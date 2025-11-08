[Projo/rencontre] Les descendants d’Abraham (Israël/Palestine) 1989

stuut.info

4 décembre - 19h00 - Boom café

Racismes / Colonialismes Médias Histoire / Archives Résistances et solidarités internationales Éducation populaire / Partage de savoirs Palestine
Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : La B.O.U.M. Bibliothèque Anarchiste

Jeudi 4 décembre : 19h
Projection/Discussion : Les descendants d’Abraham (Israël/ Palestine) 1989
en présence d’Ingrid Becker-Ross
Pour la première fois diffusé avec des sous-titres francophones.

Organisée avec la B.O.U.M
et en soutien avec la campagne Punk Against Apartheid : https://punksagainstapartheid.noblogs.org/

“J’ai découvert par hasard le travail de Charles Gordian Troeller & Marie-Claude Deffarge sur de vieilles copies VHS des épisodes de la série télévisée documentaire “Au Nom du Progrès”, et ce fut un choc politique et médiatique salvateur. Une esthétique brute et propre, une écriture claire et située, un regard politique matérialiste, anticolonial, radicalement écologiste et un travail qui s’inscrit, par les sujets et leur traitement, dans une perspective révolutionnaire et libertaire.
Après plusieurs années à me rendre compte que personne autour de moi ne connaissait l’existence de ces films (car réalisés et diffusés en Allemagne et au Luxembourg), cela m’a poussé à entrer en contact avec Ingrid Becker-Ross pour avoir accès à d’autres films, et aider à leur diffusion.
De ces échanges ont émergé la création des sous-titres francophones du film “ Les descendants d’Abraham” et l’organisation de cette projection, la première d’une série.

Une discussion sera organisée autour du sujet du film en lui même, autour du contexte de sa réalisation, des sujets abordés, ou autour des choix journalistiques et artistiques (selon les personnes présentes et les volontés du public).

C’est aussi l’occasion pour présenter les autres films existants ou disparus qui pourraient être sous-titrés et diffusés.  

Si vous souhaitez aider à la création de traduction et de sous-titres (en général depuis l’allemand) ou organiser une projection d’un film, n’hésitez pas à consulter le site et la liste des films disponibles. Malheureusement certains films sont encore introuvables comme « Un génocide oublié (Soudan du Sud, 1967) » ou Le Kurdistan à feu et à sang (1964)
Le prochain film actuellement en cours de sous-titrage et de traduction est « Alger, capitale des révolutionnaires » (1972).

Version originale (allemand et multilingue) Sous-titré Français
Titre original : Die Nachkommen Abrahams
Réalisation : Gordian Troeller
Collaboration : Ingrid Becker-Ross
Caméra : Gordian Troeller
Son : Ingrid Becker-Ross, Brigitte Dahm-Bauchwitz
Montage : Ingrid Härtel
Couleur, 1989
43 minutes 

Ce film est issu d’une autre série de reportages (de cette équipe de documentaristes : "Enfants de ce monde“ réalisé entre 1984 et 1999.

  • Décembre 1987 marque, dans les territoires occupés par Israël, le début de la révolte des Palestiniens, l’Intifada.
    Ce sont surtout des jeunes gens et des enfants qui sont le moteur de cette révolte, car ils ne sont plus disposés à se faire une raison de l’occupation et de l’état de choses qu’elle a entraîné. Leur activité doit aussi pousser les adultes à s’engager pour un changement.
    Mais en fait, c’est à plus d’un titre que les enfants et les jeunes gens sont victimes des opérations militaires et de la politique, non moins aggressive, d’Israël qui cherche à réprimer la révolte palestinienne. Au début de l’Intifada, les universités et les écoles ont été fermées dans les territoires occupés, ce qui revient à dénier à toute une jeunesse le droit à la formation.
    Le film, dans lequel des enfants palestiniens et israéliens rapportent leurs expériences et leurs impressions à propos de l’Intifada, a provoqué les plus vives réactions en Allemagne. 

Projection gratuite.

[Projo/rencontre] Les descendants d’Abraham (Israël/Palestine) 1989

 jeudi 4 décembre 2025  19h00 - 21h30 iCal
 jeudi 4 décembre 2025
19h00 - 21h30 iCal
 Boom café,

 

rue pletinckx 7, 1000, BXL

