QAFA Assemblée Générale novembre

L’Assemblée Queer Antifasciste 🏳️🌈🏳️⚧️se retrouve ce dimanche 30 novembre pour continuer à construire notre force collective, affiner nos outils politiques et décider ensemble des prochaines étapes de nos luttes.
Lors de cette séance, on ouvrira deux chantiers importants :
→ préparer notre stratégie pour la Pride de mai,
→ organiser les actions, mobilisations et prises de position des prochains mois.
Cet espace existe parce qu’on en a besoin : un lieu où on peut discuter sans filtre, s’écouter, créer des alliances, renforcer nos solidarités et affirmer nos revendications face aux offensives réactionnaires.
Une assemblée pour reprendre nos voix, nos corps et nos luttes — entre nous, pour nous.
Rejoins-nous si tu veux participer à construire une présence queer antifasciste déterminée, inclusive, puissante.
📍 Rockin Squat, Avenue de Tervuren 158 (à côté de Montgomery)
♿ Accès PMR disponible
🕒 Accueil à 14h45 — début à 15h
💸 Prix libre pour soutenir le lieu
Ramène ton énergie, tes idées, ta rage douce, ta créativité politique.
Chaque présence compte.
On avance ensemble.
