Port of Memory + UNDR

Port of Memory

Dans les vestiges de Jaffa, un homme sur le point de perdre sa maison médite sur son sort. L’attente, infinie, d’une maison bientôt murée, d’une vie sans droits. Dans leur salon, une vieille femme malade et sa fille regardent la télévision en attendant. Un homme va et vient entre les rues vides, les bulldozers, les jours qui pèsent, en quête d’une solution impossible. « Port of Memory » est un film suspendu à une épée de Damoclès. Avec les ressorts de la fiction, de longs plans fixes et des scènes répétitives, Aljafari filme des habitants en proie à la gentrification et à la logique coloniale. En résistance à un présent immobile, dans une ville grignotée de toutes parts qui peu à peu s’éteint.

UNDR

Film expérimental, ironique et minéral, « UNDR » use de vues aériennes pour raconter l’emprise coloniale. L’avidité de ces vues panoptiques nie la réalité d’une présence millénaire, que les images dévoilent pourtant dans leurs traces archéologiques mais aussi dans la présence des silhouettes humaines qui les traversent. Jusqu’aux explosions.