Présentation du Petit manuel d’autodéfense en interrogatoire

29 novembre - 19h00 - Librairie Par Chemins

Présentation du Petit manuel d’autodéfense en interrogatoire

Contrôle social / Répression Éducation populaire / Partage de savoirs
Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous inviter, le samedi 29 novembre à 19h à la librairie Par Chemins, à une présentation du livre Petit manuel d’autodéfense en interrogatoire. Cet ouvrage a d’abord été auto-édité en français et en allemand par le collectif Projet-évasions, dont un membre sera présent pour présenter le livre, avant d’être ré-édité par les éditions du commun.

« Un interrogatoire n’est pas un échange harmonieux entre deux individus. C’est un conflit. Et dans ce conflit, notre ignorance fait leur force. Ignorance sur le sens du travail de la police, sur les techniques de manipulation utilisées, le cadre juridique mais aussi sur nos moyens de défense. En réponse à ce constat, ce livre est pensé comme un outil d’autodéfense contre la pratique policière de l’interrogatoire. »

« Écrit à partir d’une étude de littérature policière, des supports de cours d’académies de police ou de revues spécialisées, ce livre se base également sur l’analyse de cas de répression concrets et de dossiers d’enquête en cours ou déclassés. »

« Les mécanismes et stratégies d’interrogatoire utilisés aujourd’hui par les différents services de police se sont unifiés au fil des années et des échanges lors de congrès et de colloques. Ainsi, même quand les législations varient d’un pays à l’autre, les techniques d’interrogatoire et les façons de s’en défendre se rejoignent. »

Au plaisir de vous y voir.

Les libraires

Voir en ligne : Petit manuel d’autodéfense en interrogatoire

 samedi 29 novembre 2025  19h00 - 21h00 iCal
19h00 - 21h00 iCal
 Librairie Par Chemins,

 

Rue Berthelot 116, 1190 Forest

