Présentation « Ca commence par un contrôle »

25 novembre - 19h30 - Librairie Par Chemins

Racismes / Colonialismes Contrôle social / Répression Violences policières Pour Ibrahima

Le 25 novembre à 19h30 à la Librairie Par Chemins (Rue Berthelot 116, Forest)

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : OSVP

« Ça commence par un contrôle », c’est une brochure illustrée qui retrace le meurtre d’Ibrahima Barrie par la police bruxelloise en 2021, et les soulèvements qui ont suivi. A l’occasion de sa publication, nous proposons une discussion avec le dessinateur et le collectif OSVP – Outils Solidaires contre les Violences policières, qui signe la préface.

Tous les bénéfices de la BD et de la soirée seront reversés à une caisse
commune pour les familles des victimes de violences policières.

Agenda

 mardi 25 novembre 2025  19h30 - 22h00
 mardi 25 novembre 2025
19h30 - 22h00 iCal
 Librairie Par Chemins,

 

Rue Berthelot 116, Forest

20 novembre - 18h45 - Cinéma Nova

3 décembre - 20h00 - Bruxelles

