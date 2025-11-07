RADIO AIR LIBRE fête ses 45 ANS

Radio Air Libre
Une voix différente dans la jungle des ondes
La bande FM… propriété privée ? Non pas encore. Mais nous n’en sommes pas loin. Depuis 1980, brisant le monopole des ondes, de nombreuses radios mettent en avant la liberté d’expression, l’indépendance face aux groupes politiques et le refus de la publicité, la gestion assurée par les animateurs et la nécessité d’être à l’écoute des auditeurs. Radio Air Libre est l’une d’entre elles. Depuis sa création elle ouvre ses portes à celles et ceux qui trouvent porte close dans les médias.
Depuis 45 ans, des centaines d’animateur·ice·s ont assuré la gestion de cette radio associative. Nous fêtons cette presque moitié de siècle au cinéma Nova, proposant deux films qui parlent des radios libres d’ici et d’Afrique, des discussions sur les ondes qui se métamorphosent en fils de toile et s’étendent aujourd’hui à l’infini. Nous prolongerons la soirée au bar, en breuvages et en musiques !
Radio Air Libre à écouter sur 87.7 FM à Bruxelles et aux alentours et sur internet https://radioairlibre.net/
