Projection Documentaire « There is a War Going On Outside »

Les groupes Copwatch Grèce, la JOC, European Digital Rights (EDRi) et Technopolice Belgique organise la projection du documentaire « There is a War Going On Outside » (2025), réalisé par John Malamatinas et Giorgos Poulopoulos.

Au cœur d’Athènes, de Paris et de Londres, trois jeunes vies – celles de Nikos Sabanis, Ibrahima Bah et Chris Kaba – ont été brutalement interrompues par des violences policières, révélant au grand jour le racisme profondément ancré dans les systèmes policiers européens. À travers leurs histoires, ce documentaire met en lumière les injustices systémiques, tout en suivant le combat acharné mené par leurs communautés pour obtenir justice.

TW : violences policières, meurtre

Quand ? Mercredi 3 décembre, 20h

Où ? Espace Fievez, 4 rue d’Anderlecht, Bruxelles

Prix : prix libre, dons reversés aux familles des victimes de violences policières en Belgique

Sous-titres français

Discussion après visionnage en anglais et français avec John Malamatinas, la JOC et Resist Europol.

—

Copwatch Greece, JOC, European Digital Rights (EDRi) and Technopolice Belgium are organising a screening of the documentary ‘There is a War Going On Outside’ (2025), directed by John Malamatinas and Giorgos Poulopoulos.

In the heart of Athens, Paris and London, three young lives – those of Nikos Sabanis, Ibrahima Bah and Chris Kaba – were brutally cut short by police violence, exposing the deep-rooted racism in European police systems. Through their stories, this documentary highlights systemic injustices, while following the relentless struggle of their communities to obtain justice.

TW : police violence, murder

When ? Wednesday 3 December, 20:00

Where ? Espace Fievez, 4 rue d’Anderlecht, Brussels

Price : pay what you want, donations go to the families of victims of police violence in Belgium

French subtitles

Post-screening discussion in English and French with John Malamatinas, the JOC and Resist Europol.