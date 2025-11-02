Projection : La face cachée du Vlaams Blok

Projection le jeudi 13 novembre à 19h à la B.O.U.M.
On efface tout et on recommence !
Le 14 novembre 2004, lors d’un congrès réuni à Anvers, le Vlaams Blok se dissout et refonde un nouveau parti avec les mêmes personnes et essentiellement le même programme : le Vlaams Belang. Certains personnages sont encore là 20 après.
Réalisé par Jean-Claude Defossé (Questions à la Une, Les travaux inutiles de la Belgique,…), « La face cachée du Vlaams Blok » est essentiellement basé sur des images d’archives de la RTBF et de la VRT, ce documentaire édifiant nous met en garde contre un parti en quête de respectabilité
Pour ne jamais oublier, une projection se tiendra le jeudi 13 novembre à 19h à la B.O.U.M. en présence du réalisateur Jean-Claude Defossé et sera suivi d’un moment d’échange en compagnie de Manuel Abramowicz (journaliste indépendant spécialisé de l’extrême droite en Belgique).
À partir de 18h, c’est également la permanence de LA B.O.U.M, le bon moment pour emprunter des livres, choper des brochures sur les thèmes du films, ou autre.
