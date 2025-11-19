Présentation « Ca commence par un contrôle »

« Ça commence par un contrôle », c’est une brochure illustrée qui retrace le meurtre d’Ibrahima Barrie par la police bruxelloise en 2021, et les soulèvements qui ont suivi. A l’occasion de sa publication, nous proposons une discussion avec le dessinateur et le collectif OSVP – Outils Solidaires contre les Violences policières, qui signe la préface.
Tous les bénéfices de la BD et de la soirée seront reversés à une caisse
commune pour les familles des victimes de violences policières.
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info