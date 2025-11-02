Projection : La face cachée du Vlaams Blok

Extrême-droite / Antifascisme

Adresse au président de la CGSLB , Gert Truyens

Note 1 : ce texte s’applique quasiment tel quel à Bert Engelaar, président de l’ABVV (voir ses déclarations ici). Notes 2 : nous invitons ces présidents de syndicats à lire aussi cet articlequi revient sur quelques fondamentaux. Le dégueulis médiatique Ce mardi 14 octobre, la sinistre de « l’asile » et de la migration Anneleen Van Bossuyt (N-VA) s’est empressée de traiter les manifestant•es qui s’en sont pris•es à l’Office National des Étrangers – cette machine à broyer des vies – de "racailles". On rappelle que la personne qui a popularisé ce terme déshumanisant, à savoir Nicolas Sarkozy, a été incarcéré ce 21 octobre pour sa corruption dans le « dossier libyen » (sans compter sa dizaine d’autres affaires en cours ou passées) et qu’il crache à la gueule des institutions judiciaires en les délégitimant parce qu’elles appliquent la loi. Qui est la racaille ? Quant à elle-même, on lui rappelle qu’elle refuse d’appliquer des décisions de justice. Qui est la racaille ? Venant d’une députée d’extrême droite, rien d’étonnant. Toi, Gert Truyens président du syndicat libéral CGSLB, tu as servi à peu près la même soupe qu’elle dans les médias : Nous avions prédit ces troubles et signalé que certains groupes voulaient infiltrer notre manifestation historique. Ce ne sont pas des manifestants, mais des gens qui sèment le chaos partout. Alors… Les personnes concernées, en majorité jeunes voire très jeunes mais pas uniquement, manifestent bien plus souvent que toi. Leurs actions de solidarité concrètes les amènent à protéger les droits humains en Belgique bien plus que ne le fait ton travail de président de la CGSLB. Nombre d’entre elles taffent dans des jobs et des conditions dont tu n’as même pas idée avec ta carrière de planqué au sein du syndicat libéral depuis une trentaine d’années. Tu ne nous représentes pas. Tes propos ne sont donc pas étonnant vu ta position sociale et ton rôle politique, mais on ne va pas se laisser cracher à la gueule par quelqu’un qui prétend représenter les travailleur•euses contre les mesures du gouvernement Arizona (mesures qui nous toucheront bien plus que toi). On te rappelle qu’un tiers de la population n’a aucune épargne. Tu ne nous représentes pas. Tu représentes (et le terme est exagéré) 3% de la population en comptant les cotisations des affilié•es de la CGSLB. Illes ne sont d’ailleurs pas à confondre avec ta personne et tes propos dégueulasses. Nous nous retrouvons souvent sur des piquets de grève ou sur d’autres actions avec des vestes bleues, et la plupart ne votent probablement pas MR. Beaucoup d’affilié•es CGSLB le sont parce que c’est la seule délégation sur leur lieu de travail ou parce que c’est celle qui défend le mieux leurs intérêts. Se désolidariser des manifestant•es « Le président de la CGSLB ne veut pas viser la police, mais estime qu’il est incompréhensible qu’une petite minorité n’ait pas pu être empêchée de perturber la manifestation » (La Libre). Pour rappel,...