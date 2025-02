Prise de parole du bloc juif lors de la manifestation du 26 janvier

C’est en tant que Juives et Juifs que nous sommes là, aujourd’hui, pour le dire, le redire : Stop au génocide. Plus jamais ça, pour qui que ce soit. Plus jamais : l’anéantissement d’un peuple.

Parce que nous savons où mène la déshumanisation. Où a mené, il y a quatre-vingt ans, l’antisémitisme, la haine des Juifs, hommes femmes et enfants. Où mène aujourd’hui, après des décennies de colonisation, de racisme, d’islamophobie, la déshumanisation des Palestiniens, hommes femmes et enfants. Là-bas, comme ici.

Si nous manifestons, aujourd’hui, en tant que Juives et Juifs, c’est aussi parce que c’est en notre nom, au nom des Juifs, que l’État d’Israël colonise, incarcère, assassine, le peuple palestinien. C’est aussi pour ça que le monde occidental consent aux massacres, livre des armes. C’est notre mémoire, celle du judéocide, tout comme la lutte contre l’antisémitisme, qui sont instrumentalisés -et donc affaiblies- pour faire peur, pour faire taire, pour criminaliser, diaboliser les mouvements et les personnes solidaires. Nous refusons que notre identité soit manipulée pour justifier de bafouer les droits humains. Le racisme, l’islamophobie, la déshumanisation sont aussi au cœur de nos politiques migratoires : des centaines de demandeurs d’asile Palestiniens, victimes de l’inaction de Bruxelles à Gaza, dorment dehors, dans nos rues, dans des conditions indicibles, et l’État belge, lui aussi, assume de ne pas respecter le droit.

Alors, en ces temps de montée du fascisme en Europe comme aux Etats-Unis, nous sommes là pour ne pas laisser notre mémoire être souillée, profanée : pour dire notre solidarité, pour nous battre pour l’égalité des droits, l’égalité des vies, là-bas comme ici.

Parce que si la lutte pour la liberté de la Palestine résonne autant, c’est parce qu’elle nous rappelle notre histoire, singulière et plurielle, la fragilité de nos droits, de nos vies. Elle nous rappelle pourquoi nous scandons Black Lives Matter ; Justice pour Toutes et Tous ; pourquoi nous marchons aux côtés de nos amis et camarades sans-papier pour la régularisation.

Le combat pour l’égalité, pour la dignité humaine, est un seul et même combat. Aujourd’hui, il en va de la survie du peuple palestinien et il en va de notre dignité à toutes et tous. Alors vive la Palestine.

