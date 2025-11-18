stuut.info

Projection Documentaire « There is a War Going On Outside »

3 décembre - 20h00 - Bruxelles

Racismes / Colonialismes Histoire / Archives Contrôle social / Répression Violences policières

Projection du documentaire « There is a War Going On Outside » réalisé par Copwatch Grèce. Echange avec le réalisateur John Malamatinas et la JOC.

Bruxelles | sur https://stuut.info

Les groupes Copwatch Grèce, la JOC, European Digital Rights (EDRi) et Technopolice Belgique organise la projection du documentaire « There is a War Going On Outside » (2025), réalisé par John Malamatinas et Giorgos Poulopoulos.

Au cœur d’Athènes, de Paris et de Londres, trois jeunes vies – celles de Nikos Sabanis, Ibrahima Bah et Chris Kaba – ont été brutalement interrompues par des violences policières, révélant au grand jour le racisme profondément ancré dans les systèmes policiers européens. À travers leurs histoires, ce documentaire met en lumière les injustices systémiques, tout en suivant le combat acharné mené par leurs communautés pour obtenir justice.

TW : violences policières, meurtre

Quand ? Mercredi 3 décembre, 20h
 ? Espace Fievez, 4 rue d’Anderlecht, Bruxelles
Prix : prix libre, dons reversés aux familles des victimes de violences policières en Belgique

Sous-titres français
Discussion après visionnage en anglais et français avec John Malamatinas, la JOC et Resist Europol.

— 
Copwatch Greece, JOC, European Digital Rights (EDRi) and Technopolice Belgium are organising a screening of the documentary ‘There is a War Going On Outside’ (2025), directed by John Malamatinas and Giorgos Poulopoulos.

In the heart of Athens, Paris and London, three young lives – those of Nikos Sabanis, Ibrahima Bah and Chris Kaba – were brutally cut short by police violence, exposing the deep-rooted racism in European police systems. Through their stories, this documentary highlights systemic injustices, while following the relentless struggle of their communities to obtain justice.

TW : police violence, murder

When ? Wednesday 3 December, 20:00
Where ? Espace Fievez, 4 rue d’Anderlecht, Brussels
Price : pay what you want, donations go to the families of victims of police violence in Belgium

French subtitles
Post-screening discussion in English and French with John Malamatinas, the JOC and Resist Europol.

Voir en ligne : There is a War Going On Outside

Agenda

 mercredi 3 décembre 2025  20h00 - 22h00 iCal
 mercredi 3 décembre 2025
20h00 - 22h00 iCal
 Bruxelles,

 

4 rue d’Anderlecht, Bruxelles

