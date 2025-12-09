[Projo] R21 Aka Restoring Solidarity

Un voyage qui commence et se termine dans un laboratoire. Un scanner comme une machine à remonter le temps. Un film sur la fabrication d’un film. Des images d’archive à la frontière du documentaire et de la fiction, qui racontent l’histoire de la lutte palestinienne telle qu’elle fut vue par un public japonais. Car, d’Hiroshima et Nagasaki à Sabra et Chatila, l’histoire de la nouvelle gauche japonaise est reliée au mouvement de solidarité avec la Palestine. En sélectionnant des scènes parmi la collection de bobines trouvées à Tokyo et en inventant un personnage de narrateur, Mohanad Yaqubi rend hommage au collectif japonais qui a collecté et projeté ces films à travers le Japon.
Projection suivie d’une rencontre avec Mohanad Yaqubi.
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info