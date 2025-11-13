stuut.info

QUAND LA POLICE TUE - Cinemardi Collective Screenings

19 novembre - 19h30 - Cinemardi @Bosch

Violences policières Pour Sabrina Et Ouassim Pour Sourour Pour Mehdi Pour Adil Pour Imad

La ​prochaine séance Cinémardi dans le cadre du Mois du Doc aura lieu
le mercredi ​19 novembre à 19h30 à BOSCH Tanneurs (116 rue des Tanneurs, 1000 Bruxelles) @boschtanneurs

QUAND LA POLICE TUE - Cécilia Guypen (202​3 | 61’), version originale FR, produit par ZINTV

Quand la police tue livre le récit de quatre familles à qui la police belge a arraché un être cher. Leurs témoignages se font échos et mettent en lumière le caractère structurel des violences d’État, de l’impunité policière et leur dimension raciste. Face à ce système mortifère, les familles mènent un long et courageux combat.

Le film sera suivie d’une discussion, d’un repas ensemble et d’un moment avec O.S.V.P.(Outils solidaire contre les violences policières).

L’entrée est à prix libre pour supporter ​les frais judiciaires pour la famille de Imad (tué à Senneffe le 23 mars 2023).

Nous vous attendons nombreux.ses​

Merci de partager,
À ​mercredi ! 🌹

 mercredi 19 novembre 2025  19h30 - 23h00 iCal
 mercredi 19 novembre 2025
19h30 - 23h00 iCal
 Cinemardi @Bosch,

 

Rue des Tanneurs, 116 - 1000 Bruxelles

