effet, le gouvernement fédéral a récemment annoncé la suppression des subsides alloués au plan Grand Froid. De plus, l’ensemble des coupes budgétaires récentes dans les secteurs sociaux a fortement fragilisé le secteur associatif et civil venant en aide aux personnes sans abri. Face à l’explosion du nombre de personnes concernées et au mépris grandissant de leur situation, les associations qui luttent au quotidien à leurs côtés se retrouvent chaque jour un peu plus submergées. Sources : DH les sports : une personne sans-abri refusée par deux services d’urgence frôle la mort https://www.dhnet.be/actu/belgique/2025/10/20/une-personne-sans-abri-refusee-par-deux-services-durgence-frole-la-mort-un-cas-qui-nest-pas-isole-5XTUAKI3IRAHVMP7PNN7DCP5P4/ Fédération drogues addiction bxl : une personne sans-abri refusée par deux service d’urgence https://fedabxl.be/fr/2025/10/une-personne-sans-abri-refusee-par-deux-services-durgence-frole-la-mort-un-cas-qui-nest-pas-isole-dh/ Bruxellesdevie : le gouvernement fédéral ne financera plus le plan grand froid Arizona : Le gouvernement fédéral ne financera plus le Plan grand...
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Médias
PLUS D'ARTICLES - Travail / Précariat
PLUS D'ARTICLES - Violences policières

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info