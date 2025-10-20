stuut.info

Présentation « Ça commence par un contrôle »

23 octobre - 19h00 - Librairie Météores

Racismes / Colonialismes Contrôle social / Répression Violences policières Pour Ibrahima

Lancement du livre illustré « Ca commence par un contrôle ». Venez discuter avec le dessinateur et le collectif Outils Solidaires contre les Violences Policières, et construire ensemble un argumentaire abolitionniste.

« Ca commence par un contrôle » est une brochure illustrée qui retrace le meurtre d’Ibrahima Barrie par la police bruxelloise en 2021 et les soulèvements qui ont suivi. A l’occasion de sa sortie, nous proposons une discussion avec le dessinateur et le collectif OSVP - Outils Solidaires contre les Violences policières, qui signe la postface.

Tous les bénéfices de la brochure et de la soirée seront reversés à une caisse commune pour les familles des victimes de violences policières.

 Librairie Météores,

 

Rue Blaes, 207, 1000 Bruxelles

