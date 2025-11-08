[Projo/rencontre] Les descendants d’Abraham (Israël/Palestine) 1989

Jeudi 4 décembre : 19h

Projection/Discussion : Les descendants d’Abraham (Israël/ Palestine) 1989

en présence d’Ingrid Becker-Ross

Pour la première fois diffusé avec des sous-titres francophones.

Organisée avec la B.O.U.M

et en soutien avec la campagne Punk Against Apartheid : https://punksagainstapartheid.noblogs.org/

“J’ai découvert par hasard le travail de Charles Gordian Troeller & Marie-Claude Deffarge sur de vieilles copies VHS des épisodes de la série télévisée documentaire “Au Nom du Progrès”, et ce fut un choc politique et médiatique salvateur. Une esthétique brute et propre, une écriture claire et située, un regard politique matérialiste, anticolonial, radicalement écologiste et un travail qui s’inscrit, par les sujets et leur traitement, dans une perspective révolutionnaire et libertaire.

Après plusieurs années à me rendre compte que personne autour de moi ne connaissait l’existence de ces films (car réalisés et diffusés en Allemagne et au Luxembourg), cela m’a poussé à entrer en contact avec Ingrid Becker-Ross pour avoir accès à d’autres films, et aider à leur diffusion.

De ces échanges ont émergé la création des sous-titres francophones du film “ Les descendants d’Abraham” et l’organisation de cette projection, la première d’une série.

Une discussion sera organisée autour du sujet du film en lui même, autour du contexte de sa réalisation, des sujets abordés, ou autour des choix journalistiques et artistiques (selon les personnes présentes et les volontés du public).



C’est aussi l’occasion pour présenter les autres films existants ou disparus qui pourraient être sous-titrés et diffusés.

Version originale (allemand et multilingue) Sous-titré Français

Titre original : Die Nachkommen Abrahams

Réalisation : Gordian Troeller

Collaboration : Ingrid Becker-Ross

Caméra : Gordian Troeller

Son : Ingrid Becker-Ross, Brigitte Dahm-Bauchwitz

Montage : Ingrid Härtel

Couleur, 1989

43 minutes

Ce film est issu d’une autre série de reportages (de cette équipe de documentaristes : "Enfants de ce monde“ réalisé entre 1984 et 1999.

Décembre 1987 marque, dans les territoires occupés par Israël, le début de la révolte des Palestiniens, l’Intifada.

Ce sont surtout des jeunes gens et des enfants qui sont le moteur de cette révolte, car ils ne sont plus disposés à se faire une raison de l’occupation et de l’état de choses qu’elle a entraîné. Leur activité doit aussi pousser les adultes à s’engager pour un changement.

Mais en fait, c’est à plus d’un titre que les enfants et les jeunes gens sont victimes des opérations militaires et de la politique, non moins aggressive, d’Israël qui cherche à réprimer la révolte palestinienne. Au début de l’Intifada, les universités et les écoles ont été fermées dans les territoires occupés, ce qui revient à dénier à toute une jeunesse le droit à la formation.

Le film, dans lequel des enfants palestiniens et israéliens rapportent leurs expériences et leurs impressions à propos de l’Intifada, a provoqué les plus vives réactions en Allemagne.



Projection gratuite.