QAFA bloc queerantifa 23.11.25

23 novembre - 13h00 - Place Poelaert

QAFA bloc queerantifa 23.11.25

Extrême-droite / Antifascisme Féminismes / Antipatriarcat Queer / LGBTQIA+

Bloc queer antifasciste pour la manif du 23.11.25 contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre.

⁨📷⁩ ⁨Rentrouvons-nous le 23/11 à 13h place Poelaert pour marcher contre les violences du patriarcat ! L’Assemblée Queer Antifasciste de Bruxelles sera présente car les oppressions queerphobes naissent de ce même système. Aujourd’hui l’attaque sur les droits des personnes LGBTQIA+ et particulièrement des personnes trans reflète un recul global en terme de droit sur son corps et d’égalité légale comme réelle. En Belgique avec le gouvernement Arizona, les femmes et minorités de genre seront plus impactées et encore plus précarisées par les politiques anti-sociales.
Retrouvons-nous, élevons nos voix, organisons-nous contre les violences sexistes facilitées par l’Etat !⁩

QAFA bloc queerantifa 23.11.25

 dimanche 23 novembre 2025  13h00 - 16h00 iCal
 dimanche 23 novembre 2025
13h00 - 16h00 iCal
 Place Poelaert,

 

30 novembre - 14h30 - Rockin’ Squat

QAFA Assemblée Générale novembre

⁨⁨L’Assemblée Queer Antifasciste 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️se retrouve ce dimanche 30 novembre pour continuer à construire notre force collective, affiner nos outils politiques et décider ensemble des prochaines étapes de nos luttes. Lors de cette séance, on ouvrira deux chantiers importants : → préparer notre stratégie pour la Pride de mai, → organiser les actions, mobilisations et prises de position des prochains mois. Cet espace existe parce qu’on en a besoin : un lieu où on peut discuter sans filtre, s’écouter, créer des alliances, renforcer nos solidarités et affirmer nos revendications face aux offensives réactionnaires. Une assemblée pour reprendre nos voix, nos corps et nos luttes — entre nous, pour nous. Rejoins-nous si tu veux participer à construire une présence queer antifasciste déterminée, inclusive, puissante. 📍 Rockin Squat, Avenue de Tervuren 158 (à côté de Montgomery) ♿ Accès PMR disponible 🕒 Accueil à 14h45 — début à 15h 💸 Prix libre pour soutenir le lieu Ramène ton énergie, tes idées, ta rage douce, ta créativité politique. Chaque présence compte. On avance ensemble.⁩
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
Extrême-droite / Antifascisme

La Meuse et la Ville lèchent (encore) le cul du MR

Ce lundi, la Ville de Liège discutera de porter plainte contre X et de se porter partie civile pour « les dégâts humains et matériels » occasionnés lors de la venue du Centre Jean Gol et de Georges-Louis Bouchez il y a deux mois. Il revient d’ailleurs mercredi prochain, avec Glatigny la fossoyeuse de l’Enseignement cette fois-ci. Le travail « journalistique » de La Meuse est de plus en plus ridicule. Ce matin, elle titre en grand le mot « émeutes » (et le répète trois fois) pour parler du rassemblement organisé contre la venue du Centre Jean Gol et de Georges-Louis Bouchez à Liège ce 18 septembre. Nous l’invitons à aller faire un tour du côté des dictionnaires, des encyclopédies ou des livres d’histoire. Ensuite, comme des participant·es l’écrivaient dans un retour sur les événements « la Meuse a fait une dizaine d’articles sur cet événement, en majorité avec les mêmes positionnements que la communication du MR. Elle n’a pas contacté une seule fois les collectifs qui avaient appelé au rassemblement ». En termes de rigueur journalistique, on repassera. Elle n’a écris aucune ligne et n’a pas informé une seule fois à propos des manifestant·es blessé·es par la police (commotion cérébrale, hématomes, contusions, dent cassée, etc.). Certaines informations méritent apparemment d’être dites et d’autres non. Certain·es blessé·es méritent apparemment d’exister et d’autres non. Elle a relayé les propos de la police, sans les vérifier et sans utiliser de conditionnel. Elle va même plus loin en concluant déjà l’enquête toute seule, puisqu’elle affirme que ce sont les manifestant·es qui ont blessé une dizaine de policiers. Dans notre article nous avions demandé « Nous voulons savoir la cause de ces prétendues 12 blessures et leur caractère (anodines, sérieuses, graves). Pour rappel, la plupart des policiers qui se blessent lors de manifestations le font seuls ou entre eux. Ensuite, une légère blessure est comptée de la même manière qu’une commotion cérébrale ou pire. Les chiffres c’est bien, la précision c’est mieux.«  La Meuse a toujours été populiste et de droite. Mais dans la période actuelle d’extrême droitisation de la société, elle joue un rôle particulier en mettant en scène les politiciens les plus proches de sa ligne éditoriale. Après avoir quasi starifié Bart de Wever au début de son mandat lors de ses déclarations tonitruantes qui hiérarchisaient les citoyen·nes, c’est Georges-Louis Bouchez qui voit désormais son image apparaitre dans les colonnes du « journal » à quasiment chaque édition depuis des mois. Quant à la Ville, elle discutera donc lundi de porter plainte contre X auprès du juge d’instruction avec constitution de partie civile pour « les dégâts humains et matériels » occasionnés ce soir-là. On se réjouit de savoir si les dégâts humains subis par les manifestant·es (insultes sexistes, racistes et anti-gauche, intimidations et menaces, acharnements, blessures, dégâts psychologiques) seront inclus ou déniés [1]. On aurait...
Liège Liège |
Extrême-droite / Antifascisme

Communiqué : Stop aux conférences réactionnaires soutenues par l’ULB

L’ULB, et plus précisement la faculté de médecine, financent et promeuvent des conférences qui servent les intérêts d’un comité réactionnaire qui dévoient le libre-examen pour imposer des idées discriminatoires sous couvert de science. Nous, membres de la communauté universitaire, souhaitons vous informer via notre communiqué et demander votre soutiens via notre pétition. Le vendredi 14 novembre, l’Université Libre de Bruxelles (ULB) a accueilli dans le cadre des conférences Sciences et Société (parrainés par la Faculté de Médecine) le Professeur Jacques Balthazart (ULiège) pour une conférence sur la « Biologie de l’homosexualité ». Cette conférence construite autour de pseudo-sciences et basée sur des recherches homophobes, transphobes et essentialisantes n’avait pas sa place dans une université. Encore moins en étant présenté comme faisant consensus scientifique sans aucune forme de contradiction. Qui plus est, cette conférence s’est inscrite dans un cycle organisé par un comité dont certains membres sont connus pour des prises de positions réactionnaires. La précédente conférence portait sur les religions et les sciences et posait aussi de nombreux problèmes méthodologiques et discriminatoires. L’un des membres du comité prépare d’ailleurs une nouvelle conférence le 3 Décembre sur "la notion de génocide et son instrumentalisation dans le monde contemporain". La liste des intervenants (Joel Kotek, Viviane Teitelbaum, Jean Quatremer, Yann Vurovics, Mia Doornaerts) ne laisse aucun doute sur son but : nier le génocide en Palestine. Nous, membres de la communauté universitaire soucieux·ses, avons rédigé un communiqué sourcé et documenté afin de mettre en lumière les problèmes liés a cette conférence, le cycle dans lequel elle est proposée, ainsi que les motivations politiques à peine voilées des organisateurs de ce cycle. Notre but affiché ici est de documenter et dénoncer le caractère réactionnaire se cachant derrière cet évènement et les autres du même cycle. Nous ne pouvons nous taire face au dévoiement du libre-examen a des fins réactionnaires. Nous avons, en plus de notre communiqué, mis en place une pétition (lien) pour que toutes les personnes qui s’opposent à ces dérives puissent le signaler.
Bruxelles Bruxelles |
