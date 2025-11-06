[RADIO] Présenation et discussion autour de la lutte de Paso de Aquila en Mexique

Salut ! ce mercredisoir 5 novembre à 20h30 à l’émission Tranche d’Anar nous diffuserons l’enregistrement faites d’une présentation et discussion autour de la lutte de Paso de Aquila en Mexique qui a eu lieu le 9 octobre 2025 au boomcafé à Bruxelles. D’abord vous entendrez les représentants de la communauté de Paso de Aguila en appel vidéo et ensuite Luis Salas, militant Mexicain et avocat des droits humains expliquent comment il a pu aider la communauté et il répondent aux questions du publique présent. La lutte des communautés de Paso de Aquila est beaucoup moins connue au niveau international que la lutte zapatiste, mais elle s’inscrit dans un contexte et développe des processus similaires : l’accès à la terre, l’autonomie et la justice sociale
L’objectif de cette tournée est de faire un échange de pratiques militantes, se rencontrer, faire circuler les informations sur cette lutte très peu connue et très peu médiatisée et créer un petit réseau de solidarité internationale autour, chercher des complices dans les formes les plus variées.
Musiques :
« cancion sin miedo » vivir quintana ftr El Palomar
Pour plus d’info :
en espagnol : blog educa oxacaca
et en anglaisleur page facebook
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info