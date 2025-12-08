stuut.info

Pour la libération d’Ali et sa protection comme réfugié palestinien !

Résistances et solidarités internationales

Pour la libération d’Ali et sa protection comme réfugié palestinien !

sur https://stuut.info

Qui est Ali ?

Ali est né dans le camp de réfugié·es de Balata, à la bordure de la ville de Naplouse, en Cisjordanie. Sa famille y avait trouvé refuge lors de son expulsion forcée en 1948 de la ville de Jaffa dont elle est originaire. Comme la famille d’Ali, sur les plus de 900 000 Palestinien·nes qui peuplaient la Palestine, entre 750 000 et 800 000 d’entre elles et eux ont été expulsé·es de leurs terres au cours de la Nakba et ont trouvé refuge dans des camps en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, en Jordanie, en Syrie, en Égypte ou se sont exilé·es ailleurs à travers le monde.

Alors qu’il n’a que 14 ans, Ali est témoin de l’assassinat de son petit frère de 8 ans, abattu sous ses yeux d’une balle en plein cœur tirée par un soldat de l’armée israélienne. C’est un véritable traumatisme pour sa famille, ses proches et la communauté du camp de Balata. À 16 ans, il est arrêté une première fois lors d’un raid de l’armée d’occupation au domicile familial. Il est incarcéré pendant un an, sans inculpation ni procès, en détention administrative, avant d’être condamné à quatre ans de prison pour « jets de pierres », une accusation courante portée par Israël contre les enfants palestiniens, dont plus de 450 sont actuellement incarcérés dans ses prisons. Il passe quatre ans dans la prison de Hasharon, où étaient incarcéré·es à l’époque, des enfants et femmes palestinien·nes. Par la suite, il sera incarcéré à trois reprises sans jugement ni inculpation pour des périodes de 12, 14 et 9 mois. À chaque fois il a été remis en liberté sans qu’aucune accusation ne lui soit formulée. Lors de sa troisième arrestation, son père décède des suites d’un AVC après avoir reçu de fausses nouvelles disant qu’Ali était mort en prison. Les services israéliens ont délibérément repoussé la libération d’Ali, l’empêchant ainsi d’assister à l’enterrement de son père, une pratique courante au sein de l’administration pénitentiaire israélienne.

En 2014, Ali subit un nouvel exil, 66 ans après le départ forcé de sa famille lors de la Nakba de 1948. Cette année-là, il est expulsé de son pays par l’État israélien.

En 2016, il est arrêté en Italie, dans la ville de Bari, sur accusation d’Israël. Mais le juge ordonne sa libération après plusieurs jours d’incarcération car les accusations formulées par Israël n’étaient pas liées à des activités sur le sol italien. Il est immédiatement transféré dans un centre de rétention pour migrants, pendant six mois. Grâce à l’intervention d’avocats, de l’ambassade palestinienne en Italie et d’organisations de défense des droits des réfugiés, le gouvernement italien ordonne sa libération en lui présentant des excuses, et en lui accordant le statut de réfugié en Italie, ainsi qu’une compensation financière — mais Ali refuse tout cela et décide de quitter le pays pour s’installer ailleurs.

Après ce passage en Italie, il décide de s’installer en France, où il obtient un titre de réfugié. Depuis, il a occupé différents emplois, n’a fait l’objet d’aucune condamnation de la part de la justice française, et s’est efforcé de reconstruire sa vie malgré la douleur de l’exil et l’éloignement de sa famille. Avec sa compagne, ils fondent une famille et élèvent plusieurs jeunes enfants ensemble. Entourés et aimés par leurs amis, certains membres de leur famille et leur voisinage, ils ont construit leur vie en France.

Que s’est-il passé ?

Le 28 mai 2024 au petit matin, la police française fait irruption dans le domicile familial, enfonce la porte de l’appartement, dégrade la voiture de la compagne d’Ali, retourne l’appartement, y compris les chambres des enfants. Sa compagne et lui sont brutalement arrêté·es sous les yeux de leurs jeunes enfants terrorisés par la présence d’hommes cagoulés et armés dans leur foyer. Une perquisition violente qui a traumatisé l’ensemble de la famille et leur voisinage et les a marqués durablement. Sa compagne est emmenée de nombreuses heures en garde à vue, les policiers la menacent de l’incarcérer, de perdre la garde des enfants, et tout cela alors qu’elle ne fera l’objet d’aucune poursuite judiciaire. Depuis son arrestation le 28 mai 2024, Ali est incarcéré en détention provisoire en l’attente d’un procès. Pour quelle raison ? Parce que les autorités israéliennes ont transmis des accusations contre Ali aux autorités françaises.

Depuis son arrivée, Ali bénéficie du statut de réfugié, la France lui a accordé l’asile, lui assurant ainsi protection contre la répression de l’État israélien. Mais en dépit de ses engagements dans la protection des réfugié·es, de la situation catastrophique en Palestine, du génocide en cours à Gaza, de l’accélération dramatique de la colonisation et des violences commises en Cisjordanie par l’armée israélienne et les milices de colons, largement documentés par l’ONU et de nombreuses organisations internationales reconnues (Human Rights Watch, Amnesty International, B’Tselem, etc.), la France a choisi de donner suite aux accusations israéliennes.

Où en est la situation judiciaire d’Ali ?

Il est actuellement incarcéré au sein de la maison d’arrêt d’Osny, dans le Val d’Oise, et a été détenu pendant quatre mois au quartier d’évaluation de la radicalisation de Vendin le Vieil, un quartier de haute sécurité qui suscite inquiétudes et questionnements déontologiques sur les possibilités réelles de respect des droits fondamentaux des personnes qui y sont détenues. Sa première demande de liberté conditionnelle a été refusée, et ses avocats ont lancé une procédure de nullité en cour d’appel, mais la cour s’est estimée ne pas être en mesure de juger la demande. Nous allons donc nous pourvoir en cassation pour demander que cette procédure soit jugée illégale au regard du droit international.

Son titre de réfugié lui a été retiré au motif qu’il représenterait une menace pour la sécurité intérieure, alors même qu’il n’a pas été jugé et que le droit français garanti la présomption d’innocence à toute personne. Une procédure d’appel auprès de la cour du droit d’asile (CNDA) est en cours mais nous nous doutons qu’elle ne donnera probablement pas de réponse tant que la procédure contre Ali est en cours.

Comment va sa famille ?

Quelques semaines après l’incarcération d’Ali, sa compagne a été diagnostiquée d’un cancer très agressif qui s’est régionalisé en quelques semaines seulement. Le médecin qui a effectué le diagnostic a expliqué que le déclenchement du cancer était probablement dû à un stress important. Sa compagne avait alors perdu le sommeil, se réveillait en sursaut chaque nuit et était dans un état de stress majeur depuis l’effraction de leur intimité familiale et la violence de l’arrestation d’Ali. Depuis, elle doit suivre un traitement hebdomadaire voire quotidien particulièrement lourd et invalidant, dont la réussite ne peut être garantie. Les enfants ont également développé d’autres formes de stress suite à la perquisition et leurs résultats scolaires ont été durablement impactés. Un réseau de solidarité s’est constitué autour de la famille pour leur assurer un soutien au quotidien, mais la situation reste difficile, financièrement et moralement.

Que demandons-nous ?

Nous demandons la remise en liberté immédiate d’Ali et l’abandon des charges qui sont portées contre lui au nom des engagements français à protéger les réfugié·es des persécutions des États qu’ils et elles fuient.
De nombreux rapports et témoignages dénoncent l’utilisation systématique de la torture par les autorités israéliennes. Par le biais de la torture, l’Etat colonial israélien arrache de force de faux aveux aux prisonnier·es palestinien·nes et les pousse régulièrement à signer de faux témoignages rédigés en hébreu, une langue que la majorité des Palestinien·nes ne maîtrise pas. Le recours systématique et généralisé de la torture constitue un crime contre l’humanité. Depuis plus de 6 mois, la Cisjordanie est la cible d’une offensive particulièrement violente et meurtrière de la part des milices de colons installés sur les territoires occupés. Dans les prisons coloniales, les Palestinien·nes subissent la famine, la torture, les violences physiques et sexuelles et l’absence de soin. Ces mauvais traitements volontaires et systématiques ont causé la mort de 73 prisonniers depuis le 7 octobre 2023.
Nous demandons à la justice française de garantir son titre de réfugié à Ali et de le protéger contre tout projet d’expulsion ou d’extradition et de ne pas donner suite aux accusations formulées contre lui par cet Etat.

Comment pouvez-vous nous aider ?

Jusqu’à présent, nous ne souhaitions pas rendre publique la situation d’Ali, pour préserver le bon traitement du dossier et des différentes requêtes adressées aux autorités judiciaires par ses avocats. Mais aujourd’hui, devant l’urgence et la gravité de la situation, il nous paraît essentiel de rendre publique l’injustice dont lui et sa famille sont victimes. Nous souhaitons que cette affaire soit traitée en toute transparence, comme c’est le cas dans tout État de droit, et nous estimons que les citoyen·nes ont le droit d’être informé·es et de se soucier de la mise en œuvre et du respect du droit international ici en France.

Un comité pour la libération d’Ali s’est donc constitué et nous avons besoin de votre aide :

Signez la pétition, partagez-là, parlez-en autour de vous, interpellez vos élu·es afin qu’ensemble nous défendions Ali et sa famille, et plus largement les principes de justice essentiels auxquels nous tenons !
Écrivez à Ali et à sa famille en nous transmettant vos messages à cette adresse mail pour leur communiquer votre soutien dans cette épreuve : liberezali@proton.me
Faites un don, quel que soit son montant, pour participer aux frais de justice des différentes procédures en cours ! (écrivez nous par mail ou sur nos réseaux pour les infos pratiques)
Liberté pour Ali et tous·tes les prisonnier·es palestinien·nes !

Mail : comiteliberezali@proton.me

Web : https://linktr.ee/Liberezali

Instagram : @liberezali

X : @Liberezali

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Contrôle social / Répression

El imperialismo es la guerra

Artículo de Secours Rouge Toulouse sobre la militarización, el imperialismo francés y la izquierda revolucionaria publicado el 28 de noviembre de 2025. ************************** « La guerra no es más que la continuación de la política por otros medios », escribió Clausewitz. En Francia, esta frase resuena hoy con gran intensidad. Se suceden los anuncios, formando un conjunto coherente : militarización acelerada, discurso de « sacrificios », normalización de la economía de guerra y, a continuación, refuerzo del mantenimiento del orden y del aparato represivo. Dos aspectos inseparables de un mismo proyecto : preparar la confrontación exterior y neutralizar la oposición interior en beneficio del imperialismo francés. Como expresión de la intensificación de las contradicciones interimperialistas, la militarización de Francia y Europa alcanza hoy un nivel sin precedentes desde la Guerra Fría. Esto se hace patente en los distintos anuncios articulados para construir la idea de un futuro conflicto presentado como inevitable, en particular contra Rusia. Y el frente ruso es solo el más evidente : desde 2022, la Fuerza Aérea y Espacial francesa lleva a cabo cada año operaciones de despliegue rápido en el Pacífico, a través de la misión PEGASE, para responder a la « amenaza china ». La Unión Europea ha marcado la pauta al desvelar su proyecto de « Schengen militar », destinado a transformar el continente en un vasto corredor logístico para los ejércitos. Carreteras, puentes, vías férreas, infraestructuras civiles : todo debe adaptarse a las necesidades de las tropas. Esta dinámica se amplifica especialmente en Francia. El Gobierno promueve sin complejos la idea de que el país debe prepararse psicológica y materialmente para un enfrentamiento importante. La publicación de la guía « Tous responsables » (Todos responsables), presentada como un manual ciudadano para « actuar eficazmente en situaciones de crisis », lleva aún más lejos esta normalización de la guerra. El documento evoca explícitamente la posibilidad de una « amenaza relacionada con un compromiso importante de nuestras fuerzas armadas fuera del territorio nacional », tras meses de discursos sobre el « rearme demográfico » y la obligación de disponer de una mochila de supervivencia para 2026. En esta línea, Emmanuel Macron anunció el jueves 27 de noviembre un servicio militar voluntario con el fin de reforzar « la importancia de la preparación de la nación y de sus fuerzas morales frente a las crecientes amenazas », según el comunicado del Elíseo. El ámbito de la salud tampoco escapa a esta lógica. El Ministerio ha pedido oficialmente a los hospitales que se preparen para un escenario de conflicto armado de aquí a marzo de 2026. Según una nota interna revelada por Le Canard Enchaîné, los hospitales civiles franceses deben prepararse ahora para recibir oleadas masivas de heridos militares, con previsiones que pueden alcanzar hasta 50 000 pacientes en seis meses. Se está haciendo...
Ailleurs Ailleurs |
Contrôle social / Répression

Belgique : Un projet de loi sur les « visites domiciliaires » pour faciliter les rafles de sans-papiers

Le gouvernement belge veut faire adopter une loi autorisant des « visites domiciliaires », c’est-à-dire des intrusions policières dans les logements de personnes sans papiers ou de leurs hébergeurs, afin de procéder à des arrestations, détentions et expulsions. La police pourrait forcer l’entrée entre 5H et 21H avec une simple autorisation d’un juge d’instruction, tandis que les recours des personnes arrêtées ne seraient pas suspensifs. Le Premier ministre Bart De Wever présente la mesure comme ciblant des individus qui menaceraient l’ordre public, cependant les critères retenus touchent une grande partie des personnes sans papiers.
Ailleurs Ailleurs |
Contrôle social / Répression

Répression internationale et solidarités internationalistes - semaine du 01/12/25

Italie : De lourdes réquisitions contre Anan Yaeesh, Mansour Doghmosh et Ali Irar Une audience s’est tenue le 28 novembre au tribunal de L’Aquila dans le cadre du procès visant trois ressortissants palestiniens qui sont accusés d’avoir participé à la résistance armée en Cisjordanie occupée. L’un d’entre eux, Anan Yaeesh, est en détention provisoire depuis janvier 2024. Le ministère public y a demandé des peines très lourdes : 12 ans de prison pour Anan Yaeesh, 9 ans de prison pour Ali Irar et 7 ans de prison pour Mansour Doghmosh. Si de telles décisions étaient prises, elles ouvriraient à un durcissement des mesures répressives à l’encontre de personnes engagées en faveur de la cause palestinienne. Devant le tribunal, un rassemblement était organisé le même jour en solidarité avec les prisonniers palestiniens, dont une délégation du Secours Rouge International. Salvador : Révélations sur des actes de torture contre des prisonniers vénézuéliens En mars, le gouvernement états-unien a expulsé plus de 200 hommes vénézuéliens vers une prison de haute sécurité au Salvador. Le New York Times a interrogé 40 d’entre eux : ils ont décrit avoir été battus, agressés sexuellement par des gardiens et poussés au bord du suicide. Une équipe d’analystes médico-légaux indépendants a examiné leurs témoignages et les a jugés cohérents et crédibles, estimant que la plupart des actes décrits correspondaient à la définition de la torture selon l’ONU. Ces révélations soulignent la responsabilité des autorités impliquées dans cette politique d’expulsion menée violemment par l’ICE, le Service de l’immigration et des douanes aux États-Unis. Iran : Le régime poursuit la répression contre des prisonnières politiques Les autorités iraniennes ont récemment poursuivi plusieurs femmes kurdes et iraniennes. À Sînê, Şeyda Ezîzî a été condamnée à trois ans de prison pour « atteinte à la sécurité nationale » après avoir été détenue sans mandat pendant douze jours. Par ailleurs, deux prisonnières politiques de la prison d’Evin, Merziye Farisî et Ferûx Teqî Pûr, arrêtées lors des manifestations « Jin, Jiyan, Azadî » en 2023 et condamnées à quinze ans d’emprisonnement, souffrent de problèmes de santé tout en subissant une politique de négligence médicale des autorités pénitentaires. Pologne : Criminalisation croissante du Parti Communiste de Pologne En Pologne, le président Nawrocki a saisi la Cour constitutionnelle pour déclarer que les objectifs et activités du Parti communiste de Pologne seraient anticonstitutionnels, avec un procès fixé au 3 décembre. Cette démarche s’inscrit dans la continuité d’anciens efforts visant à interdire le parti (voir notre article ), qui avaient été bloqués précédemment, et intervient dans un contexte de tensions suite aux positions communistes sur l’armement militaire, les conditions de travail et la répression sociale. Le mouvement communiste reste particulièrement actif auprès des jeunes, en dépit de la persistance de (...)
Ailleurs Ailleurs |
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info