📷 Rentrouvons-nous le 23/11 à 13h place Poelaert pour marcher contre les violences du patriarcat ! L’Assemblée Queer Antifasciste de Bruxelles sera présente car les oppressions queerphobes naissent de ce même système. Aujourd’hui l’attaque sur les droits des personnes LGBTQIA+ et particulièrement des personnes trans reflète un recul global en terme de droit sur son corps et d’égalité légale comme réelle. En Belgique avec le gouvernement Arizona, les femmes et minorités de genre seront plus impactées et encore plus précarisées par les politiques anti-sociales.
Retrouvons-nous, élevons nos voix, organisons-nous contre les violences sexistes facilitées par l’Etat !
QAFA bloc queerantifa 23.11.25
23 novembre - 13h00 - Place Poelaert
Bloc queer antifasciste pour la manif du 23.11.25 contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre.
