QUAND LA POLICE TUE - Cinemardi Collective Screenings

QUAND LA POLICE TUE - Cécilia Guypen (2023 | 61’), version originale FR, produit par ZINTV
Quand la police tue livre le récit de quatre familles à qui la police belge a arraché un être cher. Leurs témoignages se font échos et mettent en lumière le caractère structurel des violences d’État, de l’impunité policière et leur dimension raciste. Face à ce système mortifère, les familles mènent un long et courageux combat.
Le film sera suivie d’une discussion, d’un repas ensemble et d’un moment avec O.S.V.P.(Outils solidaire contre les violences policières).
L’entrée est à prix libre pour supporter les frais judiciaires pour la famille de Imad (tué à Senneffe le 23 mars 2023).
Nous vous attendons nombreux.ses
Merci de partager,
À mercredi ! 🌹
