Projection « La face cachée du vlaams block »

On efface tout et on recommence !
Le 14 novembre 2004, lors d’un congrès réuni à Anvers, le Vlaams Blok se dissout et refonde un nouveau parti avec les mêmes personnes et essentiellement le même programme : le Vlaams Belang. Certains personnages sont encore là 20 après.
Réalisé par Jean-Claude Defossé (Questions à la Une, Les travaux inutiles de la Belgique,…), « La face cachée du Vlaams Blok » est essentiellement basé sur des images d’archives de la RTBF et de la VRT, ce documentaire édifiant nous met en garde contre un parti en quête de respectabilité.
Pour ne jamais oublier, une projection se tiendra le jeudi 13 novembre à 19h au Boom café en présence du réalisateur Jean-Claude Defossé et sera suivi d’un moment d’échange en compagnie de Manuel Abramowicz (journaliste indépendant spécialisé de l’extrême droite en Belgique).
